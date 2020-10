Asla Pişman Olmamanız Gereken 5 Şey!

Elinizden gelenin en iyisini yapmamak Bizler robot değiliz, her zaman her şeyin en iyisini yapmak zorunda değiliz. Bir şeyi çok istediğinizde denediyseniz ve işe yaramadıysa en iyisini hak eden başka bir şeye geçmek bazen en iyisidir. Her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmaya mecbur hissetmemelisiniz. Eğer böyle hissediyorsanız da hemen vazgeçin. En iyisini yapmadıysanız belki de yeterince istemiyordunuz. Pişman olmayın ve yolunuza devam edin.