Ay Tutulması Gerçekleşti! Tüm Gerçekler Ortaya Çıkıyor!
Yılın son Ay tutulması 30 Kasım 2020 saat 13:00’da İkizler burcunda gerçekleşti. Merkür tarafından yönetilen İkizler burcu bir hava elementi ve değişken bir burçtur. 8 derece İkizlerde gerçekleşecek olan bu tutulma sonrasında 14 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasının başlangıcıdır. Bu dönemin etkileri özellikle güneş tutulmasına kadar sürecektir.
Güney Düğümü bu yeni ay döngüsü için neyin bir etki üreteceğini size gösterecekken, dokunduğu şeyi güçlendiren Kuzey Düğümü ile destek verecek. Bu nedenle medya, basın, borsa, ulaşım, ticaret ve seyahat ile ilgili değişiklikleri yansıtan ve altı aya kadar hayatımızı işgal edecek olaylar bu tutulmanın konusu olacak. Bu sebeple hayatımızı düzene sokmak için de mükemmel bir zaman diyebiliriz. Düzgün ve dinamik bir şekilde hareket ederek önümüze gelen fırsatları değerlendirmeliyiz. Aralık ayının ilk iki haftası bu tarz durumların doruk noktasına gelmesi olacaktır. Bu tutulmalar yaşadığımız salgının boyutunun da yönünü hızlı bir şekilde değiştirmeye başlayabilir. Dolayısıyla, Mart 2020'de yapıların ve ekonominin zorlanmasından sonra büyük değişiklikleri karşılayan bu tutulma bizlere nasıl ve nerede ticaret yaptığımızı, nereden neleri satın aldığımızı veya nasıl tükettiğimizi gösteren olayları önümüzde getirebilir.
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Hayatımızdaki olayları önem sırasına göre keşfetmeli ve çizeceğimiz yolda ona göre davranmalıyız. Her zaman bakış açımızı aynı yöne sabitlemek bize bu dönemde zarar verecektir. Bu dönemi iyi bir şekilde atlatmak için İkizler-Yay temalarına eş değer olarak, yeniliklere açık, farklı fikirleri süzgecinden geçirebilen bireyler olmalıyız. Bu süreçte bunları fazlasıyla deneyimleyip, öğreneceğiz. Değerlerimiz ve bakış açımızla ilgili olarak, kolektifi görmeye davet ediyor olacak. İnsanların, ilgi alanlarının ve fikirlerin çeşitliliğini kucaklamak ve ilerlemek için yeni gerçekliğe adapte olmaya başlamak için, 2021'de başlayacak kova çağının bir ön izlemesi olacak.
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Bununla birlikte, ay düğümleri Neptün'ü şubat ayına kadar kareleyecek ve böylelikle mutlak hakikati kimin elinde tuttuğuna şahitlik edeceksiniz. Hakikatiniz nedir? Kim tarafından hayal kırıklığına uğradınız ve kim tarafından tüketildiniz? Zaaflarınız nedir? Bu noktalar gerçekten önemli olacak.
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Böylece, Jüpiter ve Satürn, Güneş Tutulmasından bir hafta sonra Kova burcunda büyük kavuşumlarla gelecek ve tüm grupların topluma ilerleme ve yenilik getirme ve çöküşü yeniden inşa etme ortak hedefi için bir araya geleceği yeni bir dönemi başlatacaklar. Bu dönem dünya düzeninde kalıcı ve ilginç değişikliklere gidilecek bir dönem. Tüm dünya genelinde eski alışkanlıklar yerini daha yeni daha teknolojik ve çağa ayak uydurmuş alışkanlıklara bırakacak. Değişime direnmek bu süreçte zorlaşacak, çünkü hayat her alanda büyük ve köklü değişimi önümüze getirip sunacak.
Aşağıda yükselen burcunuza göre sizdeki farkındalığı hangi konulara dayanmaktadır.
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KOÇ BURCU
Üçüncü evde gerçekleşiyor. Zihin ve iletişim alanı, fikirler, eğitim, hobiler ve ilgi alanları, kardeşler ve komşular ve yakın çevreniz hakkında olaylar hızlanacak. Mesela iletişim sayesinde beklemediğiniz bir bağlantı kurabilir ve güçlü bir şekilde zorlandığınız bir konuda aydınlanabilirsiniz.
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BOĞA BURCU
İkinci evde. Kişisel kaynaklar, para, mülk, değer sistemi, öz değer ve öz saygı alanı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Belki parasal konularda yeni durumlar kendinizde geliştireceksiniz belki de partnerinizin size duyması gereken ama duymadığı saygıyı sorgulayacaksınız. Bu durum sizin için ne noktada tezahür ediyor size bağlı olacak.
