Aronya Nedir? Aronya Meyvesi Nerede Yetişir, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Aronya Nedir? Asıl adı Chokeberry olan aronya meyvesi “süper meyve’’ olarak da adlandırılıyor. Yüksek C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronya, aynı zamanda mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretimi desteklerle birlikte bölgede yaygınlaşması bekleniyor.