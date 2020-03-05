Bahar Gibi Bir Cilt İçin Tüyolar

Işıl ışıl cilt için koşun Vücut sağlığımız için egzersiz yapmak tartışmasız önemlidir. Ancak sağlıklı bir cilde kavuşmak için de egzersiz oldukça faydalıdır. Örneğin her gün koşmak cilde sağlıklı bir parlaklık verir. Çünkü koşarken kan oksijenle dolar. Ne kadar çok koşulursa o kadar çok cilt parlaklığını korur. Koşu aynı zamanda kan akışını hızlandırdığı için cildi besler.