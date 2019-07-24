Arılardan Gelen Şifa: Propolis Nedir? Faydaları Nelerdir?

Propolisin faydaları nelerdir? Propolis, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antitripanosomal, lokalanestetik, antienflamatuar, antioksidan, hepatoprotektif ve antitümoral gibi birçok özelliğe sahiptir. Bu nedenle; tip 2 diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıkların önlenmesi için gıda ve içeceklere takviye edici olarak katılmaktadır.