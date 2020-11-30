Ay Tutulması Gerçekleşti! Tüm Gerçekler Ortaya Çıkıyor!

Güney Düğümü bu yeni ay döngüsü için neyin bir etki üreteceğini size gösterecekken, dokunduğu şeyi güçlendiren Kuzey Düğümü ile destek verecek. Bu nedenle medya, basın, borsa, ulaşım, ticaret ve seyahat ile ilgili değişiklikleri yansıtan ve altı aya kadar hayatımızı işgal edecek olaylar bu tutulmanın konusu olacak. Bu sebeple hayatımızı düzene sokmak için de mükemmel bir zaman diyebiliriz. Düzgün ve dinamik bir şekilde hareket ederek önümüze gelen fırsatları değerlendirmeliyiz. Aralık ayının ilk iki haftası bu tarz durumların doruk noktasına gelmesi olacaktır. Bu tutulmalar yaşadığımız salgının boyutunun da yönünü hızlı bir şekilde değiştirmeye başlayabilir. Dolayısıyla, Mart 2020'de yapıların ve ekonominin zorlanmasından sonra büyük değişiklikleri karşılayan bu tutulma bizlere nasıl ve nerede ticaret yaptığımızı, nereden neleri satın aldığımızı veya nasıl tükettiğimizi gösteren olayları önümüzde getirebilir.