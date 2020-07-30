Aşkı En Derin Yaşayan 4 Burç!

Burçlarımız, aşkı yaşama şeklimize bir hayli yön veriyor. Kimileri kendi içinde yaşarken kimileri aşka inanmıyor. Bazıları ise aşkı iliklerine kadar tutkulu bir şekilde yaşıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte konumuz tam da bu; aşkı en derin yaşayan burçlar! Bazı burçlar var ki aşkı tam anlamıyla hakkını vererek, tutkulu bir şekilde yaşıyorlar. Çevrenizde bu burçlardan birileri varsa ve aşık hallerini görmüşseniz bize hak vereceğinize eminiz.
2
Abone Ol
KOÇ BURCU:
Zodyak sıralamasının ilk burcu olan Koçlar, aşka kendini tam veren burçtur. Aşıkken gözü hiçbir şey gösrmez, hesap kitap yapmaz, sadece yaşar. İlişkilerinde fedakarlık yapmaktan çekinmezler. Koç burçlarında öyle bir tutku vardır ki, aşkı tek taraflı yaşasa bile uzun zaman sürdürebilir, kendi içinde yaşarken de aşktan vazgeçmezler.
3
Abone Ol
İlişkide mutsuz olsalar dahi hemen pes etmek yerine bir çözüm ararlar, sevmeye devam eder ve sevilmeyi beklerler. Aşkla dolup taşan bir Koç burcu, partnerini mutlu etmek için her şeyi yapacaktır.
4
Abone Ol
Öte yandan Koçlar, ilişkide oldukça kıskanç olabilirler. Bazen bu kıskançlıkları ile karşı tarafı yıpratabilirler. Ancak kendileri için özgürlük çok önemlidir. Özgür olmayı seven Koç burçları, çoğu zaman aynı şeyi karşı taraf için düşünemeyebilirler.
5
Abone Ol
TERAZİ BURCU:
Terazi burçları dışarıdan fazla mantıklı, dengeli ve hatta soğuk görünebilirler. Ancak aradığı insanı bulduğuna inandığında sonsuza kadar sevmeye ant içerler. Terazi burçlarının doğasında ihanet yoktur. Çok sadık sevgililerdir.
6
Abone Ol
Bir Terazi burcunu ilişki içinde bağırırken, kavga ederken görmek çok zordur. Tartışmadan uzak durmak isteyen Teraziler kırılmaktan ve kırmaktan da çok korkarlar. Siz tartışmaya çalışırken Terazi burcu partneriniz bir duvar gibi soğuk ve hissiz durabilir. Bu sizi çıldırtmasın. Sizinle kavga etmiyorsa tamamen sevdiğindendir.
7
Abone Ol
Konu uzamasın diye susmayı tercih ederler. Ancak bunu da yanlış anlamayın çünkü yapılan hiçbir şeyi unutmazlar ve zamanı geldiğinde büyük bir patlama ile kavganın en büyüğünü de ederler.
8
Abone Ol
Terazi burçları sevdiği insanı her haliyle kabul eder. Aşık olduğunda partnerine hayran olan, her zaman iyi yönlerini gören Teraziler, oldukça sadık ve tutkulu aşıklardır.
9
Abone Ol
BALIK BURCU:
Balık burçları her duyguyu en uçlarda yaşarlar, tabii ki aşkı da öyle! Aşkta eli kolu bağlanan Balık burçları tüm zayıflıkları ile kendini teslim eder. Hiçbir şeyi saklama gereği duymazlar.
10
Abone Ol
Gizemli davranmayı beceremezler, kendileriyle ilgili her şeyi açık ederler. Hislerini saklamayı asla başaramayan Balık burçlarının ne düşündüğünü gözlerine bakarak dahi anlayabilirsiniz.
11
Abone Ol
Balık burçları kendisini partnerine adar. Sevmeyi ve sevilmeyi çok severler. Duygularını fazla yoğun yaşadığı için çabucak kırılabilir, kıskançlık yapabilirler. Eğer bir Balık burcu ile beraberseniz şunu bilmelisiniz ki; kalbine bir kere bile olsa dokunduysanız size sadık kalacaktır.
12
Abone Ol
İKİZLER BURCU
"Ne, İkizler mi?" dediğinizi duyar gibiyiz. Birçok insanın aşk hayatında İkizler burcu kalp kırıklığı vardır. Evet, tüm bunları kabul ediyoruz ancak İkizler burçlarının aşkı yaşamayı çok iyi bildiğini itiraf etmek zorundayız. Bir İkizler burcu ile beraberken kendinizi bulutların üzerinde hissedersiniz. Size kendinizi muhteşem değerli, özel hissettirirler.
13
Abone Ol
İkizler burçlarının ilişkide en sevdiği aşama flört aşamasıdır. Karşısındaki kişiyi çözmeye çalışma evresine bayılırlar. İlişkinin başında aşırı heyecanlı ve ilgili olan İkizler burçları, partnerlerini mutlu etmek için her şeyi yaparlar. Bu istekli tavırları, "Aman Allahım bana çok aşık" demenize neden olabilir.
14
Abone Ol
Aşkı yaşamayı çok seven İkizler, rutiine ve kısıtlanmaya gelemez. İlişkideki ilk heyecan geçtikten sonra rutine bağlarsanız İkizler burcunun ilk anlardaki ilgisi azalabilir. Bu ilgi azalması sizi sevmediği anlamına gelmez. Ancak ilişkinizi canlı tutmak istiyorsanız rutine bağlamaktan kaçmalısınız.