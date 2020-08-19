Aslan Burcu Yeni Ayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Bugün saat 5.41’de Aslan burcunun 26 derecesinde gerçekleşmeye başlayan yeni ay burçları nasıl etkileyecek? Kendinizi teşhir edeceğiniz ve topluma açacağınız alanlarda nasıl ifade edeceğinizi, nasıl göstermek istediğinizi bu yeni ayla birlikte keşfedeceğinizi söyleyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, bu yeni ayın etkilerini anlattı.
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19 Ağustos 2020 saat 5.41’de Aslan burcunun 26 derecesinde bir Yeni Ay yaşamaya başladık. Yeni Ay etkisi Dolunay’a kadar yaklaşık 14 gün boyunca üzerimizde sürecek. Ekstra olarak daha kadersel deneyimler edinecek kişiler Yengeç ve Oğlak burçları olacak. Kaderselden kasıt müdahale edemeden gerçekleşen olaylar anlamına geliyor. Bu olaylar karşısında vereceğiniz tepkileri 14 gün boyunca gözlemlemeli ve hayatınızın nasıl şekillendiğini kaleme almayı ihmal etmemelisiniz.
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Yeni Ay haritasında hava elementi yok. Hava elementi olmayan haritalarda konuşmalarımız havada kalabilir. Bu süreçte iletişime oldukça dikkat etmemiz gerekli. Çünkü sarf ettiğiniz bir söz bambaşka bir şekilde anlaşılabilir. Aynı kulaktan kulağa bir oyun oynarmış gibi söylediğiniz bir sözü tekrar siz işittiğinizde bambaşka bir anlama gelmiş olduğunu fark edebilirsiniz.
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Bu dönem yazı, çizi, anlatma, aktarma kabiliyetlerinizi yeniden sorgulamanız ve eksik olanları tamamlamanıza niyetlenmek için önemli bir zaman.
- Yabancı dil mi öğrenmek istiyorsunuz?
- Kendinizi aktarmakla ilgili bir yol mu arıyorsunuz?
- Bir YouTube kanalı mı açacaksınız?
- Sosyal Medyayı daha farklı mı kullanmak istiyorsunuz?
Aslında kendinizi teşhir edeceğiniz ve topluma açacağınız alanlarda nasıl ifade edeceğinizi, nasıl göstermek istediğinizi bu Yeni Ayla birlikte keşfedeceksiniz.
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DENEBOLA YILDIZI
Güneş Denebola yıldızı ile paralel kuruyor. Denebola yıldızı bize aşırılıkları anlatır. Hayatımızda aşırı yönde neler yaptığımızı görmemiz gerekecek.
Özellikle Venüs tek tek ağır planetleri aktive edecek açılar kuracak. Bu 14 günlük serüvende Venüs’ü daha fazla ön planda göreceğiz. İkili iletişim ve ilişkilerle ilgili aşırılıkları kontrol altına almak zorunda kalacağız.
Hazlarımızı, tutkularımızı ve keyiflerimizi kontrol altına almak zorunda kalacağız. Neye para harcıyoruz?
Gerçekten ihtiyacımıza mı? Yoksa bize haz vermesi için bir mutluluk kaynağı haline getirmek için bir harcama yapıyoruz.
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Yani elinizde 100 TL bir bütçe olduğunu düşünün, bu 100 TL’lik bütçeyle dekorasyon ürünleri mi alıyorsunuz? Yoksa evinize yiyecek, içecek, gıda yani ihtiyaç duyduğunuz ürünler mi alıyorsunuz? Bunu sorgulatacak. Gerçekten ihtiyacım kadar mı kazanıyorum? Ve ihtiyacım kadar mı harcıyorum? Yoksa gözüm farklı yerlerde mi? Kendi sınırlarımı biliyor muyum? Kendi sınırlarımla ne kadar ilgileniyorum. Bu soruların yanıtlarını alacağımız 14 günlük serüvene hazırlanıyoruz.
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YENİ AY DERECESİ
Yeni Ay derecesi 26 Derece Aslan ve bu derecenin denk geldiği burç Boğa. Yani Aslanın içerisindeki Boğa enerjisini yaşayacağız. Daha çok varlık edinmek, kendimize aidiyet kurabileceğimiz alanlar/ eylemler / objeler edinmek, bunları satın almak, kullanmak, altın bilezikler kazanmak vb. konularla ilgileneceğiz. Keza altın bileziğin anlamı sertifikalar olabilir, paraya çevirebileceğiniz dokümanlar olabilir ve kariyerinizde size fayda sağlayacak, geleceğinizi garanti altına alacak eylemler olabilir. Bunların içerisinde bulunabilirsiniz.
