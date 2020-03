Bahar Gibi Bir Cilt İçin Tüyolar

C vitamininin gücünden faydalanın Soğuk algınlığına karşı tedavi edici olarak bildiğimiz C vitamini aslında cilt sağlığı için de önemlidir. Ayrıca Vitamin C, suda çözünen bir antioksidan olarak, kolajen formasyonu, dokunun büyümesi yani iyileşmesi ile sağlıklı kemikler ve dizler için de gereklidir. Vitamindeki yüksek antioxidant, içerik kollejenin parçalanmasını engelleyerek serbest radikal hasarına karşı savaşır. Cildin yaşlanma sürecini geciktirir.