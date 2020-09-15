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GeriStil Önerileri Banyo modelleri - Modern, küçük ve büyük banyo modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Banyo modelleri - Modern, küçük ve büyük banyo modelleri (2020)
Stil Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Banyo modelleri - Modern, küçük ve büyük banyo modelleri (2020)

Evimizin havasını değiştiren bir diğer alan da banyolarımızdır. Banyo dekorları bizim için en az diğer odalar kadar önem taşır. Hızla eklenen yeni fikirlerle birlikte, son yıllarda banyoların görünümü kadar işlevselliği de ayrıca göz önünde bulunduruluyor. Duvarlarda, bakımı ve temizliği daha kolay olan fayans kaplamalar ön plana çıkarken, minimal bir banyo tasarımı isteyenlere ahşap ve beton malzemeler farklı bir alternatif sunuyor. Bunun yanında suya dayanıklı yeni nesil duvar kağıtları da banyonuz için marjinal bir seçim olabilir. Duş sistemlerinde ise bu yıl country tarz en çok tercih edilenler arasında. Duşta uzun vakit geçirmek isteyenlere nostaljik bir köpük banyosu alternatifi sunan küvetler ise yakın zamanda banyoların vazgeçilmezi haline gelebilir. İşte farklı dekorasyon fikirlerini derlediğimiz banyo modelleri

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1Büyük banyolarda modern seçimler ön planda
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Büyük banyolarda modern seçimler ön planda

Banyo düzenlemesinde seçeceğiniz renklerin banyonuzun ambiyansını ve ruhunu etkileyeceğini unutmayın. Bu nedenle pek çok ev sahibi için beyaz ilk akla gelen renktir. Hem farklı tonlardaki banyo aksesuarlarıyla aynı anda kolayca kombinlenebildiği, hem de mevcut ışığa göre ekstra bir aydınlatmaya çoğu zaman gerek kalmadığı için modern ve sade banyoların en çok tercih edilenidir.

2Etnik bir tarz için renkli fayanslar
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Etnik bir tarz için renkli fayanslar

Evin marjinal havasını banyolarda da göstermek isteyenlere renkli motiflerden oluşan fayanslar eşlik ediyor. Ayrıca bu modeller, vintage tarzda banyo dolapları ile mükemmel bir bütünlük oluşturuyor.

3Maceraperest ruhunuzu açığa çıkarın
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Maceraperest ruhunuzu açığa çıkarın

Alışılmışın dışında farklı renk seçenekleriyle banyo dolapları, maceraperest ruhunuzu ortaya çıkarıyor. Küçük banyolarda da tercih edilebilen kırmızı, mavi, yeşil gibi hareketli renklerle, beyaz tonlarını aynı tasarımın bir parçası haline getirebilirsiniz.

4Aydınlatmalar banyoların havasını değiştiriyor
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Aydınlatmalar banyoların havasını değiştiriyor

Özellikle küçük banyolarda aydınlatmalar oldukça önemli. Gelişmiş aydınlatma sistemleriyle banyonuzda hakim olan renkleri açığa çıkarmak için, banyo dolapları ve tavanlarda led ışıklara yer verebilirsiniz.

5Banyolarınızda elektronik eşyalara yeniden yer açın
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Banyolarınızda elektronik eşyalara yeniden yer açın

Eğer metrekaresi büyük bir banyoya sahipseniz, ortalıkta duran çamaşır ve kurutma makineniz için özenle dekore edilmiş bir alan oluşturabilirsiniz. Havlularınız ve göz önünde durmasını istemediğiniz tüm eşyalar için kurtarıcı olan bu dolaplarla pratik ve şık bir banyonun tadını çıkarın!

6Her yaşa uygun lavabolar
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Her yaşa uygun lavabolar

Yeni trendle birlikte konfor ve hijyenin ön planda olduğu alanlardan biri de banyolar. İçinde çocuklar ya da evin diğer bireyleri için ayrı lavabo ve klozet bulunan bu banyo modelleriyle içiniz rahat olsun!

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