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İKİZLER BURCU
İlk evde gerçekleşiyor. Benlik, görünüş, kişilik alanınız, kişisel hedeflerinize, fiziksel bedeninize, hayata bakış açınıza ve diğer insanların sizi nasıl gördüğüne hükmeder. Bu noktada sizleri özellikle ilişkiler konusunda farklılaştırmaya doğru götürecek. Belki duygusal anlamda yeterliliğinizi sorgulayacaksınız ya da bu yüzden ilişkinizde, işinizde bir karara varacaksınız.
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YENGEÇ BURCU
On ikinci evde gerçekleşiyor. Bilinçsiz zihin alanı, akıl sağlığı, maneviyat, ilahi ve metafizik, rüyalar, tecrit, kendinizden sakladıklarınız, bazı sonlar, perde arkasında yaptığınız her şeyle ilgili olabilir. Bu durum sizleri üzen ve yıpratan konuları ilgileri ile konuşarak korkmadan çözmeniz gerektiğini söylemektedir.
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ASLAN BURCU
On birinci evde gerçekleşiyor. Arkadaşlar, gruplar, topluluk, sosyal ağlar, bağlantılar, sosyal tanınma, hedefler ve özlemler alanıyla ilgili olacaktır. Belki bir konuda özlediğiniz bir durumu artık bırakma ya da yeni bir yol bulma şekline gideceksiniz. Eski neşenizi yakaladığınız bir döneme ilerliyorsunuz.
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BAŞAK BURCU
Onuncu evde gerçekleşiyor. Kariyer alanı, kamu imajı ve sosyal statünüzü ilgilendiren durumlar önünüze gelecek. Burada belki bazı kaygılar ya da endişeler duyacaksınız. Âmâ sonrasında böyle olmadığını göreceksiniz.
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TERAZİ BURCU
Dokuzuncu evde gerçekleşiyor. Genişleme alanı, uzun süreli seyahat, daha yüksek bilgi ve üniversite eğitimi, uzmanlık, felsefi ve dini inançlara ulaşmak gibi konular söz konusu olabilir. Belki yaşamınızda bu noktalarda genişlemek isterken pandemi koşulları nedeniyle engellerle karşılaştığınızı düşünüyorsunuz. Ama yine de yeni dünya düzenine uygun olarak hedefleriniz güncellemeli ve vazgeçmemelisiniz.
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AKREP BURCU
Sekizinci evde gerçekleşiyor. Dönüşüm alanı, gizli, paylaşılan kaynaklar, diğer insanların parası, vergileri, iadeleri, kredileri, ipotekleri, bir partnerle paylaştığınız yakınlığı, eşinizin parasını ya da hukuksal sorunları anlatır. Bu durumlarda hayatınızda bunlardan biri varsa bu tutulma sizlere bu konuda yön bulmanıza destek verecek. Kendinizi koşullara göre yeniden oluşturuyorsunuz.
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YAY BURCU
Yedinci evinizde gerçekleşiyor. İlişkiler, iş ortaklıkları, iş birlikleri, kanunlar ve sözleşmeler, evlilik,nişan ya da diplomasi çözümlemeleri yapmak için size olanak tanınan bir zaman. Bu noktada yapacağınız yeni iş birlikleri olabilir. Bunlar hiç beklemediğiniz şekilde hayatınıza girip sizlerin daha fazla bilinmesine ya da görülmesine yardımcı olabilir. Bundan kaygı duymayın ve bu dönemde iletişim kurduğunuz insanları kaçırmayın.
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OĞLAK BURCU
Altıncı evde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu dönemin ana temaları sizin için sağlık ve zindelik, hizmet sektörü ve çalışma ortamı, günlük görevler, rutinler ve üretkenlik olarak açıklanabilir. İş temponuz uzun süredir çok güçlü gidiyor ve sizler birdenbire sağlığın önemini anladığınız olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Kendinize değer vermeniz ve işlerinizi doğru planlamanız adına oldukça önemli bir tutulma olacaktır.
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KOVA BURCU
Beşinci evde gerçekleşiyor. Eğlence, romantizm ve flört, yaratıcılık, projeler, çocuklar ve doğurganlık alanı olarak tanımladığımız yerde gerçekleşiyor. İlişkilerde neşe ve keyif almak istediğiniz bir zamandasınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını düşünüp her şeyden uzaklaşma fikrinde olabilirsiniz. Popülaritenizin artacağı ve kendi markanızı oluşturacağınız bir dönem.
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BALIK BURCU
Dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Eviniz, aile, doğduğunuz yer, kökleriniz, geçmiş ve iç dünya ile ilgili dönüşümsel olaylar olabilir. Taşınma isteği, özlem duymak gibi duyguları hissedebilirsiniz; ya da ait olduğunuz duyguları sorgulama noktasına gelebilirsiniz. Aile büyüklerinizden gelecek ve size sorumluluk almayı gerektirecek haberler olabilir. Maddi anlamda kendi varolan durumunuza göre davrandığınız takdirde sorun yaşamayacaksınız.