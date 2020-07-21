Arı Sütü: Nedir, Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?

Arı sütünün faydaları nelerdir? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor



Çalışmalar, alerjenlere verilen histaminin (vücutta yaralanma veya alerjiye yanıt olarak salınan bir bileşik), arı sütü alımından sonra bastırıldığını göstermiştir. Bir çalışma, arı sütünün çok sayıda flavonoid ve organik bileşiğe sahip olduğunu ve bunların hepsinin bağışıklık oluşturarak performansı artırabileceğini ortaya koydu. Arı sütü bu özellikleri ile alerjenlere karşı koyabiliyor ve hatta yaraların iyileşmesini hızlandırabiliyor.