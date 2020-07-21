Arı Sütü: Nedir, Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?
Arı sütü ile tanıştınız mı? Arıların ürettiği ancak baldan da farklı olan bu besin, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Gelin bu ilginç besini daha yakından tanıyalım.
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Arı sütü nedir?
Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların, kraliçe arıyı ve genç larvaları beslemek için yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları beyaz krem renginden bir maddedir. Vitamin, mineral ve protein bakımından oldukça zengindir. Bala göre daha baharatlı ve asidik bir tada sahiptir. Arı sütü, % 60 ila % 70 oranında su, % 15 protein ve % 2-3 oranında vitamin ile amino asit içerir.
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Arı sütünün faydaları nelerdir?
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Çalışmalar, alerjenlere verilen histaminin (vücutta yaralanma veya alerjiye yanıt olarak salınan bir bileşik), arı sütü alımından sonra bastırıldığını göstermiştir. Bir çalışma, arı sütünün çok sayıda flavonoid ve organik bileşiğe sahip olduğunu ve bunların hepsinin bağışıklık oluşturarak performansı artırabileceğini ortaya koydu. Arı sütü bu özellikleri ile alerjenlere karşı koyabiliyor ve hatta yaraların iyileşmesini hızlandırabiliyor.
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Beyin sağlığını geliştiriyor
Arı sütü, beyin dokusundaki yağ asitlerini serbest radikal ataklarından koruyabilen antioksidanlar içeriyor. Bu özelliği ile arı sütü Alzheimer tedavisine yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Arı sütü içindeki besinler, beyindeki kimyasal dengesizlikleri de tedavi edebiliyor. Öte yandan arı sütü, depresyon başta olmak üzere psikolojik hastalıklar üzerinde de etki gösteriyor.
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Kanserle mücadeleye yardımcı olabiliyor
Yapılan araştırmalar, arı sütünün kanserli hücrelere kan akışını durdurduğunu ortaya koydu. Yani bu besin kanserli hücrelerin büyümesine engel olabiliyor.
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Osteoporozu önleyebiliyor
Çalışamalar, arı sütünün osteoporoza bağlı kemik kaybını azaltabileceğini söylüyor. Ayrıca kemik sağlığını oluşturabilecek ve osteoporozu önleyebilecek iç kalsiyum emilimini arttırdığı da araştırmada çıkan sonuçlar arasında.
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Enflamasyonla savaşıyor
Japınya'da yapılan bir araştırma, arı sütünün periodontal hastalıkların tedavisine yardımcı olan anti-enflamatuar etkilere sahip olduğunu ortaya koydu.
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Kilo vermeye yardımcı oluyor
Arı sütü doğrudan zayıflatmasa da enerji seviyesini arttırıyor ve bu da daha rahat egzersiz yapmaya yardımcı oluyor. Kalorisi düşük olduğu için de diyet yaparken rahatlıkla tüketilebiliyor.
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Doğurganlığı arttırabiliyor
Bu konuda henüz çok kesinleşmiş çalışmalar olmasa da yapılan bazı araştırmalar, arı sütünün antioksidan özellikleri sayesinde sperm üretimini arttırdığını ve doğurganlığa yardımcı olduğunu söylüyor.
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Libidoyu arttırıyor
Arı sütünün, vücuttaki hormonlarla etkileşime girdiği ve bu sayede libidoyu arttırdığı biliniyor.
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Cilt için faydalı
Arı sütü, yaşlanma belirtileri ile savaşan antioksidanlar içeriyor. Bu besin cildi gençleştiriyor, gözenekleri sıkılaştırıyor ve yaşlanmaya neden olan serbest radikaller ile savaşıyor. Öte yandan arı sütü egzama, akne ve kandida gibi cilt sorunlarını da iyileştirmeye yardım ediyor.
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İyi bir nemlendirici olan arı sütünü, cildinizi nemlendirmek için de kullanabilirsiniz. Bu besin ciltteki koyu lekelere, yara izlerine ve göz altı halkalarına da iyi gelebiliyor.
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Arı sütünün yan etkiler var mıdır?
Her besinin olduğu gibi arı sütünün de bazı yan etkileri olabiliyor. Uzmanlar, hamilelerin ve emziren annelerin arı sütü kullanmasını uygun bulmuyor. Öte yandan arı sütü vücutta alerjiye neden olabiliyor, kan basıncını ve tansiyonu düşürebiliyor. Arı sütü kullanmadan önce doktorunuza danışmayı, bu besinin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmeyi sakın ihmal etmeyin.