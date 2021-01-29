AyaklarÄ±nÄ±zÄ±n de neme ihtiyacÄ± var YÃ¼z ve vÃ¼cudumuz kadar ayaklarÄ±mÄ±z da nemlendirilmeye ihtiyaÃ§ duyuyor. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda klima ve kalorifer gibi Ä±sÄ± kaynaklarÄ± havadaki nemin azalmasÄ±na neden olarak, ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n kurumasÄ±na ve Ã§atlamasÄ±na yol aÃ§Ä±yor. AyaklarÄ±nÄ±zÄ± her gÃ¼n dÃ¼zenli olarak nemlendirmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. KÄ±ÅŸÄ±n, Ã¶zellikle yaÄŸ bazÄ± yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼n kullanÄ±mÄ±, baÅŸta topuk olmak Ã¼zere, tÃ¼m ayak cildini daha iyi yumuÅŸatÄ±yor. Haftada bir kez yapacaÄŸÄ±nÄ±z nem maskeleri de yoÄŸun kurulukta fayda saÄŸlayabiliyor.