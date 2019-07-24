MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Arılardan Gelen Şifa: Propolis Nedir? Faydaları Nelerdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Arılardan Gelen Şifa: Propolis Nedir? Faydaları Nelerdir?
Beslenme Önerileri

Arılardan Gelen Şifa: Propolis Nedir? Faydaları Nelerdir?

Arıların bitkilerden ürettiği bir madde olarak bilinen propolis hakkında merak edilenler Diyetisyen Ezgi Mısırlı anlattı. Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Propolis nedir
Abone Olgoogle-news

Propolis nedir?

Propolis, çeşitli bitkilerin yaprak, tomurcuk, kabuk ve benzeri kısımlarından işçi arılar tarafından toplanan, reçineli ve mum kıvamında olan, keskin ve güzel kokulu, suda erimeyen, oda sıcaklığında yarı katı halde bulunan bir maddedir.

2
Abone Olgoogle-news

Arı bu maddeyi, polenle ve bası ile toraksı arasında bulunan bezlerden salgılamış olduğu aktif enzimlerle karıştırmaktadır. Propolisin rengi ve fiziksel özellikleri kaynağına göre değişmektedir.

3
Abone Olgoogle-news

Propolisin; huş ağacı, dişbudak, karaağaç, çam, meşe, okaliptüs, kavak, kestane gibi ağaçların tomurcuklarından, dal ve yapraklarından elde edildiği bilinmektedir.

4
Abone Olgoogle-news

Propolis içeriğinde şu ana kadar 180 farklı bileşik tanımlanmaktadır fakat ortalama olarak bakıldığında, % 50 oranında reçineli bileşikleri ve balsamları, % 30 oranında balmumu, % 10 oranında aromatik yağları ve % 5 oranında arı poleni içermektedir.

5
Abone Olgoogle-news

Kalan % 5'lik kısmında ise, flavanoidler aminoasitler, B vitamini ve en önemli olarak tanımlanan antibiyotik içeriği bulundurmaktadır.

6Propolisin faydaları nelerdir
Abone Olgoogle-news

Propolisin faydaları nelerdir?

Propolis, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antitripanosomal, lokalanestetik, antienflamatuar, antioksidan, hepatoprotektif ve antitümoral gibi birçok özelliğe sahiptir. Bu nedenle; tip 2 diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıkların önlenmesi için gıda ve içeceklere takviye edici olarak katılmaktadır.

7
Abone Olgoogle-news

Ayrıca yüksek flavonoid içeriği ile cilt hastalığına sebep olan mantar ve Candida türlerine karşı aktivite gösterdiği bilinmektedir.

8Propolisi nereden bulabilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Propolisi nereden bulabilirsiniz?

Saf propolis halinde satılan ürünler, propolis damlaları, satışta olan balların propolisle fortifiye edilmiş hali şeklinde bu arı ürününe ulaşmak mümkün.

9
Abone Olgoogle-news

Propolisin saptanmış herhangi bir yan etkisi gözlenmemekle birlikte, günlük dozun çok üzerinde kullanımı (farklı ürünlerde farklı günlük dozlar bulunmaktadır ve her zaman için etiket kontrolü yapılmalıdır) her besinde olduğu gibi önerilmemektedir.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi