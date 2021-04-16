Bamya Tohumu Ne İşe Yarar, Nasıl Tüketilir? Bamya Tohumunun Faydaları
Bamya, Türk mutfağında sofralarımızda her zaman yer alan bir bitkidir. Bamya, yenilebilir tohum kabukları ile bilinen çiçekli bir bitkidir. Bu mucizevi bitkinin yemeği olduğu gibi içerisindeki tohumlar da tüketilebiliyor ve en az kendisi kadar tohumu da faydalıdır. Gelin bamya tohumları nasıl kullanılır, ne işe yarar ve sağlığa faydaları nelerdir yakından tanıyalım.
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Bamya, yenilebilir tohum kabukları ile bilinen çiçekli bir bitkidir. Afrika ve Güney Asya'da olduğu gibi sıcak ve tropikal iklimlerde yetiştirilmektedir. Halk arasında “hanımefendi parmağı” olarak da anılan bamyanın, kırmızı ve yeşil olarak iki rengi vardır. Her iki çeşidin tadı aynıdır ve kırmızı olan pişirildiğinde yeşile döner.
Biyolojik olarak meyve olarak sınıflandırılan bamya, yemek pişirmede genellikle sebze gibi kullanılır. Her ne kadar Türk mutfağında geleneksel bir yemek türü olsa da bamya, farklı bir dokuya sahip olması nedeniyle herkes tarafından sevilmez.
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Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir?
Bamya, birçok sağlık yararı olan besleyici bir besindir. Magnezyum, folat, lif, antioksidanlar ve C vitamini, K1 ve A bakımından zengindir.
İşte bamyanın beslenme ve sağlık açısından 7 faydası…
Zengin besin içeriklidir
Bamya pek çok besin açısından zengindir ve özellikle C ve K vitaminleri bakımından zengindir. Bu meyve, diğer birçok meyve ve sebzede olmayan bir besin olan protein sağladığından benzersizdir.
Yararlı antioksidanlar içerir
Bamya, ciddi hastalık riskinizi azaltabilecek, iltihaplanmayı önleyebilecek ve genel sağlığa katkıda bulunabilecek antioksidanlar açısından zengindir. En önemlisi, kalp ve beyin sağlığına katkıda bulunabilecek polifenoller içerir.
Kalp riskini en aza indirir
Araştırmalar, bamyanın bağırsağınızdaki kolesterole bağlanabileceğini ve kan kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir. Aynı zamanda zararlı iltihaplarla savaşan ve kalbinizi koruyan polifenoller bakımından da zengindir.
Antikanser özelliklere sahip
Bamya, kanser önleme ve tedavisindeki rolü nedeniyle araştırılmakta olan lektin adı verilen bir protein içerir. Daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç var.
Kan şekerini düşürür
Bamya yemek kan şekeri kontrolü ile ilişkilendirilmiştir. Yine de bazı araştırmalar, yaygın diyabet ilaçlarına müdahale edebileceğini öne sürüyor.
Hamileler için faydalıdır
Bamya yemek, hamile kadınların günlük folat ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilir. Folat, nöral tüp kusurlarını önlemek için önemlidir.
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Bamya Tohumu Nasıl Tüketilir?
Bamyanın içindeki jel kıvam arttırıcı bir maddedir ve bazı çorba ve güveçlerde onu ortak bir bileşen haline getirir. Bamyayı diyetinizin bir parçası olarak kullanmaya başlamak istiyorsanız basit bir bamya tarifi ile başlayabilirsiniz.
Bamya turşusu, bamya kabuğunun acılığını ekşi bir tatla değiştiren bir başka popüler bamya çeşididir. Bamya turşusu da kabuğu yumuşatır.
Bir kurutucunuz varsa, bamya kabuğunu kurutup deniz tuzu ile baharatlamak, gevreklik arzunuzu tatmin etmek için lezzetli bir atıştırmalık olur.
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Bronşit için bamya tohumunu kullanacak olanlar ise tohumları önce kavurup kavrup daha sonra çekmesi gerekir. Kahve yapar gibi hazırlanan bamya tohumu içilir ve üzerine bir süre herhangi bir şey tüketilmez. Bir bardak oda sıcaklığında bekletilmiş suya 9-10 adet bamya tohumu eklenir ve sabaha kadar bekletilir. Sabah uyanınca bamya tohumu bekletilen su içilir.
Bamya kürü yapacaklar için; 9-10 adet bamya tohumunu toz haline getirilir. 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırılan ve macun kıvamına getirilen karışımdan her gün 1 çay kaşığı tüketilir.