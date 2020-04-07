Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Burçlarınız Ne Diyor?  

İkizler burcu ve yükselen İkizler burçları İkizler, zihnin çok çalışması ve vücudumuzda akciğerleri ve solunum sistemini göstermesi açısından bu süreçte en çok etkilenecek burçlar arasında. Bu süreçte hayatınızdaki otorite figürleriyle, kurumlarla ya da iktidardaki insanlarla ilgili konularda kendinizi mağdur hissedebilirsiniz. Aynı zamanda ev/iş aksınız olduğu için, kariyerleriniz konusunda diğer burçlardan daha çok kayıp ya da karışıklık yaşayabilirsiniz.



Hayatınızın bu alanlarına gelince her şeyi kontrol etmeye veya planlamaya çalışırken aslında teslim olmayı öğrenmelisiniz. Daha başarılı olmak ya da hedeflerinize ulaşmakta daha fazla istikrarlı olmak için yüksek bir güce güvenmelisiniz. Bunu yaptığınız anda, dünyadaki başarılarınız sihirli bir şekilde büyüyecek ve otorite figürleriyle ilgili sorunlarınız gizemli yollarla çözülecek!