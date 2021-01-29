AynÄ± AyakkabÄ±yÄ± 2 Gün Üstü Üste Giymeyin! Ayaklara 10 Önemli KÄ±ÅŸ BakÄ±mÄ±
Estetik kaygÄ±lar nedeniyle yaz aylarÄ±nda Ã¶zen gÃ¶sterdiÄŸimiz ayaklarÄ±mÄ±za, kÄ±ÅŸ mevsiminde daha az Ã¶n planda olmalarÄ± nedeniyle genellikle aynÄ± Ã§abayÄ± sarf etmiyoruz.
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Oysa ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±ÅŸÄ±n uzun saatler boyunca ayakkabÄ±, kapalÄ± bot ve Ã§izme iÃ§erisinde kalmalarÄ±nÄ±nÂ yanÄ± sÄ±ra hatalÄ± ayakkabÄ± seÃ§imlerimiz; tÄ±rnak batmasÄ±ndan mantar enfeksiyonuna, nasÄ±rlardan egzamaya, kÃ¶tÃ¼ kokudan baÅŸparmaÄŸÄ±n yana doÄŸru sapmasÄ± olarak tanÄ±mlanan halluks valgusa kadar pek Ã§ok soruna neden olabiliyor. DolayÄ±sÄ±yla tÃ¼m yÃ¼kÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã§eken ayaklarÄ±mÄ±z aslÄ±nda kÄ±ÅŸ mevsiminde daha fazla Ã¶zene ihtiyaÃ§ duyuyorlar.
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Ayak ile tÄ±rnak hastalÄ±klarÄ± yavaÅŸ baÅŸlangÄ±Ã§lÄ± ve sinsi seyirlidir. Bu nedenle Ã§oÄŸu zaman hasta sorunu kanÄ±ksÄ±yor; aylar, hatta bazen yÄ±llar sonra doktora baÅŸvuruyor. Kaybedilen zaman ise tedavilerin Ã§ok uzamasÄ±na ve kalÄ±cÄ± deformasyonlara neden olabiliyor.
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Ayak tabanÄ±nda ilerleyen bir nasÄ±r siÄŸil olabileceÄŸi gibi, tÄ±rnakta geniÅŸleyen koyu renkli leke tÄ±rnak melanomu olabiliyor. Bu yÃ¼zden uzun sÃ¼re devam eden herhangi bir sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda uzman bir doktordan gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±nmalÄ±. Dermatoloji UzmanÄ± Dr. Yeliz ErdemoÄŸluÂ kÄ±ÅŸ mevsiminde ayak ve tÄ±rnak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in dikkat etmeniz gereken 10 Ã¶nemli kuralÄ± anlattÄ±; Ã¶nemli Ã¶neriler ve uyarÄ±larda bulundu.
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Her gÃ¼n yÄ±kamak ÅŸart!Â
KÄ±ÅŸÄ±n ayaklarÄ±mÄ±z ayakkabÄ± ve bot iÃ§inde daha uzun sÃ¼re kalÄ±yor. AyrÄ±ca ayaklarÄ±mÄ±zÄ± soÄŸuktan korumak iÃ§in daha kalÄ±n dokumalÄ± Ã§oraplar kullanÄ±yoruz.Â Yine ev iÃ§inde patik veya terlik kullanmayÄ± tercih ediyoruz. TÃ¼m bunlar ayaklarÄ±n havasÄ±z kalmalarÄ±na, bunun sonucunda bakteri ve mantar hastalÄ±klarÄ±na davetiye Ã§Ä±karÄ±yor. Bu nedenle ayaklarÄ± temiz tutmak Ã¶nemlidir. AyaklarÄ±n her gÃ¼n uygun pH dereceli yÄ±kama Ã¼rÃ¼nleriyle yÄ±kanmalarÄ± ve havluyla Ã§ok iyi kurulanmalarÄ± gerekiyor. Â Ayaklar kÃ¶tÃ¼ kokuyorsa fÄ±rsatÃ§Ä± mikroplar iÅŸ baÅŸÄ±nda demektir. Bu durumda dermatoloji doktorundan gÃ¶rÃ¼ÅŸ alabilirsiniz.
