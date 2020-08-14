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GeriAşk Aşk Nasıl Hissettirir? Aşık Olduğunuzda Hissettiğiniz 10 Duygu
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Aşk Nasıl Hissettirir? Aşık Olduğunuzda Hissettiğiniz 10 Duygu
Aşk
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pexels

Aşk Nasıl Hissettirir? Aşık Olduğunuzda Hissettiğiniz 10 Duygu

İster ilk gerçek ilişkiniz olsun, isterse bir sürelik öylesine yaşadığınız bir ilişkideki ilkiniz olsun, kendinizi yeni bir romantizmin ortasında merak ederken bulmanız normaldir, Bu aşk mıdır?

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İlk görüşte aşk hissini deneyimlemek mümkün ve hatta inanılmaz derecede kolay olsa da, gerçek aşk genellikle aşık olmakla ilişkilendirdiğimiz sıcak duygulardan biraz farklı görünür ve hissedilir. İşte gerçek aşkın neyle ilgili olduğu ve içinde olduğunuzun 10 işareti.

2Gerçek aşk nedir
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Gerçek aşk nedir?

Herkesin sevgiyi kendine özgü bir şekilde deneyimlediğini ve ifade ettiğini açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bununla birlikte uzmanlar,  "Bildiğimiz şey, şehvet, çekicilik ve bağlanma arasında aşk olarak tanımladığım şeyle bütünleşen bir fark olduğudur" diyor. Bağlanma aşaması uzun vadeli aşk için anahtardır. Bağlanma, fiziksel şehvetiniz ve çekiciliğinizden çok birisine derinden bağlı hissetmekle ilgilidir.

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Gerçek aşk, bir ilişkinin beş aşamasından sonuncusu olarak da tanımlanıyor. Bir çift, doğru ve gerçek aşkı deneyimlemeden önce birbirleriyle güçlü bağlar kurmalı, aynı zamanda şüphelerini, hayal kırıklarını gidermeli ve en nihayetinde bunu sürdürüp sürdürmeme konusunda bir karara varmalıdır.

4Aşk nasıl hissettirir
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Aşk nasıl hissettirir?

Bir şehvetten daha fazlası

Şehvet ve aşk arasındaki farkı ayırt etmek önemlidir. Şehvet, aşk yolundaki bir aşama olsa da, onu sürdürmek için fiziksel çekicilikten daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Zamanla, aşık olduğunuz kişiyi ne kadar iyi tanırsanız ve onunla ne kadar çok bağ kurarsanız, gerçekte kim olduğuna o kadar çok değer verirsiniz ve o da sizin gerçekte kim olduğunuzu o kadar çok önemser.

5Riskle ilgilenmiyorsunuz
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Riskle ilgilenmiyorsunuz

Eğer bir şey varsa, onu heyecanlı kılan risktir. Aşk sizi kendinizi tamamen başka bir kişiye açmaya, gerçekten görülmeye ve anlaşılmaya iter. Ve kalp kırıklığı olasılığına rağmen yine de yaparız. Evet aşk çok büyük bir risk, ama hepimizin almaya istekli olduğu şey gibi görünüyor.

6Onun yanında sakin ve mutlu hissedersiniz
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Onun yanında sakin ve mutlu hissedersiniz

Balayından sonra siz ve eşiniz gerçekten diğerinin kim olduğunu görmeye başlarsınız ve sakin bir aşinalık hissi oluşur. Kendinizi eşinize ait ve mutlu hissedersiniz. Bunun sebebi bağlanma aşamasında salgılanan oksitosin ve vazopressin hormonlarıdır.

7Doğru hissettirir
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Doğru hissettirir

Koşulsuz sevginin olduğu yerde aşkın her zaman 'iyi nedenleri' yoktur. Psikiyatrist Ellen Vora, Ph.D.'nin de söylediği gibi, neredeyse "bana doğru yolda olduğumu söyleyen ilahi bir güç varmış gibi geliyor. Her zaman kolay, hatta olumlu hissettirmiyor, ama her zaman olmam gereken yerde olduğumu hissediyorum."

8Tam anlamıyla bir birey gibi hissedersiniz
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Tam anlamıyla bir birey gibi hissedersiniz

Partneriniz sizi tamamlamamalı. Aslında bu şekilde hissetmek, gerçek aşktan çok aşık olma aşamasında olduğunuzun bir işaretidir. Aşk, iki insan arasında olur,. Her iki insan da kendileri olmakta özgürdür. Çiftler gerçekten aşık olduklarında bireyselleşir ve kendilerini keşfederler. Bu şekilde, onlar olmadan kendinizi eksik hissetmezsiniz, bunun yerine bir takım olarak iyi çalışan iki insan olursunuz.

9İyisiyle kötüsüyle kabul edersiniz
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İyisiyle kötüsüyle kabul edersiniz

Çiftler, ‘derinlemesine aşk’ aşamasına gelmeden önce, hayal kırıklıklarını yaşamalı ve nihayetinde birlikte kalıp kalmayacağına dair bir karar vermelidir. Başka bir yolu yok. Sevmek, birlikte mükemmel olmadığınızın tüm yollarının farkına varmak ve bunu yine de gerçekleştirmektir.

10Onu siz seçersiniz
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Onu siz seçersiniz

Partnerinizle ilgili tam olarak hoşlanmadığınız şeyleri kabul ettiğinizde ona olan sevginizin daha önemli olduğuna karar vermiş olursunuz. Uzun süreli aşk bir seçimdir.

11Aşkınızın süreceğine inanırsınız
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Aşkınızın süreceğine inanırsınız

Riske ve diğer zorluklara rağmen, bu kişiyi hayatınızda istediğinize dair içinizde derin bir his vardır ve onun uzun süre yanınızda olacağına güvenirsiniz. Ve bu zaman alan bir süreçtir, bu güveni inşa etmek kolay bir başarı değildir.

12Engellerin ve zorlukların üstesinden gelirsiniz
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Engellerin ve zorlukların üstesinden gelirsiniz

Gerçek aşkı geliştirmenin tek yolu zorlu mevsimlerden geçmek ve uyumlu olmadığınız tüm yönlerinizi keşfetmektir. İlişkiniz ne kadar test edilirse, bir çift olarak o kadar güçlenirsiniz. Elbette, her ilişki hala çaba gerektirir, ancak içten bir sevgiye ulaştığınızda, iletişim ve sorun çözme becerilerinizi gerçekten geliştirmiş olursunuz.

13Onsuz olabilirsiniz ama bunu istemezsiniz
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Onsuz olabilirsiniz ama bunu istemezsiniz

Partnerli ve partnersiz tam bir birey olma fikrine geri dönecek olursak, aslında büyük aşkınız yanınızda olmadan da iyi olacağınızı biliyorsunuz. Ancak bununla birlikte, istediğiniz şeyin bu olmadığını da biliyorsunuz. Çünkü hayatınızda bu kişiye sahip olmayı gerçekten seviyorsunuz.

14Aşkın ömrü nedir
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Aşkın ömrü nedir?

Aşkın ne kadar süreceği bireye ve çifte bağlıdır. Herkes için geçerli olan belirlenmiş bir zaman aralığı yoktur. Fizyolojik olarak konuşursak, dopamin salgısı aşık olduktan yaklaşık dört yıl sonra düşmeye başlar. Dopamin, oksitosin ve vazopressin gerçek bağlanmaya izin vermek için devreye girmeden önce, çekim aşamasında büyük bir rol oynar. Aşık olmanın bir saniye sürebilir ancak aşık kalmak, aşkın süreceğine emin olmak yıllar alır.

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