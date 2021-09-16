Aristo Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır? İşte Aristo Diyeti İle İlgili Merak Edilenler

Son dönemlerde adını sıklıkla duymaya başladığımız Aristo diyeti, yeni trend olmaya aday görünüyor. Diğer diyetlerden farklı olarak; adından da belli olacağı gibi Aristo diyetinin bir felsefesi var. Aristo diyetinde öncelikle düşünce yapısı değiştirilmeye çalışılıyor. Bu nedenle de yine diğer diyetlerden farklı olarak kilo verildikten sonra bir daha kolay kolay alınmıyor. Peki, Aristo diyeti nedir, nasıl yapılır? İşte Aristo diyeti ile ilgili merak edilenler…
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Yeni trend Aristo diyeti, doğru yapıldığında yaşam biçimini düzenler ve bu sayede kısa bir süre içerisinde kilo verilmesine yardımcı olur. Adından da anlaşılacağı gibi bu diyet adını Antik Yunan filozofu Aristo’dan almıştır. Peki Aristo diyeti nedir, nasıl yapılır merak ediyorsanız, Aristo diyeti ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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Aristo Diyeti Nedir?
Aristo diyeti çiğ sebze ve meyvelerden oluşuyor. Aristo Diyeti 8 ilkeye dayanır ve disiplinli olmayı gerektirir. Öncelikle zihinsel olarak düşünce yapışı ve yaşam biçimini değiştirmeyi hedefleyen Aristo diyeti, doğru şekilde yapıldığında hızla kilo vermeyi sağlar. Çünkü bu diyette çok dikkat etmeniz gereken glütensiz yaşam gibi önemli kurallar vardır.
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Aristo Diyeti Nasıl Yapılır?
Sabah kahvaltılarından yarım saat önce ılık su içilmesi önerilir. Ilık su içerisine 7-8 damla limon veya 1 çay kaşığı bal eklenmelidir. Böylece mide temizlenir ve yağ yakımı hızlandırılır.
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Aristo beslenme programında 3 ana öğün ve 2 ara öğün beslenme şekli uygulanır. Ana öğünlerin asla atlanmaması diyetin temel koşuludur.
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Meyveler ve sebzeler çiğ tüketilmelidir.
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Günde minimum 2,5 litre veya 10 bardak su içilmelidir.
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Günlük atılacak 10 bin adım kilo vermeyi kolaylaştıracaktır. Bu yüzden hareket, Aristo tipi diyette oldukça önemlidir.
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Aristo Diyetinde Neler Yenmiyor?
Aristo diyetinde daha önce de belirttiğimiz gibi glütensiz yaşam gibi bazı katı kurallar bulunuyor. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;
Patates
Bezelye
Mısır
Havuç
Kiraz
Karpuz
Portakal
Şekerli meyveler
Şekerli meyve suyu
Nescafe
Pirinç
Makarna
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Aristo Diyetinde Neler Yemeliyiz?
Haftada 2 gün mutlaka sebze ve meyve detoksu ile bağırsakların düzenlenmesi amaçlanıyor.
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Aristo Diyetinde Neler Yemeliyiz?
Haftada 2 gün mutlaka sebze ve meyve detoksu ile bağırsakların düzenlenmesi amaçlanıyor.
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Hormonların düzenlenmesini sağlayan; deniz yosunu, kara lahana, şalgam yaprağı, kereviz, Çin lahanası, vişne, muz gibi özel besinler diyet listesinde yer alanlardan bazıları.
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Kızılcık, anason, sarı kantaron, papatya gibi bitki çayları da metabolizma hızlandırıcı etkileriyle Aristo diyetinin vazgeçilmezlerinden.
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Aristo Diyeti İle Kaç Kilo Verdirir?
Aristo diyeti ile diyete sadık kalındığında haftada 1 beden küçülmek mümkün.
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Bu disiplinli diyet programıyla 10 günde 6 kiloya kadar verdirebilmektedir.