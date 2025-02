Balık burcu özellikleri neler? İşte bilmeniz gereken her şey

Balık burcu kişilik özellikleri

Balık burçları empatik, mistik, zevk peşinde koşan, romantik ve hayal gücü kuvvetlidir.

Empatik

Herkes Balık burcu bir arkadaşa sahip olmayı sever çünkü bu kendi kişisel terapistinize sahip olmak gibidir. Nasıl hissettiğinizi anlarlar, asla yargılamazlar, durmadan dinlerler. İnsan duygularının derin bir kuyusudurlar ve her şeyi daha önce görmüş gibi davranırlar. Hiçbir şey onları şok etmez. Bununla birlikte, genellikle sizden daha çok ağlarlar. Balıklar her zaman gözyaşı döker. Her zaman. Dünya onlar için acımasız bir yerdir.

Mistik

Balık burçları hayatın ruhani, mistik yönüne ilgi duyarlar. Ve ne şanslılar ki, genellikle doğuştan küçük bir psişik pırıltıya sahiptirler.