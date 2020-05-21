Bahar Depresyonu: Nedeni, Belirtileri ve Baş Etme Yöntemleri
Bahar dönemi insanların ruhsal durumuna etki eder mi? Bahar depresyonu nedir, neden olur? Bahar dönemi ruhsal rahatsızlıklarıyla baş etmede neler yapılabilir? Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney anlatıyor.
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Nasıl ki insan bedeni bahar dönemlerinde farklı hastalıklara yatkın oluyorsa ruhsal sorunlara da yatkın oluyor. Örneğin baharın gelmesiyle mide barsak şikayetleri artar, astım hastalarının krizleri artar. Buna paralel olarak ruhsal durumda da farklılıklar olur. Bahar dönemi bilindiği gibi doğanın bir dirilişidir.
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Ancak bu dönemlerde günlük havanın değişkenliği, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkları, bir gün sıcak bir gün soğuk ve yağmurlu olması, son yıllarda mevsim geçiş dönemlerinin belirginliğinin ortadan kalkması, küresel ısınma gibi birçok neden ruhsal durumu etkilemektedir.
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Bahar mevsimi nasıl bir etki yapıyor?
Bahar döneminde zaman zaman neşeli, zaman zaman hüzünlü oluruz. Mevsimsel depresyonu olan kişilerin çoğunda sonbahar ve kış ayları depresyona eğilimi artırmaktadır. Ancak bazı kişilerde bahar dönemleri depresyon dönemidir.
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Bahar depresyonunun belirtileri nelerdir?
Bahar aylarının günlük değişimleri kişide günlük yaz-kış yaşanması şeklinde değerlendirilebilir. Bu da kişinin kısa dönemli depresif belirtiler göstermesine neden olabilir. Bunlar yataktan kalkmada zorluk, aşırı uyku hali, gün içerisinde ayılamama, sürekli yorgun hissetme, isteksizlik, gerginlik, moral bozukluğu, iştahta değişkenlik, kaygıda artış, aşırı telaş hali, sinirlilik, dikkat sorunları, huzursuzluk, enerji kaybı gibi belirtiler ortaya çıkarır.
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Bahar dönemi başka ruhsal rahatsızlıklara neden olabilir mi?
Özellikle manik-depresif hastalarda bahar dönemlerinde neşede aşırı artış, para harcamada artış, aşırı hareketlilik, sinirlilik, çok konuşma, aşırı kendine güven, uykusuzluk, enerji artışı gibi aşırı durumlar yaşanabilir. Bu durum mutlak psikiyatrik tedavi gerektiren bir sorundur.
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Bununla birlikte endişeli, takıntılı kişiler için de bahar dönemi daha risklidir. En basitinden; gün içerisinde havanın değişkenliği nedeniyle kıyafet seçme zorlukları, tatile gidecekse dolu valizlere neden olmaktadır. Aşırı endişe ve kaygılar, panik ataklar bu dönemde artabilir.
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Bahar dönemi ruhsal rahatsızlıklarıyla baş etmede neler yapılabilir?
Bunları birkaç maddede özetleyebiliriz;1. Sağlık sorunlarına dikkat edin, bu dönemde yaşanan nezle, grip gibi hastalıklar sizi ruhsal yönden de etkileyebilir.
2. Kendinize zaman ayırın. Günlük koşuşturmada insan kendini ihmal eder, eğer biraz olsun bundan sıyrılabilirseniz daha rahat hissedeceksiniz. Özellikle iş-ev-okul koşuşturması dışında ilgi duyduğunuz alanlara zaman ayırın.
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3. Mutlaka egzersiz yapın. Özellikle güneşli havalarda kısa yürüyüşler yapmak daha iyi hissettirecektir.
4. Yakınlarınızla, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle zaman geçirin.
5. İmkânınız varsa yaşadığınız şehirde ilginç tarihi, turistik yerleri gezin.
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6. Olumsuz gazete ve televizyon haberlerinden uzak durun.
7. Daha renkli giysiler giyinin.
8. Günlük bakımınıza özen gösterin.
9. Hafif ve sıvı gıdalar tüketin.
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10. Uyku düzeninize dikkat edin.
11. Alkol ve sigara ruhsal durumu olumsuz etkiler. Bunu unutmayın.
12. Taze sebze ve meyve tüketin
Bu yaptıklarınıza rağmen herhangi düzelme yoksa ya da belirtiler giderek şiddetleniyor veya uzun sürüyorsa mutlaka bir psikiyatriste başvurun.