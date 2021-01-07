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Geriİyi Yaşam Bağışıklık Sisteminin Askerleri: Probiyotikler ve Vitaminler!
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Bağışıklık Sisteminin Askerleri: Probiyotikler ve Vitaminler!
İyi Yaşam
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage

Bağışıklık Sisteminin Askerleri: Probiyotikler ve Vitaminler!

Probiyotik içeriği yüksek gıdaların üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini azalttığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, “Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak istiyorsak, bağırsaklarımızın en sevdiği yiyeceklerden turşu, kefir, tarhana, şalgam suyu ve boza gibi güçlü probiyotik kaynaklarını günlük tüketmeye özen göstermeliyiz. C vitamini ve çinkonun bağışıklık sistemimizin en güçlü askerleridir” dedi.

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Dünyada Covid-19 virüsü salgınının pik yaptığı bu günlerde sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi de arttı. Salgın döneminde vitaminler en büyük kurtarıcımız oluyor. Doğru besin seçimi ve düzenli beslenmek salgın döneminde immün sistemimizi daha güçlü hale getiriyor.

2Günde 3 porsiyon meyve C vitamini ihtiyacını karşılar
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Günde 3 porsiyon meyve C vitamini ihtiyacını karşılar

C vitami virüsün hücre içerisine girmesine engel olarak bir nevi güvenlik kalkanı işlevi üsleniyor. C vitamininden zengin besinleri gün içinde beslenmemize eklemeliyiz. C vitamini suda eridiği için vücutta toksik etki yaratmamaktadır. C vitamininden zengin besinler; yeşilbiber, kivi, zencefil, limon, ananas, portakal, maydanoz, marul, brokoli gibi meyve ve sebzelerdir. Günlük 3 porsiyon meyve tüketimi c vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır.

3Çinko eksikliği bağışıklığı zayıflatır
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Çinko eksikliği bağışıklığı zayıflatır

Çinko ve C vitamini kardeş gibidir, bu nedenle ikisini birbirinden ayırmamak lazım. Olmazsa olmazımız çinkonun eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve metabolizmayı bozuyor. Vücut metabolizmasında etkin rol oynayan çinkoyu günlük beslenmemize eklemeliyiz. Çinko içeriği yüksek besinler; kabak çekirdeği, ceviz, badem, karides, istiridye, et, karaciğer, peynir ve süttür.

4A ve E vitaminleri güçlü antioksidan kaynakları
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A ve E vitaminleri güçlü antioksidan kaynakları

Vücudumuzda serbest halde dolaşan virüsler bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Serbest halde dolaşan virüsleri yok eden A ve E vitaminleri güçlü antioksidan kaynaklarıdır.  A vitamini kanser hücrelerinin DNA mutasyonunu engelleyerek kanser hücreleri ile savaşan ve cilt ve göz sağlığınız koruyan güçlü bir vitamindir.

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Özellikle cildin kendini yenilemesini ve yaşlanmayı geciktirici özelliği de bulunmaktadır. Havuç, süt, ıspanak, portakal, kayısı, sarı ve yeşil yapraklı sebzeler A vitamini yönünden zengindir. E vitamini ise immün sistemi güçlendiren antioksidandır. Fındık, ceviz, badem, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler E vitamini yönünden zengindir.

6Yoğurt bağışıklık açısından kilit rol oynuyor
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Yoğurt bağışıklık açısından kilit rol oynuyor

Toplumumuzun ana öğünlerde vazgeçilmez besini yoğurt, bağışıklık sisteminin güçlü olmasında kilit rol oynamaktadır. Yoğurt içerisinde bulunan probiyotikler bağırsaklarımızdaki zararlı bakterileri yok ederek immün sistemimizi güçlendirmektedir. Yoğurt içinde yüksek oranda kaliteli protein ve B1, B2 ve B3 vitaminleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, kalsiyum içeriği de zengindir. Günlük 1 kâse yoğurt tüketmek bağışıklığınızı ve sindirim sisteminizi güçlendirecektir.

7Probiyotikler üst solunum yolu enfeksiyonları riskini azaltıyor
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Probiyotikler üst solunum yolu enfeksiyonları riskini azaltıyor

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak istiyorsak, bağırsaklarımıza iyi bakmalıyız. Turşu, kefir, tarhana, şalgam suyu, boza güçlü probiyotik kaynaklarıdır. Bu besinler bağırsaklarımızın en sevdiği yiyeceklerdir. Günlük tüketmeye özen göstermeliyiz. Bağırsaklar vücudumuzun ikinci beynidir. Bağırsaklardaki zararlı bakterilerin sayısı artarsa tüm vücudumuz bu durumdan etkilenir ve bağışıklığımız düşer.

8Sofranızdan sarımsağı eksik etmeyin
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Sofranızdan sarımsağı eksik etmeyin

Sofranızdan sarımsağı eksik etmeyin. Sarımsağın kötü kokması yemenize engel olmasın. Sarımsak güçlü bir antioksidandır. İçerisinde bulunan ‘allicin’ adlı madde virüsleri yok ediyor. Bir diş sarımsak, 5-9 mg alicin içerir. Bizleri soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlardan korur.

9D vitamini kalp ve damar sağlığını güçlendirir
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D vitamini kalp ve damar sağlığını güçlendirir

Kışın güneş ışınlarından faydalanamadığımız için en çok eksikliği görülen D vitamini ihtiyacımızı besinlerden veya takviye olarak almalıyız. D vitamini kalp ve damar sağlığı ve bağışıklık sistemini güçlendirir. İnsülin direncini kırar, zayıflamaya fayda sağlar. D vitamini kaynakları somon, ton balığı, tereyağı, yumurta sarısı, balık yağı, süt, ayran ve kefirdir.

10Balığı haftada en az 1 kez tüketin
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Balığı haftada en az 1 kez tüketin

Omega-3 içeriğinden zengin olan balığı da haftada 1-2 kez tüketmek kalp damar ve beyin sağlığı için önemlidir.

11Günde 12-15 bardak su için
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Günde 12-15 bardak su için

Kış mevsiminde su tüketimi maalesef azalıyor. Su vücuttaki enfeksiyona sebep olan virüslerin idrarla dışarı atılmasını sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Suyu az içenlerin kilo vermesi yavaşlar. Kilo vermek istiyorsanız günde en az 12-15 bardak su içmeniz gerekmektedir. 

12Düzenli uyku şart
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Düzenli uyku şart

Güçlü bağışıklık için düzenli uyku şart ortalama 8 saat uyumalıyız. Haftada 3 kez 45 dakika yürüyüş yapmak immün sistemimiz ve kas sağlığımız için önemlidir.

13Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan çay tarifi
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Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan çay tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı ıhlamur

1 tatlı kaşığı yeşil çay

1 ceviz büyüklüğünde yaş zencefil

1 adet çubuk tarçın

Yarım adet limon (limonu kabuklarıyla beraber doğrayın)

300 cc kaynar su

Hazırlanışı:

Tüm bitkiler porselen veya çay bir bardağa konur, üzerine kaynar su eklenir. Ağzı kapatılarak 4-5 dakika demledikten sonra içebilirsiniz. (Günde en fazla 2 fincan tüketin)

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