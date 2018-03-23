Baharatların Yıldızı Anasonun Faydaları

Aromatik lezzeti herkesi imrendiriyor, kendine ait olan bu özel kokusu herkesi mest ediyor. Diğer tüm maydanozgiller ailesinin üyeleri gibi anasonun da faydaları saymakla bitmiyor! İşte baharatların yıldızı olan anasonun mucizevi faydaları…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK OLUYOR!
Anason sindirim sistemi için son derece önemli ve tedavi edici bir bitkisel kaynaktır. Sindirim özelliklerini geliştirir. Bunun yanı sıra hazımsızlık, reflü gibi sindirim sorunlarına çözüm kaynağı olur. Sindirim hastalıkları için faydalı olan anason mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve şişkinliğin yanı sıra gastrit için de oldukça etkili bir bitkidir.
2
Özellikle çok ağır yemekler yenildikten sonra mideyi ve sindirim sistemi organlarını rahatlatır. Sindirim sistemini düzenleyerek yiyeceklerin daha rahat hazmedilmesini sağlar. Ayrıca iştahsızlık gibi sorunları olanlar da anason tüketebilir.
3
YEMEKLERDEN SONRA TÜKETİLECEK ANASON ÇAYI
Anason çayının hazırlanışı
*2 fincan kaynamış su
*1 çay kaşığı öğütülmüş ya da kıyılmış anason tohumu
-Tohumları kaynamış suya ilave edin,
-5 dakika demlenmeye bırakın,
-Lezzetlendirmek için bal ya da limon ekleyin,
-Sıcak servis edin.
4
AĞIZ SAĞLIĞINI KORUYOR!
Anason tohumları ağız sağlığını korur. Anti-mikrobiyal ve antibakteriyel özellikleri sayesinde ağzı yıkamak için ideal bir bileşendir. Kötü nefes kokusu çoğu insanın sorunu haline gelmiştir. Anason bu sorunla savaşır, savaşmanın yanı sıra da ağızda şişlik varsa onu da azaltır. Anason tohumlarıyla hazırlanan ev yapımı gargara ya da çayı ağız sağlığını güzelce korur ve kötü nefes kokusunu yok eder.
5
REGL AĞRILARINA DOĞAL ÇÖZÜM!
Anasonun sahip olduğu dianethole ve photoanethole isimli iki kimyasal hafif östrojenik etki yaratmaktadır. Bu nedenle, menopoz semptomlarını kontrol eder. Aynı zamanda regl kramplarının azalmasını ve doğumda görülen krampların hafifletilmesini sağlar. Adet döngüsünü düzene sokar, gecikmeyi engeller.
6
SAÇ VE CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER!
Anason, kafa derisi problemlerini tedavi etmek için yararlı olan antiseptik ve antifungal özelliklere sahiptir. Hem saçların çıkmasına yardımcı oluyor hem de hasarlı saçları onarıyor. Kafa derisini nemlendirerek de önlüyor. Saçta ve kafa derisinde meydana gelen bit, pul ve uyuz gibi sorunlar için de iyi bir bitkidir. Anason güçlü antiseptiklerden biri olduğu için cildi enfeksiyonlara karşı korur ve cilt sağlığını destekler. Aynı zamanda cilt lekelerini de en aza indirir.
7
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR!
Anason, araştırmalara göre, obezite ve metabolik sorunlar nedeniyle oluşabilen kolesterol problemi olanlar için lif içeriği sayesinde safra ve ince bağırsağa destek oluyor. Bu nedenle düşük kolesterol seviyeleri için faydalı oluyor.
8
SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİ YARATIYOR!
Anason sakinleştirici olarak kullanılacaksa mutlaka yağ şeklinde kullanılmalıdır. Anason yağı, uyuşturucu ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Epileptik ve histerik atakların sakinleştirilmesini sağlayan anason az miktarda tüketildiğinde olumlu sonuçlar verir. Anksiyete, sinir hastalıkları, depresyon, öfke ve stres gibi zihinsel ve duygusal sorunlara çözüm kaynağı olur.
9
Uyku problemlerini en aza indirerek daha rahat uyku çekmenizi sağlar. Anason, beynin salgılamış olduğu hormonları uyarır ve sinir hücrelerini korur. Böylelikle sakinleştirici bir etki yaratır.
10
SOLUNUM YOLLARINI KORUYOR!
Anason ve anason yağı, burunda ve boğazda birikmiş olan balgamı ve mukusu söktürmeye yardımcı olur. Balgamı gevşeten anason, boğaz ve akciğerler için rahatlatıcı bir etki yaratır. Akciğerleri temizler, bronşları korur. Bronşit, sinüzit, grip ve zatürre gibi durumlarda anason tohumu yardımı ile birlikte iyileşme hızlanır.
11
Anason, burun tıkanıklığını gidererek daha rahat nefes almayı sağlar. Solunum sistemi organlarını destekler ve astım hastalığının tedavisinde de önemli bir rol oynar.