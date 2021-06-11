Bal Sirkesi Zayıflatır Mı? Organik Bal Sirkesi Faydaları Nelerdir ve Nasıl Yapılır?
Balın bir süre bekletilerek fermente edilmesiyle ortaya çıkan ballı sirke vücutta biriken zararlı maddeleri dışarı atması nedeniyle detoks olarak da kullanılıyor. Bu durum, bal sirkesi zayıflatır mı şeklinde soruları da beraberinde getirirken organik bal sirkesinin nasıl yapıldığı ve ne işe yaradığı da sıklıkla soruluyor. İşte tüm bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bal sirkesinin faydaları, yapılışı ve kullanımı haberimizde…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yaz ayları yaklaşırken formda kalmaya çalışanlar, doğal ve bitkisel yollarla zayıflamanın yollarını aramaya başladı bile. Kilo vermek için çok sorulan doğal yollardan biri de bal sirkesi… Bağırsaklar ve damarlar için çok faydalı bir sirke olan bal sirkesi, fermente edilmesi sebebiyle bağışıklığı da güçlendiriyor. Peki bal sirkesi zayıflatıyor mu? İşte cevabı…
2
Bal sirkesinin faydaları nelerdir?
Uludağ Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi Kurucusu olan ve arılar üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Ercan Dülgeroğlu, bal sirkesinin faydalarını şu şekilde sıralıyor;
Bal sirkesinin en önemli özelliği vücudu temizlemek. Ballı sirke, vücuda alındığı zaman, vücuttaki sularla birleşir. Böylece alkali ortamlar oluşur ve hücre duvarları arasındaki geçirgenlik artar. Dolayısıyla, vücut içindeki bütün dolaşım sistemleri, çok rahat bir dolaşıma tabi tutulur.
Damarları temizler. Vücut içinde atılamayan ve biriken maddeler, bal sirkesi sayesinde ter yolu ve idrar yollarıyla dışarı atılabilir.
Ballı sirke, beyin için de çok yararlı. Bağırsakların ve mide duvarlarının temizlenmesinde de çok etkili.
Cildi tazeleme yani gençleştirme özelliğine sahip.
Alerjik rinit (saman-bahar nezlesi) gibi mevsim alerjilerine iyi gelir.
3
Bal sirkesi zayıflatır mı?
Zayıflamak için en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi de bal elma sirkesi ve ılık su karışımıdır. Elma sirkesi ve bal karışımının zayıflatıcı etkisi olduğu bilinir. Çünkü bu karışım kolesterol düşürücü etkiye sahiptir. Yağ yakım işlemini hızlandırarak kilo vermeye katkı sağlar. Kabızlığa karşı da faydalı olan bal elma sirkesi ve ılık su karışımı, bağırsakların düzgün biçimde çalışmasına yardımcı olur. Ancak tek başına bal sirkesinin zayıflamada kesin bir çözümü olamaz. Mutlaka doktor kontrolünde tüketilmeli ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde mutlaka uzmana danışılmalıdır.
4
Bal sirkesi nasıl kullanılır?
Tatlımsı olması nedeniyle suyla karıştırmadan da içebilirsiniz. Şifasını tam olarak almanız için aç karnına tüketmeye özen göstermelisiniz. Üst solum yolları hastalıklarına karşı buğu olarak kullanmanız tavsiye edilir.
Evde hazırlanan ve normal sirke kullanılan turşuların, salamuraların yapımında da kullanabileceğiniz bir üründür.
NOT: Sirkeler antibakteriyel ve besin değeri zengin gıda ürünleridir. Fakat asidik özellik taşırlar. Bu nedenle fazla oranda kullanımı zararlı olabilir. Mide sorunlarınız varsa doktorunuza danışarak kullanmanızda fayda vardır.
5
Bal sirkesi nasıl yapılır?
Ev yapımı organik bal sirkesi hazırlamak için aşağıdaki haberimizi ziyaret edebilirsiniz.