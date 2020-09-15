Aşurenin 5 Muhteşem Faydası

Strese bağlı artan tatlı isteğini karşılıyor Alıştığımız yaşam ve çalışma şeklinden çok farklı bir düzene geçtiğimiz bu dönemde stres düzeyimiz oldukça yükseldi. Stres kişilerde yeme şeklini etkiler, en çok da tatlı yemeye yönlendirir. Bu dönemde fazla miktarda tatlı atıştırmalıklar tüketme eğilimi olur. Aşure içine katılan malzemeler nedeniyle çok sağlıklı ve tokluk hissi yaratacak iyi bir tatlı seçeneğidir ki şerbetli ve yağ içeriği çok olan tatlılar yerine tercih edilmesi önerilir. Fakat aşure çok aşırı şeker konularak pişirilmiş ise içerdiği kalori miktarının da yüksek olacağı unutulmamalıdır.