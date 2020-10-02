İyi Yaşam MAHMURE ÖZEL

Bağışıklığı Güçlendirmede Etkili 10 Temel Nokta

Hayatta bazen işler yolunda gitmeyebilir. Hatta bazen her şey sadece sizin başınıza geliyormuş gibi hissediyor ve umutsuzluğa kapılıyor olabilirsiniz. Yine de ne kadar belirsizlik içinde olursak olalım, hayata karşı dik ve sağlam adımlarla ilerlediğimizde tüm olumsuzlukların üstesinden gelmenin aslında çok da zor olmadığını görürüz. Kendimizi, ailelerimizi ve toplumu korumak için her şeyden önce sağlıklı kalmalıyız. Sağlıklı olmanın en etkili formülünün ise bağışıklıktan geçtiğini kabul ederek, bağışıklığı desteklemenin en etkili yollarını anlatıyoruz.