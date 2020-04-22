Bağışıklığınızın Zayıfladığını Gösteren 4 Sinyal!

Sık tekrarlayan soğuk algınlığı Yetişkinlerde her yıl bir-iki kez soğuk algınlığı olması gayet normal. Ancak sık tekrarlayan soğuk algınlığı veya diğer virüs enfeksiyonlarına yakalanmak, bir yıl içinde dörtten fazla kulak enfeksiyonu veya iki kez pnömoni (zatürre) veya üçten fazla bakteriyel sinüzit geçirmek. Yılda ikiden fazla antibiyotik kullanım dönemi olması vücudun maruz kaldığı mikroplarla mücadele etmek için donanımlı olmayabileceğinin sinyalleri olabilir.