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Parmak aralarÄ±nÄ± unutmayÄ±n
Uzun sÃ¼re ayakkabÄ± iÃ§inde kalmalarÄ± ayaklarÄ±n fazla terlemelerine, yÄ±kandÄ±ktan sonra iyi kurulanmamasÄ± da nemli kalmalarÄ±na neden oluyor. Cilt yÃ¼zeyinin rutubetli kalmasÄ± hemen her zaman mantar hastalÄ±klarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± iÃ§in uygun ortam saÄŸlÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla ayaklarÄ±nÄ±zÄ± kuru tutmanÄ±z Ã§ok Ã¶nemli. Bunu mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lmak iÃ§in teri emen pamuklu dokumalardan oluÅŸan Ã§oraplarÄ± tercih edin. AyaklarÄ±nÄ±zÄ± yÄ±kadÄ±ktan sonra, parmak aralarÄ±nÄ± da ihmal etmeden Ã§ok iyi kurulamalÄ±, gerekirse fÃ¶n makinesi kullanÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–zellikle diyabet hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±z varsa ayaklarÄ±nÄ±zÄ± kuru tutmaya Ã§ok dikkat etmelisiniz.
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AyaklarÄ±nÄ±zÄ±n de neme ihtiyacÄ± var
YÃ¼z ve vÃ¼cudumuz kadar ayaklarÄ±mÄ±z da nemlendirilmeye ihtiyaÃ§ duyuyor. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda klima ve kalorifer gibi Ä±sÄ± kaynaklarÄ± havadaki nemin azalmasÄ±na neden olarak, ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n kurumasÄ±na ve Ã§atlamasÄ±na yol aÃ§Ä±yor. AyaklarÄ±nÄ±zÄ± her gÃ¼n dÃ¼zenli olarak nemlendirmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. KÄ±ÅŸÄ±n, Ã¶zellikle yaÄŸ bazÄ± yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼n kullanÄ±mÄ±, baÅŸta topuk olmak Ã¼zere, tÃ¼m ayak cildini daha iyi yumuÅŸatÄ±yor. Haftada bir kez yapacaÄŸÄ±nÄ±z nem maskeleri de yoÄŸun kurulukta fayda saÄŸlayabiliyor.
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DÃ¼zenli aralÄ±klarla peeling yapÄ±n
Ã–lÃ¼ dokunun cilt yÃ¼zeyinden periyodik olarak uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± cilt saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in faydalÄ± oluyor. Ayaklar iÃ§in Ã¶zel olarak Ã¼retilmiÅŸ peeling Ã¼rÃ¼nlerini haftada bir kez uygulamanÄ±z yarar saÄŸlayabiliyor. Ancak uygulama sÄ±rasÄ±nda cildinize Ã§ok haÅŸin davranmanÄ±z cilt yÃ¼zeyinde tahriÅŸlere neden olabiliyor. DolayÄ±sÄ±yla peeling yaparken cildinize nazik davranmaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Peeling sonrasÄ± uygun bir nemlendirici kullanÄ±mÄ± daha pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z ve yumuÅŸak ayaklara sahip olmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.
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TÄ±rnaklarÄ±n kesim ÅŸekli Ã¶nemli
SaÄŸlÄ±klÄ± bir ayaÄŸÄ±n olmazsa olmazÄ± tÄ±rnak bakÄ±mÄ±dÄ±r. Ayak tÄ±rnaklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenli aralÄ±klarla dÃ¼z olarak kesilmesi gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tÄ±rnak kenarlarÄ±nÄ± tÃ¶rpÃ¼yle ovalleÅŸtirmek, batÄ±klara yol aÃ§abiliyor. TÄ±rnaklar her insanda farklÄ± hÄ±zda uzuyor. BaÅŸparmak tÄ±rnaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ayakkabÄ±nÄ±n uÃ§ kÄ±smÄ±nda hissetmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kesim zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini anlayabilirsiniz. AyaÄŸÄ±n ayakkabÄ± ve Ã§orap iÃ§inde uzun sÃ¼re kalmasÄ± ve oje sÃ¼rmek de tÄ±rnaÄŸÄ±n hava almasÄ±nÄ± Ã¶nleyerek plak yÃ¼zeyinde sararmalara neden oluyor. Oje alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ara vermeniz tÄ±rnaÄŸÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± rengine kavuÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.
