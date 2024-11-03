Ay döngüsü ruh halinizi nasıl etkileyebilir? Üstelik siz farkında bile olmadan... İşte ayın sekiz farklı evresi ve ruh halinize etkileri...
Ayın belirli dönemlerinde kendinizi biraz keyifsiz hissettiğiniz oluyor mu? Uyumakta zorlanıyor ya da uyanmanın normalden çok daha zor olduğunu mu fark ediyorsunuz? Ya da bazen bunalmış veya duygusal hissediyor ama nedenini tam olarak anlayamıyor musunuz? Dolunay yüzünden olabilir. Ve ay döngüsünün ruh halimizi etkilediği fikri çok eskilere dayanıyor.
Örneğin, 'lunatic' (deli) kelimesini ele alalım (ki bu kelime artık tıp çevrelerinde kullanılmıyor). Aslında 'ay' anlamına gelen 'luna' kelimesinden türemiştir ve Orta Çağ'da ayın duygularımızda rol oynadığına inanıldığı için ruhsal hastalıkları olan insanları tanımlamak için kullanılırdı.
Bütünsel Sağlık Uygulayıcısı olan Marina Binding, “Ayın ruh halini etkileyebileceği fikri yeni değil, aslında yıllarca birçok insan ayın insan davranışlarını etkilediğine inandı. Modern tıp tarafından reddedilmesine rağmen, aslında ayın belirli evreleri sırasında daha az uyuduğumuzu gösteren çalışmalar var" dedi ve ekledi:
"Özellikle dolunayın bizi neden etkilediğine dair astrolojik teorilerden daha fazla ışık sunmasına kadar pek çok teori var. Bunun yanı sıra, ayın - hangi evrede olursa olsun - gelgitleri etkilediğini biliyoruz. İnsanların yaklaşık yüzde70'i sudan oluşuyor, dolayısıyla ayın su üzerindeki kontrolü bizim de yerçekiminden etkilenebileceğimiz anlamına geliyor."
Bazılarının bu etkilere diğerlerinden biraz daha fazla duyarlı olabileceğinden de bahseden Binding, şunları söyledi:
“Bazı insanlar Ay'ın onları daha fazla etkilediğini görecek ve burcunuz gibi faktörler de bunda rol oynayacaktır. Aşırı hassas Yengeçler ve Balıklar kendilerini daha savunmasız bulacaklardır. Ancak, vücudunuz bir başkasından tamamen farklı tepki verebilir, bu nedenle önemli olan vücudunuzu dinlemek ve doğru hissettireni yapmaktır.”
Peki, ay ruh hallerinden ne bekleyebilirsiniz?
Ay döngüsünün sekiz aşaması vardır ve tüm döngü tipik olarak 29,5 gün sürer. Ay döngüleri şöyledir; yeni ay, hilal, ilk çeyrek ay, waxing gibbous (büyüyen ay/kambur ay), dolunay, waning gibbous moon (azalan kambur ay), üçüncü çeyrek ay ve azalan hilal.
Yeni Ay
Yeni ay yeni bir başlangıçtır. Binding, bunun aynı zamanda meditasyon için de ideal bir zaman olduğunu öne sürdü, “Bu noktada, güneş ve ay dünya ile aynı taraftadır. Bu nedenle birbirlerine karşıt değildirler ve gerginlik hissine neden olmazlar. Döngünün bu aşamasında kendinizi sakin ama önümüzdeki döngü için motive olmuş hissedeceksiniz” dedi.
Devam etmek istediğiniz gibi başlayın...
Karar vermek, işe koyulmak veya yeni bir beceri öğrenmek için mükemmel bir zamandır.
Hilal (genellikle 7 gün sürer)
İlk çeyrek aydan önceki hafta niyetler ve hedefler için mükemmeldir ve bu ay için planlarınız üzerinde çalışmaya başlamak için ideal bir zamandır. Binding, “Bu hafta boyunca kendinizi heyecanlı hissetme olasılığınız daha yüksek olacak ve niyetlerinizi gerçekleştirmek için gerçekten istekli olacaksınız” diye konuştu.
Şimdi yeni bir egzersiz rutinine başlamak veya ‘sonunda’ o dişçi randevusunu almak için harika bir dönem.
