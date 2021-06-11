Bal Sirkesi Zayıflatır Mı? Organik Bal Sirkesi Faydaları Nelerdir ve Nasıl Yapılır?

Bal sirkesinin faydaları nelerdir? Uludağ Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi Kurucusu olan ve arılar üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Ercan Dülgeroğlu, bal sirkesinin faydalarını şu şekilde sıralıyor;



Bal sirkesinin en önemli özelliği vücudu temizlemek. Ballı sirke, vücuda alındığı zaman, vücuttaki sularla birleşir. Böylece alkali ortamlar oluşur ve hücre duvarları arasındaki geçirgenlik artar. Dolayısıyla, vücut içindeki bütün dolaşım sistemleri, çok rahat bir dolaşıma tabi tutulur.



Damarları temizler. Vücut içinde atılamayan ve biriken maddeler, bal sirkesi sayesinde ter yolu ve idrar yollarıyla dışarı atılabilir.



Ballı sirke, beyin için de çok yararlı. Bağırsakların ve mide duvarlarının temizlenmesinde de çok etkili.



Cildi tazeleme yani gençleştirme özelliğine sahip.



Alerjik rinit (saman-bahar nezlesi) gibi mevsim alerjilerine iyi gelir.