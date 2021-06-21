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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Aspir Yağının Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Aspir Yağı Kullanımında Buna Dikkat
İyi Yaşam

Aspir Yağının Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Aspir Yağı Kullanımında Buna Dikkat

Aspir yağı farklı alanlarda kullanılabildiği için adından söz ettirmektedir. Aspir bitkisinin tohumlarından elde edilen bu yağ, doymamış yağ asitleri yönünden zengindir. Ancak kullanırken miktarına dikkat edilmeli. Peki aspir yağının faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Aspir yağı kaç kaloridir? Aspir yağı kullanımında buna dikkat...

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Aspir bitkisi, ülkemizde de yetişmektedir. 100 gramı yaklaşık 720 kalori olan bu yağ çeşitli alanlarda tercih edilebiliyor. Fakat, kullanım dozuna çok dikkat edilmeli. Aspir bitkisinden üretilen aspir yağının bilinçsiz kullanımı kolayca kilolarından kurtulmak isteyenleri sağlığından edebiliyor. Dyt. Kübra Öztürk, aspir yağının faydalarını sıraladı ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

2Aspir yağının faydaları nelerdir

Aspir yağının faydaları nelerdir?

Aspir yağı, linoleik asit olarak da bilinen omega-6 içeriği yüksek olan bir bitkidir. Bu yağ asitleri kan trigliserit kolesterol düzeylerini dengeler.

Hormonal dengesizlikler sonucu regl döneminde düzensizlikler ve gecikmeler yaşanabilir. Aspir yağı hormonları dengeye sokarak adet döngülerini düzenler.

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Aspir yağı, içerdiği konjuge linoleik asit sayesinde obezitenin engellenmesinde etkilidir. Kilo vermeye etkisi yağın vücutta birikmesinden çok, yağın yakılmasıyla ilişkilidir. Yemeklerde kullanılarak besin değeri arttırılabilir.

Aspir yağı, omega-6 içeriğinin yüksek olmasından dolayı kan şekerini regüle etmekle de görevlidir. Böylece diyabete yakalanma riskini azaltır.

Sindirim sistemini rahatlatır. Kabızlığa iyi gelerek kabızlık sorununu çözer.

4Aspir yağı nasıl kullanılır Aspir yağı kullanımında buna dikkat

Aspir yağı nasıl kullanılır? Aspir yağı kullanımında buna dikkat

Aspir yağının faydası ile zararı arasındaki ayırımında kullanılan doz çok önemlidir. Alerjik reaksiyonlar, mide bulantısı, kusma, tansiyon düşmesi, ishal gibi yan etkilerin oluşmaması için günlük tüketimi 1-2 tatlı kaşığını geçmemelidir. Eğer aspir yağını faydasını görmek istiyorsanız mutlaka bir diyet ve egzersiz programına destek olarak kullanmanız gerekmektedir.

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı.

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