(Ne kadar ilginç değil mi? Aslanın anticiası Boğaya yansır ve boğa özellikleriyle ilgili altın bilezikler deriz. Bu altın bileziklere neden altın diyoruz, neden bizi koruduğuna inanıyoruz? Altının Aslanla ilişkili olduğunu lütfen hatırlayalım.)
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VEDİK AÇISINDAN
Vedik astrolojisine göre Yeni Ay Magha Takımyıldızında gerçekleşecek. Size her zaman söylediğim Batı ve doğu astrolojisi farklı yollardan çıkıp aynı şeyi anlatırlar ve yine bunu kanıtlayacak bir yıldızla birlikteyiz. Bu yıldız bizi topluma karşı nasıl göründüğümüzü fazlaca önemsediğimizi anlatır. Demek ki biz gururumuzu ortaya koyarken iyi işler yapmamızı bekleyen kişileri onurlandırmaya çalışırken kendimizi biraz yıpranmış hissedeceğiz bu süreçte.
Fakat başarı ve zafer için uğraşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kalitesiz hiçbir şeyin içerisinde bulunmak istemeyeceğiz ve kendimizi bir şekilde asaletli bir yere getirmek için, büyük başarılar elde edebilmek için 14 günlük serüvende daha fazla çaba ve uğraş sarf edeceğiz demektir.
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Magha takımyıldızının 1. padasında gerçekleşen bu Yeni Ay daha çok Mars özellikleriyle ortaya çıkıyor. Yani liderlik özelliklerimizi daha fazla ortaya çıkartacağız. Cesaret gerektiren konuları daha fazla düşüneceğiz ve geleceğe karşı daha hırslı, bir şeyleri daha kolay elde edebilir hale getirmek için uğraşacağız. Belki bu konularda sabretmeyi unutabiliriz.Bir şeyi alırken taksit taksit almak yerine direk parasını verip sahip olmak için bir içgüdü besleyebiliriz. Eğer bunu sağlayamazsak da depresyona girebilir kendimizi güçsüz hissedebiliriz. O nedenle neye zaman, emek ve para harcadığımıza daha fazla dikkat etmeliyiz. Biliyoruz ki Mars artık yavaş yavaş gerileme hareketine doğu gidiyor.
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ÜLKE VE DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ülke haritamızın 3.evine denk gelen Yeni Ay Eğitim, öğretim, okullar ve sistemle ilgili yeni yapısal düzenlemelerin bu Yeni Ay’la birlikte başlayacağına işaret etmekte.
Özellikle sosyal medya kanallarıyla ilgili çalışmaların yasal yürürlük için son düzenlemelerin yapılması ve bu konularda artık kararların alınmasıyla ilgili belirli süreçler yaşayacağız.
İşin vitrini ve alım satım ürünleriyle ilgili yapısal süreçleri daha fazla ön plana çıkacak. Artık keyiflerimiz, lüks harcamalarımız devlet bünyesine katkı sağlayacak şekilde değiştirilebilmek için daha fazla uğraşılacak.
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Venüs tam 1.evimize denk geliyor ve bu birleşim lüks harcamaların artık aile içine kadar gireceğine devletin elinin ailemizin içerisinde evimizin içerisinde yaptığımız düzenlemelere kadar gireceğini açıkça anlatıyor.
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Diğer yandan faizlerin artması, bankalarla ilgili yapısal düzenlemeler de bu Yeni Ay’la birlikte bizi oldukça hareketli bir sürece geleceğimize işaret ediyor. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi yaz aylarındaki altın ve döviz oranını çıkışı yine devam edecek. Özellikle bu konulardaki yaptığınız yatırımları takip etme sürecinde kontrolünüzü kaybedebilirsiniz. O nedenle temkinli ve dikkatli olmakta fayda var.
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Ülkemiz daha çok kendi üretimine, kendi üreticisinin yine ülkesine kattığı değerleri ön plana çıkartacak yeni düzenlemeler içerisine girmeli.
Yeni Ay’ın önerisi daha çok ülke içi kalkınmak ve buradaki üretim sürecini ve üretim kapasitesini arttırmakla ilgili olmalı. Bu Yeni Ay bizi daha çok bu alanlarda önemini çıkartıyor.