Ayakkabı Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Çizme ve bot satın alırken, öncelikle nasıl bir ortamda giyeceğinizi göz önünde bulundurun. Tüm gün ofiste mi giyeceksiniz? Kış sporları yaparken mi kullanacaksınız? Stilinizi tamamlayıcı bir parça mı arıyorsunuz? bunlara karar verin. Ardından ise ihtiyacınız doğrultusunda modellere bakın. Hangi amaçla olursa olsun çizme ve bot alırken ayağınızda ağırlık yapmayacak hafif tasarımlara öncelik vermeyi unutmayın.



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