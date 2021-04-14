B12 Vitamin Eksikliği Belirtileri Nelerdir? İşte B12 Deposu Besinler

B12 deposu besinler Daha öncede belirtildiği üzere B12 vitamini, vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınmalıdır. Dolayısıyla beslenme çok önemlidir. B12 vitamini yönünden zengin besinler ise şu şekilde özetlenebilir;



Sebzeler: Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye, taze fasulye, maydanoz.



Deniz ürünleri: İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları, ton balığı, uskumru, somon, ringa balığı, alabalık, karides, yengeç, sardalye.



Et ve süt ürünleri: Kırmızı et, süt, yoğurt, yumurta, peynir çeşitleri, karaciğer ve dalak gibi sakatatlar.