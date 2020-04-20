Aşmanız Gereken 5 Eski Moda Evlilik Kuralı

Hepimiz mutlu bir evlilik için uymamız gereken kurallar olduğunu duyduk. Ancak bu kuralların bir çoğunun son kullanma tarihi geçmiş durumda. Mutlu evliliği kalıplara sığdırmak, mutlu olmanın önündeki en büyük engel aslında. Bize göre tarih olması gereken evlilik kurallarını sıraladık.
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1
Boşanma mücadelesi
Boşanma, tartışmalardan değil çözülemeyen sorunlardan kaynakların. Zaten tartışmalar da sorunlar çözülemezse çoğalır. Partnerinizle her konuda aynı fikirde olamazsınız, ki bu zaten doğru değil, sadece tartışın ve sorunu çözün. Kavga değil çözüm odaklı olun. Ve aklınıza hemen boşanmayı getirmeyin. Eşinizi asla "Seni boşayacağım" sözleri ile tehdit etmeyin ve boşanma kavramını basit hale getirmeyin.
2
Asla ayrı uyunmaz
Evet eşinle uyumak muhteşem bir şey, doğru. Ama bazen ayrı uyumak da isteyebilirsiniz. Eğer tek uyumak isterseniz ya da eşiniz "Bu gece tek uyuyacağım" derse bunu dünyanın en büyük meselesi haline getirmeyin. Öte yandan eşiniz uyurken fazla hareket ediyor, horluyor ya da uyurken sizin rahatsız olmanıza sebep olacak bir sorun yaşıyor olabilir. Bu gibi durumlarda da arada bir ayrı uyumak size de iyi gelebilir.
3
Tatillere sadece beraber gidilir
Evlendikten sonra hemen her tatilinizi eşiniz ile planlamanız kadar normal bir şey yok. Tabii arada bir ailenizle ya da arkadaşlarınızla da kaçamaklar yapabilirsiniz. "Evlendikten sonra ayrı tatile gidilmez" kuralı çoktan tarih olmadı mı? Eşiniz de siz de arada bir kendi başınıza tatile çıkabilirsiniz. Bu, birbirinizi özlemeniz için de harika bir fırsat olur. Kavuşma anı da ilişkinize renk katar...
4
Tüm hobilerinizi paylaşın
Bir ilişkiniz var diye eşinizin kopyası olmak zorunda değilsiniz. Ortak zevkleriniz mutlaka olmalı, bu ilişkilerin temelidir, ancak her şeyi beraber yapmak zorunda değilsiniz. O spora gitmeyi çok seviyordur siz sezon sezon dizi izlemeyi. Ne o size spora gelmeniz için baskı yapsın, ne de siz ona sizinle dizi izlemesi için ısrar edin. Özel alanlarınız olsun ki beraber geçirdiğiniz anların kıymeti artsın.
5
Karşı cinsten arkadaşı olamaz
Böyle düşünen kaldı mı gerçekten? İki tarafın da karşı cinsten arkadaşı olması dünyanın en normal şeyidir. Bir erkek bir kız ile çok güzel arkadaşlık yapabilir. İki karşı cins bir araya geldiğinde aralarında illa bir şey olmasına gerek yok. Eğer eşinizi hem cinslerinizden kıskanıyorsanız arkadaşlarını daha yakından tanımaya çalışın. Böylece sizi de arkadaşınız olurlar.