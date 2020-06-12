Astım Hastalarına Covıd-19 Tavsiyeleri

Bahar aylarında artan polen ve akar miktarları alerjisi olan astımlı hastalarda burun, göz ve solunum yakınmalarının artmasına neden olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydanur Mihmanlı, alerjisi ya da astımı olanlara özel Covıd-19 tavsiyelerinde bulundu.
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1
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• Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, dozları değiştirilmeden kullanılmaya devam edilmelidir. Yine alerjiye yönelik aşı tedavileri aksatılmamalı, planlanmış olan tedavilere aynen devam edilmelidir.
2
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• Steroidler yani kortizon içeren ilaçlar bu dönemde kesinlikle bırakılmamalı, doktorun önerileri doğrultusunda tedaviye devam edilmelidir. Çünkü bu ilaçlar hastalığın kontrol edilmesinde çok önemlidir.
3
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• Alerjik astımı tetikleyen etkenler arasında sıklıkla ev tozu, polen, hayvan tüyü, nem, kokulu kimyasallar ve bazı gıdalar sayılabilir. Özellikle salgının yaşandığı bu günlerde bu tür ortamlardan uzak durulmalıdır.
4
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• Yaşanılan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Ev içinde sigara içilmemeli, ev temizliğinde kullanılan deterjan ve temizlik maddeleri dikkatli kullanılmalıdır.
• Polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde mümkünse evden çıkılmamalıdır.
5
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• Polenlerin yoğun olduğu dönemde araba yolculuğu sırasında pencereleri kapalı tutmaya özen göstermelidirler.
• Koruyucu gözlük, kolları ve bacakları kapatan giysiler alerjenlerden korunmak için önerilebilir.
6
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• Dış ortamda giyilen giysiler eve gelince çıkartılarak duş alınması alerjenlerin uzaklaştırılmasında faydalı olacaktır.
• Bol bol sıvı tüketilmeli, sebze, protein ve karbonhidratı dengeli içeren besinler tercih edilmelidir. Diyette özellikle mevsim meyve ve sebzelerine yer verilmelidir. Çok yorucu olmayan egzersiz hem akciğerlerin güçlenmesi, hem de kişinin kendisini iyi hissetmesi açısından çok faydalıdır.
7
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• Tuzlu su ile burun ve boğazı temizlemenin koronavirüse karşı etkili olduğuna dair bir bilgi yoktur.
• Çamaşır suyu kokusu astımı tetikleyebilir, bu nedenle sulandırılarak kullanılmalıdır. Yüksek etkili partikül emici (HEPA) filtre özelliğine sahip elektrikli süpürgeler ev içi alerjenlerin uzaklaştırılmasında etkilidir. Mümkünse tercih edilmelidir.
8
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• Astım, alerjik nezle, besin alerjisi gibi alerjik hastalıkların koronavirüs salgınında ekstra bir risk oluşturmadığı bildirilmektedir. Alerjisi olanların bağışıklığının daha güçlü olduğu ve koronavirüsten koruduğu bilgisi de doğru değildir.
9
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• Alerjik bireylerde hapşırık, burun akıntısı nedeniyle gerek etrafa gerekse kişinin kendisine koronavirüs bulaştırma riski artmaktadır. Burunda ve gözlerde kaşıntı olduğunda elleri temizlemeden burun ve gözleri kaşımak virüsün bulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle eller sık sık yıkanmalı el hijyenine son derece dikkat edilmelidir. Bulaştırma riskini azaltmak için mutlaka maske takılmalıdır. Hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil ya da kolun iç yüzü kullanılmalıdır.
10
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• Polen alerjisi olanların bu süreçte dış ortamda bulunmaması, ellerini daha sık yıkaması ve maske takması, mümkünse burun ve gözünü elinin dış kısmı ile silmesi uygun olacaktır.
• Sosyal mesafe, el yıkama ve hijyenle ilgili önerilere her birey gibi alerjik astımı olan hastalar da mutlaka uymalıdır.