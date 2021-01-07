Aykırı Prenses: Diana Kraliyet Ailesinin Ebeveynlik Kurallarını 7 Kez İhlal Etti!

Oğullarının sorunlarıyla yakından ilgilendi Elinde olan tüm imkanlara rağmen çocuklarının tamamen bir dadıyla yetişmesini istemedi. Onlara zaman ayırarak, eğitimleriyle ve gezileriyle yakından ilgilendi. Sonuç olarak Diana, modern bir annenin yapabileceği her şeyi yapmaya çalıştı. Ve tüm alçakgönüllülüğüyle annelere bir simge olmak istemedi. “Beni sembol haline getirmenize gerek yok, ben sadece yardım etmeye çalışan bir anneyim” demişti…