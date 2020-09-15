Banyo modelleri - Modern, küçük ve büyük banyo modelleri (2020)

Büyük banyolarda modern seçimler ön planda Banyo düzenlemesinde seçeceğiniz renklerin banyonuzun ambiyansını ve ruhunu etkileyeceğini unutmayın. Bu nedenle pek çok ev sahibi için beyaz ilk akla gelen renktir. Hem farklı tonlardaki banyo aksesuarlarıyla aynı anda kolayca kombinlenebildiği, hem de mevcut ışığa göre ekstra bir aydınlatmaya çoğu zaman gerek kalmadığı için modern ve sade banyoların en çok tercih edilenidir.