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Ã‡orap seÃ§imine dikkat edin
Uzun sÃ¼re ayakkabÄ±, bot ve Ã§izme iÃ§inde kalan ayaklar terliyor ve buharlaÅŸmaya imkan olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in cilt yÃ¼zeyinde rutubet oluÅŸuyor. Bu tablo bakteri ve mantar enfeksiyonlarÄ±na zemin hazÄ±rlÄ±yor. Havlu ve pamuk dokumalÄ± Ã§oraplar teri emerek cilt yÃ¼zeyinden uzaklaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlarlar. EÄŸer ayaklarÄ±nÄ±z normalden fazla terliyorsa iÅŸyerine yedek Ã§orap gÃ¶tÃ¼rmeniz ve gÃ¼n iÃ§inde Ã§orap deÄŸiÅŸtirmeniz daha saÄŸlÄ±klÄ± olacaktÄ±r.
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ModayÄ± deÄŸil, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tercih edin
Vitrinlerdeki ayakkabÄ±lar, botlar ve Ã§izmeler adeta gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Siz siz olun, yine de modaya deÄŸil, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za Ã¶nem verin. AyakkabÄ±nÄ±zÄ±n ayaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve ayak bileÄŸinizi iyi kavramasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Ancak dikkat! AÅŸÄ±rÄ± dar ayakkabÄ±lar ayak ve parmak eklemlerinde deformasyona yol aÃ§arak tÄ±rnak batmasÄ±, hatta halluks valgusÂ (ayak baÅŸparmaÄŸÄ±nÄ±n yana doÄŸru sapmasÄ±)Â oluÅŸumuna zemin hazÄ±rlayabiliyor. AyakkabÄ±nÄ±zÄ±n ayak tabanÄ±nÄ±zÄ± desteklediÄŸinden ve deri gibi hava aldÄ±ran malzemelerden Ã¼retilmiÅŸ olduÄŸundan da emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ suni deri veya plastik ayakkabÄ±lar ayaklarÄ±nÄ±zÄ±n daha da terlemesine yol aÃ§arak mantar ve egzama oluÅŸumuna neden olabiliyor.
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AynÄ± ayakkabÄ±yÄ± 2 gÃ¼n Ã¼st Ã¼ste giymeyin
Ayak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in ayakkabÄ±nÄ±zÄ±n da hava almasÄ± Ã¶nemli. AynÄ± ayakkabÄ±yÄ± 2 gÃ¼n Ã¼st Ã¼ste giymemeniz iÃ§ yÃ¼zeyinin havalanmasÄ±na, bu sayede bakteri ve mantar gibi enfeksiyon kaynaklarÄ±nÄ±n ayaklarÄ±nÄ±za zarar vermesine engel olacaktÄ±r.
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Her gÃ¼n 5 dakika mola
VÃ¼cudumuzun tÃ¼m yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Ã§eken ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n da dinlenmeye ihtiyacÄ± var. Her gÃ¼n 5 dakika, ayaklarÄ±nÄ±zÄ± kalp seviyesinden daha yukarÄ±da olacak ÅŸekilde yÃ¼kseltmeniz, lenf drenajÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Yine haftada bir kez yapacaÄŸÄ±nÄ±z ayak masajlarÄ± hem ruhunuza hem de ayaklarÄ±nÄ±za iyi gelecektir. Masaj sÄ±rasÄ±nda badem yaÄŸÄ± kullanmanÄ±z cildinizin de beslenmesini saÄŸlayacaktÄ±r.
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Ã–zel eÅŸyanÄ±zÄ± paylaÅŸmayÄ±n
Ayak ve ayak tÄ±rnaklarÄ±nÄ±za ait tÄ±rnak makasÄ±, Ã§orap, terlik, ayakkabÄ± ve ayak havlusu size Ã¶zel olmalÄ±, kimseyle paylaÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Aksi takdirde baÅŸta mantar hastalÄ±ÄŸÄ± olmak Ã¼zere pek Ã§ok bulaÅŸÄ±cÄ± enfeksiyon hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanabilirsiniz.