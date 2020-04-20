Aşmanız Gereken 5 Eski Moda Evlilik Kuralı

Tatillere sadece beraber gidilir Evlendikten sonra hemen her tatilinizi eşiniz ile planlamanız kadar normal bir şey yok. Tabii arada bir ailenizle ya da arkadaşlarınızla da kaçamaklar yapabilirsiniz. "Evlendikten sonra ayrı tatile gidilmez" kuralı çoktan tarih olmadı mı? Eşiniz de siz de arada bir kendi başınıza tatile çıkabilirsiniz. Bu, birbirinizi özlemeniz için de harika bir fırsat olur. Kavuşma anı da ilişkinize renk katar...