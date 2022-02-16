Aslan dolunayı ne kadar sürecek, dolunayın burçlara etkisi ne olacak?

DOLUNAYLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Ay ve güneş gökyüzünde zıt noktalarda olduğunda dolunay meydana gelir. Bu aynı zamanda ayın en parlak olduğu zamandır. Bu bir doruk noktası ve aydınlanma zamanıdır. Ayrıca, dolunay bir mola verme, düşünme ve yaşam yolculuğumuzun nasıl ilerlediğini gözlemleme şansı verir.