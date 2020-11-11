Bağışıklığı Güçlendirecek 6 Temel Öneri

Belli besinleri yemek sadece o besinlerin sağladığı faydaları almak, diğerlerinden mahrum kalmak demektir. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme gereklilikleri çerçevesinde protein kalitesi ve biyolojik değeri yüksek et, süt ve süt ürünleri, yumurta, kuru baklagiller gibi protein kaynaklarının, enerji için tam tahıl ürünleri başta olmak üzere diğer tahıl ve kuru baklagillerin, vitamin ve mineraller için sebze ve meyvelerin tüketimine önem vermek önemlidir. Yoğurt, kefir gibi süt ürünleri aynı zamanda probiyotik özellikleri nedeni ile de bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır.