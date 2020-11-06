Aramızdan Ayrılalı Tam 82 Yıl Oldu... Atatürk'ü, En Sevdikleri İle Anıyoruz!

Atatürk’ün sanata verdiği önem kadar spora verdiği önem de bilinir. Hatta bu konu ile ilgili pek çok sözü vardır. O dönemlerde büyük önemi olan atlar Atatürk’ün çok sevdiği hayvanlar arasındaydı. Ata binmek ise sevdiği sporlardan biriydi. Yüzme sporuna olan ilgisiyle bilinen Atatürk’ün yüzerken de pek çok fotoğrafı bulunuyor. Çok severek yaptıkları haricinde sporun her dalı ile uğraşılmasını ve başarılı olunmasını da Türk halkına öğütlemiştir.