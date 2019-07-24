Arılardan Gelen Şifa: Propolis Nedir? Faydaları Nelerdir?
Arıların bitkilerden ürettiği bir madde olarak bilinen propolis hakkında merak edilenler Diyetisyen Ezgi Mısırlı anlattı. Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir?
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Propolis nedir?
Propolis, çeşitli bitkilerin yaprak, tomurcuk, kabuk ve benzeri kısımlarından işçi arılar tarafından toplanan, reçineli ve mum kıvamında olan, keskin ve güzel kokulu, suda erimeyen, oda sıcaklığında yarı katı halde bulunan bir maddedir.
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Arı bu maddeyi, polenle ve bası ile toraksı arasında bulunan bezlerden salgılamış olduğu aktif enzimlerle karıştırmaktadır. Propolisin rengi ve fiziksel özellikleri kaynağına göre değişmektedir.
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Propolisin; huş ağacı, dişbudak, karaağaç, çam, meşe, okaliptüs, kavak, kestane gibi ağaçların tomurcuklarından, dal ve yapraklarından elde edildiği bilinmektedir.
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Propolis içeriğinde şu ana kadar 180 farklı bileşik tanımlanmaktadır fakat ortalama olarak bakıldığında, % 50 oranında reçineli bileşikleri ve balsamları, % 30 oranında balmumu, % 10 oranında aromatik yağları ve % 5 oranında arı poleni içermektedir.
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Kalan % 5'lik kısmında ise, flavanoidler aminoasitler, B vitamini ve en önemli olarak tanımlanan antibiyotik içeriği bulundurmaktadır.
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Propolisin faydaları nelerdir?
Propolis, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antitripanosomal, lokalanestetik, antienflamatuar, antioksidan, hepatoprotektif ve antitümoral gibi birçok özelliğe sahiptir. Bu nedenle; tip 2 diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıkların önlenmesi için gıda ve içeceklere takviye edici olarak katılmaktadır.
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Ayrıca yüksek flavonoid içeriği ile cilt hastalığına sebep olan mantar ve Candida türlerine karşı aktivite gösterdiği bilinmektedir.
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Propolisi nereden bulabilirsiniz?
Saf propolis halinde satılan ürünler, propolis damlaları, satışta olan balların propolisle fortifiye edilmiş hali şeklinde bu arı ürününe ulaşmak mümkün.
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Propolisin saptanmış herhangi bir yan etkisi gözlenmemekle birlikte, günlük dozun çok üzerinde kullanımı (farklı ürünlerde farklı günlük dozlar bulunmaktadır ve her zaman için etiket kontrolü yapılmalıdır) her besinde olduğu gibi önerilmemektedir.