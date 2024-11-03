Ay döngüsü ruh halinizi nasıl etkileyebilir? Üstelik siz farkında bile olmadan... İşte ayın sekiz farklı evresi ve ruh halinize etkileri...

Bütünsel Sağlık Uygulayıcısı olan Marina Binding, “Ayın ruh halini etkileyebileceği fikri yeni değil, aslında yıllarca birçok insan ayın insan davranışlarını etkilediğine inandı. Modern tıp tarafından reddedilmesine rağmen, aslında ayın belirli evreleri sırasında daha az uyuduğumuzu gösteren çalışmalar var" dedi ve ekledi:

"Özellikle dolunayın bizi neden etkilediğine dair astrolojik teorilerden daha fazla ışık sunmasına kadar pek çok teori var. Bunun yanı sıra, ayın - hangi evrede olursa olsun - gelgitleri etkilediğini biliyoruz. İnsanların yaklaşık yüzde70'i sudan oluşuyor, dolayısıyla ayın su üzerindeki kontrolü bizim de yerçekiminden etkilenebileceğimiz anlamına geliyor."