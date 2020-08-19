Aslan Burcu Yeni Ayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Magha takımyıldızının 1. padasında gerçekleşen bu Yeni Ay daha çok Mars özellikleriyle ortaya çıkıyor. Yani liderlik özelliklerimizi daha fazla ortaya çıkartacağız. Cesaret gerektiren konuları daha fazla düşüneceğiz ve geleceğe karşı daha hırslı, bir şeyleri daha kolay elde edebilir hale getirmek için uğraşacağız. Belki bu konularda sabretmeyi unutabiliriz.Bir şeyi alırken taksit taksit almak yerine direk parasını verip sahip olmak için bir içgüdü besleyebiliriz. Eğer bunu sağlayamazsak da depresyona girebilir kendimizi güçsüz hissedebiliriz. O nedenle neye zaman, emek ve para harcadığımıza daha fazla dikkat etmeliyiz. Biliyoruz ki Mars artık yavaş yavaş gerileme hareketine doğu gidiyor.