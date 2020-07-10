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GeriGüzellik Reçeteleri Asyalıların 12 Muhteşem Makyaj Hilesi
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Asyalıların 12 Muhteşem Makyaj Hilesi
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Asyalıların 12 Muhteşem Makyaj Hilesi

Asyalıların kullandığı makyaj hileleri çok değerli ve işe yarardır çünkü göz yapıları gereği oldukça küçük göz alanında çalışmak zorundadırlar. Sevdikleri ve uyguladıkları makyaj hileleri ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Eğer siz de Asyalıların kullandıkları makyaj tekniklerini merak ediyorsanız aşağıya bir göz atın!

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1Göz kapağında açık renk far
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Göz kapağında açık renk far

Konuşacağımız ilk Asya makyaj hilesi, göz kapağınıza uygulayacağınız açık renk göz farı... Çok fazla renge ihtiyacınız yok, göz kapağınıza tüm beyaz ve açık renklerinizi kullanın. Bu uygulama gerçekten gözlerinizi patlatacaktır.

2Kontür alanı boyunca koyu veya orta renk göz farı
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Kontür alanı boyunca koyu veya orta renk göz farı

Açık renk göz farını tüm göz kapağınıza uyguladıktan sonra katlanma bölgesine koyu bir renk far geçin. Bu göz kapaklarınızın daha geniş görünmesini sağlayarak gözlerinizi patlatacaktır.

3Kusursuz kaşlar
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Kusursuz kaşlar

Kaşların kontrolden çıkması kolaydır. Düzensiz ve uzun kaş kılları cildinizin pürüzsüzlüğünü ve güzelliğini bozar. Kaşlarınızı ve cildinizi kusursuz göstermek için makyajınızı yaparken her zaman hazırda cımbız bulunduğundan emin olun.

4Daha belirgin kaşlar
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Daha belirgin kaşlar

İnce veya düzensiz kaşlarınız varsa, kaşlarınızı doldurmak bir sonraki adım olacak. Saç renginize en uygun kaş rengini seçin, böylece kaşlarınızı doldurmuş gibi görünmeden ve doğal, zahmetsiz bir güzellik yaratırsınız.

5Kaş kemiğine açık gölge
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Kaş kemiğine açık gölge

Göz farı gölgesinin daha açık tonuna geri dönmek istediğiniz yer kaş kemikleriniz olmalı. Metalik beyaz, kaş kemiğiniz için harika bir renktir. Bu gerçekten gözlerinizin rengini öne çıkaracak.

6Göz altlarına daha koyu far
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Göz altlarına daha koyu far

Gözlerinizin tamamını daha açık gölgede kapatırsanız, hiç doğal görünmezsiniz. Gözlerinize derinlik ve seksilik katmak ve daha doğal bir etki yaratmak için göz altlarınıza daha koyu bir far uygulayın.

7Göz içine beyaz kalem
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Göz içine beyaz kalem

Gözlerinizi daha büyük göstermek için gözlerinizin iç kısmına beyaz göz kalemi uygulayın. Bu göz makyajınızın gerçekten harika görünmesini sağlayacaktır.

8Eyeliner
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Eyeliner

Gerçekten göz makyajınızı patlatmak istiyorsanız, kirpik diplerinizi siyah bir eyeliner ile çerçeveleyin. Eyelinerı yukarı kuyruklu çekmek ise Asyalı kadınların bir numaralı makyaj hilesidir. Gözleri daha çekik ve badem şeklinde göstermek için yapılacak en uygun adımdır.

9Üst ve alt kirpiklerde maskara
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Üst ve alt kirpiklerde maskara

Hem alt hem üst kirpiklerinize maskara ekleyerek tam etkiyi elde edeceksiniz. Bu teknik doğal güzelliğinizi vurgulamak için gerçekten gözlerinizi açar.

10Fondöten ile kontür
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Fondöten ile kontür

Kontür yüzünüze daha keskin bir şekil verir ve göz makyajı ve fondötenden daha zarif olur. Bununla birlikte her gün bronzlaştırıcı ve aydınlatıcı kullanmak çok fazla makyajlı bir görünüm yaratabilir. Normal günlerde sadece boyutlandırma için bronzlaştırıcı kullanmanız yeterli olacaktır.

11Allığı unutmayın
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Allığı unutmayın

Asla unutmamanız gereken makyaj hilesi ise allıktır. Makyajda güzel görünmenin anahtarının mümkün olduğunca doğal görünmesini sağlamak olduğunu unutmayın. Asyalı kadınlar yanak kemiği boyunca eşit şekilde sürülmüş pembe veya şeftali allıklarını seçiyorlar.

12Tatlı dudaklar
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Tatlı dudaklar

Dudak renginiz de önemlidir! Yüzünüze dikkat çeken, ancak cilt tonunuzla çatışmayacak bir dudak rengi seçtiğinizden emin olun. Birçok Asyalı kadın, turuncu tabanlı kırmızı rujlarla olağanüstü görünüyor, ancak herkes farklıdır.

Fotoğraflar: İngimage

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