İlk Çeyrek Ay
Ayın ilk çeyreği kendinizi biraz daha kötü hissetmeye başlayabileceğiniz bir dönemdir. Ayın ilk çeyreği genellikle direnç ve hayal kırıklığı hissetmeye başlayacağınız anlamına gelir. Özellikle de henüz tam olarak gerçekleşmemiş bazı hedefler belirlediyseniz, sabırsız hissetmeye bile başlayabilirsiniz.
İlk çeyrek kişisel bakım için mükemmel bir zaman. Yatağınıza kıvrılın ve bu hafta büyük kararlar almak için uygun bir hafta olmadığını hatırlayıp kendiniz için bir şeyler yapın.
Kendinizi iyi hissedeceğiniz rahat bir şeyler giyin, kendinizi yorganınıza sarın ve Bridget Jones serisi için hazır olun.
Waxing Gibbous (genellikle 5 gün sürer)
İlk çeyrekteki direnç ve hayal kırıklığından sonra, büyüyen ay dönemini çevreleyen temalar ayarlama, rafine etme ve düzenleme temalarıdır. Bu dönem belki de biraz fazla iddialı olan hedefleri yeniden ele almak için iyi bir zaman.
Bebek adımları atın…
Kafeini keseceğinize mi söz verdiniz? Belki de arada bir latte içmenin tam da ihtiyacınız olan şey olduğunu kabul etmenin zamanı gelmiştir.
Dolunay
Dolunay BÜYÜK duyguların zamanıdır. Kendinizi bunalmış ve normalden biraz daha sinirli hissedebilirsiniz. Dolunay ayrıca birkaç uyku değişikliğinin sinyalini verir, bu yüzden geceleri uyanık kalabilir veya her zamanki kadar derin uyuyamayabilirsiniz. Ve hepimiz uykusuz bir gecenin üzerimizdeki etkisini biliyoruz...
Binding, "Bu evre bizi test ediyor, çünkü öfke ve odaklanma kaybı duygularına teslim olma veya bunların üstesinden gelip hedefimize odaklanmaya devam etme seçeneğimiz var. Sinirlenmelerle başa çıkmak zor olsa da ve pes etmek daha kolay gelebilse de, bu duyguların geçeceğini unutmayın. Bu yüzden kendinize karşı çok sert olmayın ve suçu aya atmaktan çekinmeyin” dedi.
Waning Gibbous Moon (genellikle 5 gün sürer)
Tamam. Nefes alın. Azalan kambur evresindeyiz.
Dolunayın gerginliğinden sonra, azalan kambur evresinde kendinizi gevşemeye başlarken bulacaksınız. Ayrıca niyetlerinizi gerçekleştirmek için yaptığınız çalışmanın faydalarını toplamaya başladığınızı da görebilirsiniz. Azalan kambur evresinin bizi paylaşmaya daha açık hissettirebilir.
Bağlanın...
Arkadaşlarınıza mesaj atın, hasret gidermek için ideal bir zaman.
Üçüncü Çeyrek Ay
Üçüncü çeyrek ay, kendinize karşı Marie Kondo gibi davranmanın zamanıdır. Ay giderek küçülürken, özellikle ayın zor noktalarından kaynaklanan kin ve kızgınlık duygularından kurtulmak isteyeceksiniz. Burada temizlik hisleri de güçlü olacak, çünkü hayatınızdan fiziksel ve duygusal olarak olumsuzlukları temizlemek isteyeceksiniz.
Temizlik için mükemmel zaman.
Mutfak çekmecelerinizi, dağınık yatak odasını veya sadece ajandanızı ele alın. Üçüncü çeyrek ay, temizlik için iyi bir zamandır.
Azalan Hilal (7 gün)
Azalan hilal tek bir anlama gelir: Erken geceler.
Bu ay döngüsünün son bölümünde, geçen aydan bitkin hissedeceksiniz ve yeni ay yaklaşırken rahatlamak isteyeceksiniz. Döngüyü düşünürken, düşünceli hissedebilir ve neyi iyi yaptığınızı ve neyi daha iyi yapabileceğinizi düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu duyguları kucaklayın, çünkü bunlar bir sonraki ay döngüsünde size iyiye işarettir; her döngü öğrenmek ve büyümek için bir şanstır.
Azalan hilal düşünme zamanıdır, bu yüzden ciddi bir günlük tutmaya başlayın ve yeni bir ayın yolda olduğunu unutmayın.