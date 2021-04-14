Suda eriyen bir vitamin olan B12, karaciğer, böbrek ve diğer vücut dokularında depolanır. B12 vitamini eksikliği birtakım sorunları da beraberinde getirir. Depresyon, unutkanlık, kansızlık bunlardan bir kaçı... Peki B12 vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte B12 deposu besinler...
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B12 vitamininin vücutta çeşitli görevleri vardır. Ayrıca vücutta üretilmediği için de dışarıdan alınması gereklidir. Eksikliğinde ise birtakım sorunlar meydana gelir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, B12 vitamini eksikliği ile ilgili önemli bilgiler verdi.
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B 12 vitamini; enerji üretimi, kırmızı kan hücresi yapımı, sinir sistemi ve beyin fonksiyonları, sinir dokusunun sağlığı, DNA sentezi, çinko ve magnezyum gibi minerallerin fonksiyonları için çok önemlidir.
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B12 vitamini eksikliğinin belirtileri
B12 vitamini vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan temin edilir. Ancak besinler aracılığıyla yeterli oranda B12 vitamini alınmadığında veya alınan vitaminin emilmemesi durumunda bazı şikayetler meydana gelir. En başta kan hücrelerinin üretimi yavaşlar üstelik üretilen hücrelerin kalitesi düşmeye başlar.Diğer şikayetler ise şu şekildedir;
Baş dönmesi,
Mide bulantısı,
Baş ağrısı,
Yorgunluk ve halsizlik,
Konsantrasyon eksikliği,
Denge sorunları, yürümede zorlanma,
El ve ayaklarda uyuşma,
Kalpte çarpıntı,
Dilde şişme,
Depresyonlu ruh hali,
Halüsinasyonlar,
Hafıza zayıflığıdır.
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B12 deposu besinler
Daha öncede belirtildiği üzere B12 vitamini, vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınmalıdır. Dolayısıyla beslenme çok önemlidir. B12 vitamini yönünden zengin besinler ise şu şekilde özetlenebilir;