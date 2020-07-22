Ayak Bileği ve Topuk Ağrısı Neden Olur?

Topuk altında ağrı Topuğun altında ağrı varsa, ayağının altındaki dokuları zedeleyen durumlar vardır.



Plantar Fasiit



Topuk ağrısının en yaygın nedenlerinden biri plantar fasiittir. Bu, topuk kemiğini ayak parmaklarına bağlayan doku bandının yangılanmasından kaynaklanır. Plantar fasiit nedeniyle ağrı, topukta veya ayak tabanı kemerinde hissedilir ve genellikle sabahları daha kötüdür. Yataktan kalkıldığında ilk adım genellikle en ağrılı adımdır. Plantar fasiitin yaygın nedenleri arasında aşırı fiziksel aktivite bulunur; beton veya sert yüzeylerde uzun süre ayakta kalmak; düz tabanlık gibi hatalı ayak mekaniği; sert ve kısa baldır kasları; aşırı kilo; ve uygun olmayanayakkabılar. Uzun mesafe koşucularında yaygın olarak görülen bir durumdur, ancak genel popülasyonda da oldukça yaygındır.