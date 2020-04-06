Ayakkabı Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Ayakkabılar, en doğru alınması gereken parçalardır. Tüm gün ayaklarımızda olacağı için konforlu ve sağlıklı olanları tercih edilmelidir. Peki ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Bu bir ilandır.
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İşte ayakkabı alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar...
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Ayakkabı alışverişi yaparken, ayağınızın 'şiş' olmasına dikkat edin. Gün içinde çalışırken, yürürken, işlerimizi halletmek için koştururken ayaklarımız şişer. Yeni ayakkabınızı ayaklarınız şiş haldeyken alırsanız, gün içinde ayaklarınız hep rahat eder.
Spor ayakkabı alacaksanız önceliğiniz şıklık değil rahatlık olmalı. Aynı zamanda spor ayakkabınızın nefes aldığından yani ayağınızı hava ile temas ettirip ettirmediğinden emin olun. Ayağınızın nefes almaması, terlemeye, kötü kokuya ve mantar gibi enfeksiyonlara neden olur.
Topuklu ayakkabı alırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ayağınıza tam oturmasıdır. Eğer ayakkabı ayağınızı sıktıysa, öncen ya da arkadan vurduysa almayın. Satıcı size muhtemelen "Birkaç kere giydikten sonra açılır" diyecektir. Siz yine de ayağınıza tam oturan, şıklığın yanı sıra size konforlu da hissettiren modellere bakın.
Düz ayakkabı alacaksınız çok dikkatli olmalısınız. Düz ayakkabılar yer ile çok yakın olduğundan, doğru olanı seçmek son derece önemlidir. Öncelikle ayağınızı iyi tanıyın. Ayağınızın önü geniş mi, parmaklarınız uzun mu, düz ayakkabılar ayak tabanlarınızı ağrıtıyor mu? Bu soruların cevaplarını bilin. Öte yandan düz ayakkabı alırken tabanının yerle sıfır olmamasına, en azından 3-4 santim tabana sahip olmasına dikkat edin.
Çizme ve bot satın alırken, öncelikle nasıl bir ortamda giyeceğinizi göz önünde bulundurun. Tüm gün ofiste mi giyeceksiniz? Kış sporları yaparken mi kullanacaksınız? Stilinizi tamamlayıcı bir parça mı arıyorsunuz? bunlara karar verin. Ardından ise ihtiyacınız doğrultusunda modellere bakın. Hangi amaçla olursa olsun çizme ve bot alırken ayağınızda ağırlık yapmayacak hafif tasarımlara öncelik vermeyi unutmayın.