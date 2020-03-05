Bahar Gibi Bir Cilt İçin Tüyolar
Herkes sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister, özellikle de kadınlar... Cildinizin tıpkı bahar gibi olması için Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek önerilerde bulundu.
Işıl ışıl cilt için koşun
Vücut sağlığımız için egzersiz yapmak tartışmasız önemlidir. Ancak sağlıklı bir cilde kavuşmak için de egzersiz oldukça faydalıdır. Örneğin her gün koşmak cilde sağlıklı bir parlaklık verir. Çünkü koşarken kan oksijenle dolar. Ne kadar çok koşulursa o kadar çok cilt parlaklığını korur. Koşu aynı zamanda kan akışını hızlandırdığı için cildi besler.
Ayrıca terlememizi sağlayarak vücudumuzdan toksinleri atmamıza yardımcı olur. Koşu günlük hayatın stresinden kişiyi korur.Bu sayede cilde zarar veren faktörlerden biri de saf dışı kalmış olur. Düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin kanındaki kortizol seviyesi yükselir.Bu da cildin yapısında mevcut olan kolajeni artırır ve bu sayede kırışıklık,sarkmalarla mücadele edilmesini sağlar.
C vitamininin gücünden faydalanın
Soğuk algınlığına karşı tedavi edici olarak bildiğimiz C vitamini aslında cilt sağlığı için de önemlidir. Ayrıca Vitamin C, suda çözünen bir antioksidan olarak, kolajen formasyonu, dokunun büyümesi yani iyileşmesi ile sağlıklı kemikler ve dizler için de gereklidir. Vitamindeki yüksek antioxidant, içerik kollejenin parçalanmasını engelleyerek serbest radikal hasarına karşı savaşır. Cildin yaşlanma sürecini geciktirir.
C vitamini hem leke oluşumunu engellemek hem de oluşmuş lekelerin azaltılmasında kullanılır. Bu vitamin melanin sentezinden sorumlu tirozinaz enzimini etkinliğini ortadan kaldırır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini antioksidan üretimine yardımcı olur ve okside olmuş proteinleri etkisiz hale getirir. Sayesinde cilt tonu kusursuz şekilde eşitlenir.
Baharda kreminiz az yağlı olmalı
Değişen mevsimle birlikte kullanılan nemlendirici de değişkenlik gösterir. Kışın kullanılan yağ içeriği yüksek olan nemlendiriciler bahar mevsiminde kullanılmamalıdır. Çünkü yağ oranı fazla olan nemlendiriciler cildin dengesini bozabilir ve istenmeyen sivilcelerin oluşmasına yol açabilir.
Bu nedenle ilkbaharda daha az yağlı nemlendiriciler ve hafif ürünler tercih edilmelidir. Nemlendirici alırken cilt tipinize uygun olmasını da ayrıca özen gösterin. Bunun dışında bu mevsimde de mutlaka güneş koruyucu krem sürülmeli ve öyle dışarı çıkılmalıdır.
Asitli içeceklerden uzak durun
Asitli içecekler vücutta birikim yaparlar bu durumda da yaşlanma hızlanır. Bu nedenle asitli içeceklerden uzak durulmasında fayda vardır. Asitli içecekler yerine bol bol su tüketmek cilt sağlığı için önemlidir.
Problemlerde kimyasal peeling uygulaması bu sıkıntılı sorunları ortadan kaldırır. Bu yöntem ile cilt daha canlı ve diri görünür. Kimyasal peeling deriyi canlandırmak, gençleştirmek, görünüşünü iyileştirmek için bazı kimyasal solüsyonların uygulanmasıdır.
Cildinizi yeni yöntemlerle gençleştirin
Cilt yaşlandıkça, kuruyor, pullanıyor, kalınlaşıyor, çiller, siyah noktalar, kırmızı lekeler ortaya çıkıyor. Ayrıca ileri yaşlarda yaşlılık lekeleri kendini belli etmeye başlıyor. Mimik çizgileri (alında, kaş çatağında, yanaklarda) belirginleşiyor. Yüzdeki tüm kırışıklar da kendini göstermeye başlıyor. Ancak son yıllarda gelişen teknoloji ve tedavi seçenekleri sayesinde (fokuslu ultrason,gençlik aşısı,altın iğne gibi...) cilt gençleşmeye başlayabiliyor.
Kaynak Fotoğraflar: Alamy
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