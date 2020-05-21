Bahar Depresyonu: Nedeni, Belirtileri ve Baş Etme Yöntemleri

Bahar dönemi ruhsal rahatsızlıklarıyla baş etmede neler yapılabilir? Bunları birkaç maddede özetleyebiliriz;1. Sağlık sorunlarına dikkat edin, bu dönemde yaşanan nezle, grip gibi hastalıklar sizi ruhsal yönden de etkileyebilir.



2. Kendinize zaman ayırın. Günlük koşuşturmada insan kendini ihmal eder, eğer biraz olsun bundan sıyrılabilirseniz daha rahat hissedeceksiniz. Özellikle iş-ev-okul koşuşturması dışında ilgi duyduğunuz alanlara zaman ayırın.