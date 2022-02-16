Aslan dolunayı ne kadar sürecek, dolunayın burçlara etkisi ne olacak?
Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği bir dolunay dönemi daha geldi çattı. Takvime göre, bu dolunay Aslan burcunun 27’nci derecesinde meydana gelece. Aslan dünya astrolojisine göre; altın, değerli madenler, ünlü kişiler, başkentler, krallar, sanatçılar ve sahneye çıkan kişiler, eğlence sektörü, çocuklar, eğlence mekânlar ve şov dünyasıyla sembolize edilir. Peki, aslan dolunayı ne kadar sürecek, dolunayın burçlara etkisi ne olacak?
Sevgi, yaratıcılık ve kendini ifade etme dönemi olan Aslan burcundaki dolunayın etkisi başladı. Aslan burcunun 27’nci derecesinde meydana gelen ve 16 Şubat’ta başlayan dolunayın etkileri 10-12 gün sürecek.
Aslan burcundaki ay gururlu, duygusal ve yaratıcıdır. Aşık olduğu kadar kolay incinir. Dolunayın Aslan burcunda mükemmelleştiği 16 Şubat günü, Mars Oğlak burcunda Venüs ile buluşur ve uzun bir yolculuğa başlarlar. Mars, tutkumuzun yanı sıra hayatta ilerleme yeteneğimizi de yönetirken, Venüs güzelliği, çekiciliği ve romantizmi yönetir.
HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Kimlerin etkileneceğine gelince, tüm burçlar bu dolunayın güçlü enerjisini deneyimleyebilecek. Boğa, Akrep ve Kova'dan bu dolunayın güzelliğine erişmek için daha büyük adımlar atmaları istenebilir.
DOLUNAYLAR NE ANLAMA GELİYOR?
Ay ve güneş gökyüzünde zıt noktalarda olduğunda dolunay meydana gelir. Bu aynı zamanda ayın en parlak olduğu zamandır. Bu bir doruk noktası ve aydınlanma zamanıdır. Ayrıca, dolunay bir mola verme, düşünme ve yaşam yolculuğumuzun nasıl ilerlediğini gözlemleme şansı verir.