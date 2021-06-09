Argan Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır? Argan Yağının Saça ve Cilde Faydaları
Argan yağı, özellikle saç bakımında kullanılan ürünlerden biri. Ayrıca bakım ürünlerinde de tercih ediliyor ve cilt için de kullanılabiliyor. Peki argan yağı nedir, nasıl kullanılır? İşte argan yağının saça ve cilde faydaları...
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Argan yağı, anavatanı Fas olan argan ağacının meyvelerinden elde edilen bir yağdır. 'Sıvı altın' alarak da bilinen bu yağın saç ve cilt için pek çok faydası bulunuyor. Ancak kullanımına dikkat edilmeli. Çünkü orantısız kullanımı zararlı olabilir. İşte konuyla ilgili bazı bilgiler...
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Argan yağının saça ve cilde faydaları
A ve E vitaminleri barındıran Argan yağı, saç derisini ve saçı nemlendirir.
Doğal bir nemlendirici kaynağı olan argan yağı, saç kuruluğuna ve kepeklenmeye iyi gelebilir.
Aynı zamanda yıpranmış saçları onarıp canlandırıyor ve gürleşmesine yardımcı oluyor.
Mat görünen saçlara kısa sürede doğal bir parlaklık kazandırıyor.
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Cilt için de faydaları olan argan yağı, sivilce tedavisinde de kullanılabiliyor.
Ayrıca cildi yumuşatıyor, kırışıklıkları azaltıyor ve sıkılaşmasına yardımcı oluyor.
Güneş ışınları ve çevre kirliliği gibi faktörlerin cilde olan olumsuz etkileri önleyerek hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.
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Argan yağı nasıl kullanılır?
Argan yağının yüzde etkili olabilmesi için kullanım öncesi temizlik gereklidir. Yüzü temizledikten sonra sadece birkaç damla uygulamak yeterlidir. Parmak uçlarına birkaç damla argan yağı damlatın ve parmaklarınızla ısıtıp yüzünüze masaj yaparak uygulayın.
Saçlara ise kafa derisinin ıslanacağı kadar uygulanabilir. Argan yağını saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Daha sonra saçınızı ılık bir havlu ile örtün ve 30 dakika kadar beklettikten sonra güzelce yıkayın.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kullanımdan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı.