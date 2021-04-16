Bamya Tohumu Ne İşe Yarar, Nasıl Tüketilir? Bamya Tohumunun Faydaları

Bamya Tohumunun Faydaları Nelerdir? Bamya, birçok sağlık yararı olan besleyici bir besindir. Magnezyum, folat, lif, antioksidanlar ve C vitamini, K1 ve A bakımından zengindir.



İşte bamyanın beslenme ve sağlık açısından 7 faydası…



Zengin besin içeriklidir



Bamya pek çok besin açısından zengindir ve özellikle C ve K vitaminleri bakımından zengindir. Bu meyve, diğer birçok meyve ve sebzede olmayan bir besin olan protein sağladığından benzersizdir.



Yararlı antioksidanlar içerir



Bamya, ciddi hastalık riskinizi azaltabilecek, iltihaplanmayı önleyebilecek ve genel sağlığa katkıda bulunabilecek antioksidanlar açısından zengindir. En önemlisi, kalp ve beyin sağlığına katkıda bulunabilecek polifenoller içerir.



Kalp riskini en aza indirir



Araştırmalar, bamyanın bağırsağınızdaki kolesterole bağlanabileceğini ve kan kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir. Aynı zamanda zararlı iltihaplarla savaşan ve kalbinizi koruyan polifenoller bakımından da zengindir.



Antikanser özelliklere sahip



Bamya, kanser önleme ve tedavisindeki rolü nedeniyle araştırılmakta olan lektin adı verilen bir protein içerir. Daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç var.



Kan şekerini düşürür



Bamya yemek kan şekeri kontrolü ile ilişkilendirilmiştir. Yine de bazı araştırmalar, yaygın diyabet ilaçlarına müdahale edebileceğini öne sürüyor.



Hamileler için faydalıdır



Bamya yemek, hamile kadınların günlük folat ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilir. Folat, nöral tüp kusurlarını önlemek için önemlidir.