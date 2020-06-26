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Geriİyi Yaşam Arı Sokmalarında Nelere Dikkat Edilmeli?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Arı Sokmalarında Nelere Dikkat Edilmeli?
İyi Yaşam
DHA

Arı Sokmalarında Nelere Dikkat Edilmeli?

Yeni normal süreci vatandaşların yeşil alanları daha fazla tercih etmesine sebep oldu. Tatil ve piknik yapanların keyfini bozan böcek ve arı sokmalarının hayati önem taşıdığını dile getiren İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, arı sokmalarında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

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Bahçede karşılaştığımız tehlikelerin en ölümcül olanı arı sokmaları. Arı sokmalarında belirtiler bizim için çok önemli ve belirtilerini iyi takip etmek gerekiyor. Biz her zaman koruyucu tedavi diyoruz çünkü önlem almamız her zaman daha önemli. Bunun için kıyafetlerimize dikkat etmeli ve yanımızda muhakkak buz kalıbı taşımalıyız.

2KIYAFET VE KOKU TERCİHİNE DİKKAT
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KIYAFET VE KOKU TERCİHİNE DİKKAT!

Parklara ve bahçelere giderken açık renkli kıyafetler giyelim, çimlere çıplak ayakla basmayalım, uzun kollu kıyafetler tercih edip, çiçek kokuları sıkmayalım. Piknik esnasında açıkta yiyecek bırakmayalım çünkü şekerli yiyeceklere arılar gelecektir. Bunun yanı sıra çöplerden uzak duralım ve açıkta çöp bırakmayalım.

3FEVRİ HAREKETTEN KAÇININ
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FEVRİ HAREKETTEN KAÇININ

Arılar ani hareketlerde daha agresif oluyor, aynı zamanda kendilerini tehlikede hissettikleri anda vücutlarında sıvı salgılanıyor. Bu sıvı, yakında bulunan diğer arıların da olay yerine gelmesini sağlıyor. Bundan ötürü sakin oluyoruz, fevri hareketler yapmıyoruz. Bir süre sonra arı gidecektir.

4BUZ UYGULAMASI YAPABİLİRSİNİZ
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BUZ UYGULAMASI YAPABİLİRSİNİZ

Buz kalıplarını direkt ciltle temas ettirmeyelim çünkü daha sonrasında buz yanıkları meydana gelecektir. Buzları bir beze sararak uygulayabiliriz. Kaşınmalar 24 saat içerisinde geçecektir. Kızarıklıklar ve şişmeler ise 2-7 gün arasında gidecektir.

5BU BELİRTİLERE DİKKAT
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BU BELİRTİLERE DİKKAT

Arıyı göremediğimiz zamanlarda belirtilere dikkat etmeliyiz. O bölgede yanma, kaşıntı, acı, şişme ve kızarıklık vardır. Bunlar çok normal reaksiyonlardır ve tedavisiz geçebilir. En çok korkulan arı vakaları alerjik reaksiyonlardır. Kişiler alerjik reaksiyonu olduklarını bilmeyebilir. Burada da diğer belirtiler ortaya çıkıyor. Eğer arının soktuğu yerin daha uzağında reaksiyonlar meydana geliyorsa bu bizim için çok daha önemli. Arının iğnesini görebiliyorsak çıkartalım. Görmüyorsak kesinlikle kurcalamayalım ve arının soktuğu bölgeyi kaşımayalım. Arının soktuğu yerin daha uzağında şişme, kaşıntı, nefes almada sıkıntı, hırıltılı solunum, bulantı, kusma varsa, buna ishal eşlik ediyorsa ve bu belirtilerden biri ya da birkaçı meydana geliyorsa hiç vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor.

6ARI SOKMASINDA AĞIZ İÇİ VE BOYUN TEHLİKESİ
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ARI SOKMASINDA AĞIZ İÇİ VE BOYUN TEHLİKESİ

Boyun bölgesi ve ağız içerisinde sokmalar varsa iş daha da ciddi boyutlara gidebilir. Buz kalıplarını yanımızda götürelim, arı sokması olan bölgeye buz uygulaması yapalım. Eğer arı, ağız içini soktuysa, solunum yolunda, nefes almada sıkıntı meydana gelebilir. Olay yerinde buz varsa kişinin buz emmesine yardımcı olarak, sağlık kuruluşuna gitmesini sağlamalıyız.

Fotoğraflar: İngimage

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