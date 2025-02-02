Balık burcu özellikleri neler? İşte bilmeniz gereken her şey

Balık burcunun burçlardaki sembolü zıt yönlere bakan iki balıktır, bu onların sürekli içsel mücadelelerinin ikiliğini yansıtır. Bir yandan başarılı, meşgul, azimli ve aktif olmak isterken, diğer yandan sadece yorganı başlarının üzerine çekip yatakta kalmak isterler. Balık burçları için hayat zordur.

Klasik Balık kişilik özellikleri ve tipleri hakkında bir fikir edinmek için en ünlü balıklardan bazılarına bakmamız yeterlidir: Justin Bieber, Rihanna, Drew Barrymore, Emily Blunt, Chelsea Handler, Rebel Wilson, Common ve Dakota Fanning.