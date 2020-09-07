MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriStil Önerileri Avize modelleri - Salon, oturma, çocuk, yemek ve yatak odaları için modern, ahşap ve led avize modelleri (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Avize modelleri - Salon, oturma, çocuk, yemek ve yatak odaları için modern, ahşap ve led avize modelleri (2020)
Stil Önerileri

Avize modelleri - Salon, oturma, çocuk, yemek ve yatak odaları için modern, ahşap ve led avize modelleri (2020)

Ev dekorasyonunun önemli bir parçası olan aydınlatmalar, tarzınızı yansıtmanın da en güzel yoludur. Ancak ufak bir dokunuşla aydınlık, konforlu ve şık bir ev tasarımı için doğru yerde en doğru parçayı kullanmak önemlidir. Seçtiğiniz avize modeliyle gün ışığından yararlanamadığınız odaları ferah göstermeniz etkili bir çözüm olabilir. Işığın direk göze çarpmaması da özen gösterilmesi gereken başka bir konu. Özellikle çalışma odası gibi alanlarda dikkatin dağılmaması ve yorgunluğa neden olmaması için oldukça az ışık veren bir model tercih edilmeli. Yatak odası veya antre gibi alanlarda sarı veya kırmızı renkli ışıklar kullanılırken, çalışma odası, mutfak veya salon gibi iyi aydınlatılması gereken alanlarda, sarı ya da beyaz ampuller veya led ışıklara yer veriliyor. Kademeli aydınlatıcılar da bu gibi alanlarda konfor sağlayan bir diğer aydınlatma seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evinizin yaşam konforunu artıracak o modellerden bazıları…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Salonları aydınlatan modern dokunuşlu avize modelleri
Abone Olgoogle-news

Salonları aydınlatan modern dokunuşlu avize modelleri

Ev dekorasyonunun en çok özen gösterilen parçası olan salon avizelerinde modern bir tarz arayanlar için led ve sarkıtma çeşitleri en sık kullanılanlar arasında. Ayrıca odanın boyutuna göre, kol kısmı arttırılıp azaltılabilinen avizeler salonda kişiye özel bir tasarım harikası olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda aydınlatmada tasarruf sağlayanların kullanılması, uzun zaman geçirilen salonlar için oldukça mantıklı. Özellikle bu alanlarda yer alacak avizelerin seçiminde tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalı. Yüksek tavanlarda küçük avizeler veya sarkıt lambalar kullanıldığında, oda yeterli kadar aydınlanmayabilir..

2Oturma odasında ahşap avizeler tatil rahatlığı yaşatır
Abone Olgoogle-news

Oturma odasında ahşap avizeler tatil rahatlığı yaşatır

Bambularla kombinlenen ahşap bir avize, oturma odasını konforlu bir görünüme ulaştırarak, ev içinde en çok vakit geçirdiğiniz alanı en doğru dekore etmenizi sağlar. Bunun yanında seçtiğiniz sarı aydınlatma rengi, zihninizi dinlendirir ve günün yorgunluğunu atmanız için size fırsat sunar.

3Yatak odalarına romantik bir dokunuş için led aydınlatmalar
Abone Olgoogle-news

Yatak odalarına romantik bir dokunuş için led aydınlatmalar

Son zamanlarda başucu lambalarının yerini alan led aydınlatmalar, yatak odasında rahatça kitap okumanız ve kaliteli bir uyku için en çok tercih edilenler arasında yerini alıyor. Göz yormayan aydınlatmalar seçerek odanıza romantik bir dokunuş katmanız mümkün.

4Yemek odalarının tercihi sarkıtma avizeler
Abone Olgoogle-news

Yemek odalarının tercihi sarkıtma avizeler

Akşam yemeği için hazırlanmış lezzetli yemeklerin ışıldamasını istiyorsanız, tercihiniz masanızı aydınlatan sarkıtma avize modellerinden yana olmalı. Aynı zamanda loş bir görünüm sağlayan avizeler, uzun soluklu yemeklerde hoş sohbet arayanlar için ideal!

5Çocuklar kadar renkli ve masum çocuk odası aviz modelleri
Abone Olgoogle-news

Çocuklar kadar renkli ve masum çocuk odası aviz modelleri

Ev dekorasyonunun en renkli köşesi olan çocuk odalarına, yine aynı ölçüde renk ve ferahlık katmak istiyorsanız birkaç küçük avizeyi aynı anda kullanabilirsiniz. Bu sayede hem sıkılmayacağınız kadar sade, hem de çocukların tercih ettiği renkleri seçmeniz mümkün.

6Dekorasyonu ön plana çıkaran aydınlatmalar
Abone Olgoogle-news

Dekorasyonu ön plana çıkaran aydınlatmalar

Banyolardaki detayların ön plana çıkması için kullanılan spot lambalar, duvar aplikleri, niş aydınlatmalar, dolap içi aydınlatmalarla modern ve farklı bir tarza imza atın!. Duvarlarının görselliğini arttırmak için, ışığı yumuşatarak dağıtan bu duvar aydınlatmalarıyla dekorasyonunuzu daha zengin hale getirebilirsiniz.

7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi