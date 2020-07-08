MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriStil Önerileri Bacaklarınızı Uzun Göstermenin Yolları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Bacaklarınızı Uzun Göstermenin Yolları
Stil Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Bacaklarınızı Uzun Göstermenin Yolları

Bacak boyunuzu olduğundan uzun göstermek istiyorsanız size bir müjdemiz var; doğru parçalarla bunu başarmak mümkün!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte bacaklarınızı uzun göstermenin yolları...

2
Abone Olgoogle-news

Ten rengine yakın ayakkabılar tercih etmek bacaklar ile bir bütünlük oluşturur ve sizi daha uzun gösterir.

3
Abone Olgoogle-news

Öte yandan babet, bilekten bantlı ya da kısa botlar gibi yere yakın ayakkabılar yerine topuklu ayakkabılar ve çizmeler tercih etmelisiniz.

4
Abone Olgoogle-news

Tişört veya gömleğinizi pantolonunuzun içine sokarak daha uzun ve ince bir görünüm elde edebilirsiniz. Çizgili pantolonlar da bacak boyunuzun uzun görünmesine yardımcı olacaktır.

5
Abone Olgoogle-news

Düşük bel pantolonlar ise tam aksine daha kısa görünmenize neden olur.

6
Abone Olgoogle-news

Uzun etekler yerine tercihinizi mini ya da dizin hemen altında biten eteklerden yana kullanabilirsiniz. Asimetrik kesim etekler de işinize yarayacaktır.

7
Abone Olgoogle-news

Uzun bir şeyler giymek isterseniz maksi elbiseleri tercih edebilirsiniz. Ancak elbisenizin eteğinin yerlerde sürünmemesine dikkat etmelisiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi