İşte bacaklarınızı uzun göstermenin yolları...Ten rengine yakın ayakkabılar tercih etmek bacaklar ile bir bütünlük oluşturur ve sizi daha uzun gösterir.Öte yandan babet, bilekten bantlı ya da kısa botlar gibi yere yakın ayakkabılar yerine topuklu ayakkabılar ve çizmeler tercih etmelisiniz.Tişört veya gömleğinizi pantolonunuzun içine sokarak daha uzun ve ince bir görünüm elde edebilirsiniz. Çizgili pantolonlar da bacak boyunuzun uzun görünmesine yardımcı olacaktır.Düşük bel pantolonlar ise tam aksine daha kısa görünmenize neden olur.Uzun etekler yerine tercihinizi mini ya da dizin hemen altında biten eteklerden yana kullanabilirsiniz. Asimetrik kesim etekler de işinize yarayacaktır.Uzun bir şeyler giymek isterseniz maksi elbiseleri tercih edebilirsiniz. Ancak elbisenizin eteğinin yerlerde sürünmemesine dikkat etmelisiniz.Kaynak Fotoğraflar: iStock