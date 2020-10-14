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GeriKişisel Gelişim Asla Pişman Olmamanız Gereken 5 Şey!
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>Asla Pişman Olmamanız Gereken 5 Şey!
Kişisel Gelişim
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Pexels

Asla Pişman Olmamanız Gereken 5 Şey!

Hayatta pek çok güzellikler olduğu gibi bazen istemediğimiz şeyler de yaşarız.. Bazen yanlış kararlar alabiliriz. Tüm bu doğru ve yanlış kararlar sizi siz yapan ve bugünkü halinize getiren adımlardır. Bu yüzden hayatta asla pişman olmamanız gereken bazı şeyler vardır.

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İşte hayatta asla pişman olmamanız gereken 5 şey...

2Aşık olmak
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Aşık olmak

Aşık olduğumuzda bu bir ömür sürebilir de bitebilir de. Aşık olduğunuz için acı dahi çekseniz sakın pişman olmayın. Çünkü aşk iyi de bitse kötü de bitse insanı her şekilde güçlendirir! Ve tabii ki aşık olmak çok güzel bir duygu. Bu hissi bir kez olsun yaşamadan ölmek istemezsiniz değil mi?

3Bir fırsatı değerlendirememek
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Bir fırsatı değerlendirememek

Fırsatlar gelip gidebilir. Önemli olan sizin onu ne kadar değerlendirmek isteyip istemediğinizdir. Bazen harika görünen bir fırsat, sizin hayallerinize çok uzaktır ve sizin için o kadar da iyi olmayabilir. Unutmayın bir fırsatı kaçırmak bazen daha iyilerine yol açabilir. Eğer önünüze gelen bir imkanı geri çevirdiyseniz bunun için pişman olmayın. Mantığınız kadar kalbinizin de sesini dinleyin, o sizi hiçbir zaman yanıltmaz.

4Değişmek
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Değişmek

Fikirler değişmek içindir, bunu sakın unutmayın. Değişmezsek gelişemeyiz. Öte yandan zaten aynı kalabilmek neredeyse imkansızdır. Hayat mücadelesi, yaşananlar, seçimler ve zaman insanları değiştirir. Değiştiğinizi görmek yanlış yolda yürüdüğünüz anlamına gelmez. Kendiniz için en iyisini talep ettikçe önceliklerinizin değiştiği anlamına gelir.

5Yanlış insana zamanını vermek
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Yanlış insana zamanını vermek

Bu hem aşk hem de arkadaşlık ilişkileri için geçerlidir. Beraber olduğunuz insanın ya da sevdiğiniz arkadaşınızın aslında sizin gördüğünüz gibi olmadığını anlamak bazen zaman alabilir. Ona güvendiğiniz ve gerçekleri göremediğiniz için kendinize kızmayın. O insan hayatınızdan çıktığında tüm yaşadıklarınız size harika bir tecrübe olur ve bu da sizi daha iyi bir insan yapar.

6Elinizden gelenin en iyisini yapmamak
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Elinizden gelenin en iyisini yapmamak

Bizler robot değiliz, her zaman her şeyin en iyisini yapmak zorunda değiliz. Bir şeyi çok istediğinizde denediyseniz ve işe yaramadıysa en iyisini hak eden başka bir şeye geçmek bazen en iyisidir. Her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmaya mecbur hissetmemelisiniz. Eğer böyle hissediyorsanız da hemen vazgeçin. En iyisini yapmadıysanız belki de yeterince istemiyordunuz. Pişman olmayın ve yolunuza devam edin.

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