Bağışıklığı Güçlendirmede Etkili 10 Temel Nokta

Hayatta bazen işler yolunda gitmeyebilir. Hatta bazen her şey sadece sizin başınıza geliyormuş gibi hissediyor ve umutsuzluğa kapılıyor olabilirsiniz. Yine de ne kadar belirsizlik içinde olursak olalım, hayata karşı dik ve sağlam adımlarla ilerlediğimizde tüm olumsuzlukların üstesinden gelmenin aslında çok da zor olmadığını görürüz. Kendimizi, ailelerimizi ve toplumu korumak için her şeyden önce sağlıklı kalmalıyız. Sağlıklı olmanın en etkili formülünün ise bağışıklıktan geçtiğini kabul ederek, bağışıklığı desteklemenin en etkili yollarını anlatıyoruz.
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1
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Sağlıklı gıdalar ve besleyici bir diyet
Bağışıklık sistemimizin iyi çalışması aslında besleyici gıdalara bağlıdır. Günümüzde enfeksiyona bağlı ölümlerin, genellikle enfeksiyonun kendisinden değil de vücudun besin yetersizliği nedeniyle hastalıkla savaşamamasından kaynaklandığını biliyor muydunuz?
2
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Sebzeler besleyici bir diyetin temelidir ve kırmızı dolmalık biber, brokoli ve ıspanak gibi C vitamininin yanında havuç, tatlı patates ve lahana gibi karotenoidler tüketmemiz bağışıklığımızı desteklemeye yardımcı olur. Bunun için günde bir porsiyon meyve ve sebze yemeyi hedefleyin!
3
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Ayrıca meyveler, merada yetiştirilen etler ve kuruyemişler ve tohumlar da dondurucuda muhafaza edilebilen besleyici güç merkezleridir, böylece yıl boyunca evinizde bulunan sağlıklı besinlere kolayca ulaşabilirsiniz.
4
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Şekerlerin ve rafine edilmiş nişastaların kesilmesi
Araştırmalar, rafine şekerlerin yutulduktan sonra saatlerce bağışıklık sisteminizi baskılayabildiğini gösteriyor. Nişasta ve şekeri sınırlamak, bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olur ve genel sağlık durumunuza katkıda bulunur. Buna ek olarak, sağlığınızı gerçekten korumak için kafein ve alkolü de sınırlandırmakta fayda var.
5
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Yeterli protein alımı
Günde yaklaşık 1 gram / kg veya vücut ağırlığınızın yarısı kadar protein alınması ya da yaklaşık bir porsiyon otla beslenen sığır eti, organik yumurta ve somon gibi temiz hayvansal gıdalar tüketilmesi gerekir. Ayrıca bitki baklagiller, sert kabuklu yemişler gibi bitki bazlı proteinler de oldukça faydalıdır. Tabi mümkün oldukça kullanılan ürünlerin GDO’suz olmasına özen göstermeliyiz.
6
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Sarımsak, soğan, zencefil ve baharat tüketimi
Sarımsak, soğan ve zerdeçal gibi tuzlu baharatlar, çorba ve sebze yemeklerinin yanı sıra baklagillere de harika bir tat kazandırır. Bunun yanında smoothielerinizde veya çayınızda limon suyu veya limon kabuğu rendesi ile taze zencefil kullanabilirsiniz. Bunlar geniş spektrumlu antimikrobiyal özellikte, uzun raf ömrüne sahip besinlerdir.
7
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Mikrobiyomu desteklemek için fermente gıdalar
Bağırsak, bağışıklığımızda önemli bir rol oynar ve birçok patojen türüne karşı bariyer görevi görür. Mikrobiyomunuzu sağlıklı tutacak çeşitli bakteri popülasyonlarını desteklemek için lahana turşusu, yoğurt ve kefir yememiz gerekir.
8
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Bol sıvı tüketimi
Zencefil ve zerdeçal çayı gibi bitki çayları ve her zaman yanınızda bir şişe filtrelenmiş su bulundurun. Bunun yanında şeker içeriği bağışıklık sistemine zararlı olduğundan konsantre meyve suları ve şekerli içeceklerden kaçınmalıyız. Ayrıca çorbalarda ve yemeklerde kullanılan kemik suları da vücudun ihtiyacı olan su miktarını karşılamada oldukça etkilidir.
9
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Yeterli uyku
Hepimiz uykunun vücudu iyileştirdiğini biliyoruz. Yeterli uyku olmadan, bağışıklık fonksiyonunun düzenli çalışması neredeyse imkansızdır! Daha iyi bir uyku ritmi yakalayın ve gecede yedi ila sekiz saati hedefleyerek daha erken yatağa girmeye çalışın. Bunun yanında strese yardımcı olmak ve zihnin dinlenmesini sağlamak için gün boyunca çeşitli rahatlama ve nefes alma tekniklerini kullanmak da uykuya daha rahat geçmemizi sağlar.
10
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Düzenli egzersiz
Hafif ila orta derecede yaklaşık 30-45 dakika egzersiz yapmak bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Kendinizi bitkin hissettiğinizde aşırı efor sarf etmekten kaçının. Aksi halde bu durum bağışıklık savunmanızı azaltacaktır.Daha az nüfuslu bölgelerdeyseniz ve dışarıda egzersiz yapabiliyorsanız, harika! Yapamıyorsanız da çevrimiçi spor aktiviteleri ve yoga derslerine katılmak, ruhunuzu ve bedeninizi dinç tutmanın iyi bir yoludur.
11
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Meditasyon ve yoga
Meditasyon pratiği konusunda çok iyi olmasak da gün içinde elektronik aletlere ayırdığınız zamana biraz ara vererek, sadece vücudunuza ve nefesinize odaklandığınızda, bunun stres ve kaygıyı yönetmede inanılmaz derecede faydalı olduğunu göreceksiniz. Şimdi tam da meditasyon öğrenme, yoga ve sıcak banyo yapma, derin nefes alma, sevdiklerinizle evde masaj yapma zamanı!
12
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Doğru takviye gıdalar
Ve son olarak, birçok insan bağışıklık sistemini optimize etmek için ne tür takviyeler alabileceğini bilmek istiyor. Yukarıdaki diyet ve yaşam tarzı ipuçlarına ek olarak, vücudunuzun ihtiyacını karşılayabilecek vitamin ve mineraller, probiyotikler, çinko sitrat, balık yağı, yeşil çay gibi doğal antiviral bitkiler, C ve D vitamini takviyelerini kullanarak bağışıklığınızı desteklemeye yardımcı olabilirsiniz.