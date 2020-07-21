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GeriBeslenme Önerileri Arı Sütü: Nedir, Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Arı Sütü: Nedir, Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Arı Sütü: Nedir, Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?

Arı sütü ile tanıştınız mı? Arıların ürettiği ancak baldan da farklı olan bu besin, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Gelin bu ilginç besini daha yakından tanıyalım.

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1Arı sütü nedir
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Arı sütü nedir?

Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların, kraliçe arıyı ve genç larvaları beslemek için yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları beyaz krem renginden bir maddedir. Vitamin, mineral ve protein bakımından oldukça zengindir. Bala göre daha baharatlı ve asidik bir tada sahiptir. Arı sütü,  % 60 ila % 70 oranında su, % 15 protein ve % 2-3 oranında vitamin ile amino asit içerir.

2Arı sütünün faydaları nelerdir
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Arı sütünün faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Çalışmalar, alerjenlere verilen histaminin (vücutta yaralanma veya alerjiye yanıt olarak salınan bir bileşik), arı sütü alımından sonra bastırıldığını göstermiştir. Bir çalışma, arı sütünün çok sayıda flavonoid ve organik bileşiğe sahip olduğunu ve bunların hepsinin bağışıklık oluşturarak performansı artırabileceğini ortaya koydu. Arı sütü bu özellikleri ile alerjenlere karşı koyabiliyor ve hatta yaraların iyileşmesini hızlandırabiliyor.

3Beyin sağlığını geliştiriyor
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Beyin sağlığını geliştiriyor

Arı sütü, beyin dokusundaki yağ asitlerini serbest radikal ataklarından koruyabilen antioksidanlar içeriyor. Bu özelliği ile arı sütü Alzheimer tedavisine yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Arı sütü içindeki besinler, beyindeki kimyasal dengesizlikleri de tedavi edebiliyor. Öte yandan arı sütü, depresyon başta olmak üzere psikolojik hastalıklar üzerinde de etki gösteriyor.

4Kanserle mücadeleye yardımcı olabiliyor
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Kanserle mücadeleye yardımcı olabiliyor

Yapılan araştırmalar, arı sütünün kanserli hücrelere kan akışını durdurduğunu ortaya koydu. Yani bu besin kanserli hücrelerin büyümesine engel olabiliyor.

5Osteoporozu önleyebiliyor
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Osteoporozu önleyebiliyor

Çalışamalar, arı sütünün osteoporoza bağlı kemik kaybını azaltabileceğini söylüyor. Ayrıca kemik sağlığını oluşturabilecek ve osteoporozu önleyebilecek iç kalsiyum emilimini arttırdığı da araştırmada çıkan sonuçlar arasında.

6Enflamasyonla savaşıyor
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Enflamasyonla savaşıyor

Japınya'da yapılan bir araştırma, arı sütünün periodontal hastalıkların tedavisine yardımcı olan anti-enflamatuar etkilere sahip olduğunu ortaya koydu.

7Kilo vermeye yardımcı oluyor
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Kilo vermeye yardımcı oluyor

Arı sütü doğrudan zayıflatmasa da enerji seviyesini arttırıyor ve bu da daha rahat egzersiz yapmaya yardımcı oluyor. Kalorisi düşük olduğu için de diyet yaparken rahatlıkla tüketilebiliyor.

8Doğurganlığı arttırabiliyor
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Doğurganlığı arttırabiliyor

Bu konuda henüz çok kesinleşmiş çalışmalar olmasa da yapılan bazı araştırmalar, arı sütünün antioksidan özellikleri sayesinde sperm üretimini arttırdığını ve doğurganlığa yardımcı olduğunu söylüyor.

9Libidoyu arttırıyor
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Libidoyu arttırıyor

Arı sütünün, vücuttaki hormonlarla etkileşime girdiği ve bu sayede libidoyu arttırdığı biliniyor.

10Cilt için faydalı
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Cilt için faydalı

Arı sütü, yaşlanma belirtileri ile savaşan antioksidanlar içeriyor. Bu besin cildi gençleştiriyor, gözenekleri sıkılaştırıyor ve yaşlanmaya neden olan serbest radikaller ile savaşıyor. Öte yandan arı sütü egzama, akne ve kandida gibi cilt sorunlarını da iyileştirmeye yardım ediyor. 

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İyi bir nemlendirici olan arı sütünü, cildinizi nemlendirmek için de kullanabilirsiniz. Bu besin ciltteki koyu lekelere, yara izlerine ve göz altı halkalarına da iyi gelebiliyor.

12Arı sütünün yan etkiler var mıdır
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Arı sütünün yan etkiler var mıdır?

Her besinin olduğu gibi arı sütünün de bazı yan etkileri olabiliyor. Uzmanlar, hamilelerin ve emziren annelerin arı sütü kullanmasını uygun bulmuyor. Öte yandan arı sütü vücutta alerjiye neden olabiliyor, kan basıncını ve tansiyonu düşürebiliyor. Arı sütü kullanmadan önce doktorunuza danışmayı, bu besinin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmeyi sakın ihmal etmeyin.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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