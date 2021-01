Bağışıklık Sisteminin Askerleri: Probiyotikler ve Vitaminler!

Günde 3 porsiyon meyve C vitamini ihtiyacını karşılar C vitami virüsün hücre içerisine girmesine engel olarak bir nevi güvenlik kalkanı işlevi üsleniyor. C vitamininden zengin besinleri gün içinde beslenmemize eklemeliyiz. C vitamini suda eridiği için vücutta toksik etki yaratmamaktadır. C vitamininden zengin besinler; yeşilbiber, kivi, zencefil, limon, ananas, portakal, maydanoz, marul, brokoli gibi meyve ve sebzelerdir. Günlük 3 porsiyon meyve tüketimi c vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır.