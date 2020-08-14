Aşk Nasıl Hissettirir? Aşık Olduğunuzda Hissettiğiniz 10 Duygu

Aşk nasıl hissettirir? Bir şehvetten daha fazlası



Şehvet ve aşk arasındaki farkı ayırt etmek önemlidir. Şehvet, aşk yolundaki bir aşama olsa da, onu sürdürmek için fiziksel çekicilikten daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Zamanla, aşık olduğunuz kişiyi ne kadar iyi tanırsanız ve onunla ne kadar çok bağ kurarsanız, gerçekte kim olduğuna o kadar çok değer verirsiniz ve o da sizin gerçekte kim olduğunuzu o kadar çok önemser.