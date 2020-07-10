Az Kalorili 6 Yaz İçeceği Tarifi

Karpuzlu mineral içeceği Malzemeler:



· 3 orta-normal dilim karpuz (180 g)



· 1 şişe maden suyu



· Taze nane yaprakları



Karpuz ve maden suyunu blender ya da shakerdan geçirin. Eğer hafif ekşi olmasını isterseniz dilediğiniz oranda limon suyu da ekleyebilirsiniz. Süslemek için taze nane yapraklarını kullanabilirsiniz. Bu içecek ortalama 70 kaloridir. Ancak karpuz dilimleme işlemi kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğinden mutfak tartısı kullanarak 180-200 gramı ölçerek tarifi hazırlamak daha sağlıklı olacaktır. Karpuz, vitamin deposu olmasının yanı sıra şeker oranı da yüksek bir meyve olduğu için diyabet ve insülin direnci hastalarının bu içeceği rutin olarak tüketmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır.