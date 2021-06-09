Argan Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır? Argan Yağının Saça ve Cilde Faydaları

Argan yağı nasıl kullanılır? Argan yağının yüzde etkili olabilmesi için kullanım öncesi temizlik gereklidir. Yüzü temizledikten sonra sadece birkaç damla uygulamak yeterlidir. Parmak uçlarına birkaç damla argan yağı damlatın ve parmaklarınızla ısıtıp yüzünüze masaj yaparak uygulayın.



Saçlara ise kafa derisinin ıslanacağı kadar uygulanabilir. Argan yağını saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Daha sonra saçınızı ılık bir havlu ile örtün ve 30 dakika kadar beklettikten sonra güzelce yıkayın.



Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kullanımdan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı.