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Avize modelleri - Salon, oturma, çocuk, yemek ve yatak odaları için modern, ahşap ve led avize modelleri (2020)

Ev dekorasyonunun önemli bir parçası olan aydınlatmalar, tarzınızı yansıtmanın da en güzel yoludur. Ancak ufak bir dokunuşla aydınlık, konforlu ve şık bir ev tasarımı için doğru yerde en doğru parçayı kullanmak önemlidir. Seçtiğiniz avize modeliyle gün ışığından yararlanamadığınız odaları ferah göstermeniz etkili bir çözüm olabilir. Işığın direk göze çarpmaması da özen gösterilmesi gereken başka bir konu. Özellikle çalışma odası gibi alanlarda dikkatin dağılmaması ve yorgunluğa neden olmaması için oldukça az ışık veren bir model tercih edilmeli. Yatak odası veya antre gibi alanlarda sarı veya kırmızı renkli ışıklar kullanılırken, çalışma odası, mutfak veya salon gibi iyi aydınlatılması gereken alanlarda, sarı ya da beyaz ampuller veya led ışıklara yer veriliyor. Kademeli aydınlatıcılar da bu gibi alanlarda konfor sağlayan bir diğer aydınlatma seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evinizin yaşam konforunu artıracak o modellerden bazıları…