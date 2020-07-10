Asyalıların 12 Muhteşem Makyaj Hilesi

Fondöten ile kontür Kontür yüzünüze daha keskin bir şekil verir ve göz makyajı ve fondötenden daha zarif olur. Bununla birlikte her gün bronzlaştırıcı ve aydınlatıcı kullanmak çok fazla makyajlı bir görünüm yaratabilir. Normal günlerde sadece boyutlandırma için bronzlaştırıcı kullanmanız yeterli olacaktır.