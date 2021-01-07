Bağışıklık Sisteminin Askerleri: Probiyotikler ve Vitaminler!

D vitamini kalp ve damar sağlığını güçlendirir Kışın güneş ışınlarından faydalanamadığımız için en çok eksikliği görülen D vitamini ihtiyacımızı besinlerden veya takviye olarak almalıyız. D vitamini kalp ve damar sağlığı ve bağışıklık sistemini güçlendirir. İnsülin direncini kırar, zayıflamaya fayda sağlar. D vitamini kaynakları somon, ton balığı, tereyağı, yumurta sarısı, balık yağı, süt, ayran ve kefirdir.