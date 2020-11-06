Aramızdan Ayrılalı Tam 82 Yıl Oldu... Atatürk'ü, En Sevdikleri İle Anıyoruz!
10 Kasım saat 09:05… Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının üzerinden tam 82 yıl geçti. Yurt genelinde Atatürk’ün anılacağı bugünde bizler de Atatürk’ün sevdiği şeyleri sizler için hazırladık...
Cumhuriyetin kurucusu, ülkenin aydınlık yüzü Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andığımız bu özel günde sevdiği yemeklerden şarkılara, danslardan kitaplara tüm merak edilenleri sizlerle paylaşacağız.
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Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu. Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi.
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Her şeyiyle topluma örnek olan Mustafa Kemal hakkında en çok merak edilenlerden biri sevdiği yemeklerdir. Kahvaltıyla pek de arası olmayan Atatürk, çok sade bir kahvaltı tercih ederdi. Hatta çoğu zaman güne çok sevdiği kahve ile başlardı.
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Gün içinde çok sık tükettiği bilinen kahve ve ayran en sevdiği içeceklerdi. En sevdiği yemek ise etsiz kuru fasulyeydi. Bu yemeğe olan sevgisi Manastır Askeri Lisesi yıllarından kalmaydı. En sevdiği lezzetlerden biri ise annesi Zübeyde Hanım’ın yaptığı Selanik usulü ıspanaklı börekti. Hemen herkeste olduğu gibi Atatürk için de en özel yemek annesinin elleriyle yaptığı börekti.
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Sık sık tatlı yemese de canı tatlı istediğinde ilk tercihi her zaman gül reçeli olurdu. Mis kokulu gül reçelinin yanı sıra helvayı da çok severdi.
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Atatürk, Rumeli şarkılarını çok severdi. Sevdiği şarkılar günümüzde de çok beğenilerek dinleniyor. Bunlardan en çok bilineni ise ‘Vardar Ovası’ şarkısıdır. Hepsi birbirinden değerli şarkıların yanı sıra Atatürk’ün adına yazılan birçok şarkı da bulunuyor.
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Müziğe olan tutkusuyla bilinen Mustafa Kemal’in dansa olan ilgisi de biliniyor. Ömrünün çoğunu cephelerde geçirmesine rağmen sanata oldukça önem veren Atatürk’ün en sevdiği dans ise valsti. Kültürümüze özgü Zeybek oyununu da fotoğraflarından sık sık görebiliriz. Balo salonlarında dans ederken birçok fotoğrafı da bulunur.
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Hayvanlara olan sevgisiyle herkese örnek olan Atatürk’ün Foks adında bir köpeği vardı. Mustafa Kemal, nereye giderse peşinden giden köpeği Foks için ‘Köpek değil, adeta insan’ derdi. Vatan sevgisi kadar hayvan sevgisiyle de dikkat çeken Atatürk, at binmeyi de çok severdi.
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Bir milletin ilerlemesinin eğitimden geçtiğini bilen ve bunu sık sık dillendiren Atatürk eğitime çok önem verirdi. Başöğretmen sıfatını sonuna kadar hak eden lider, eğitime katkı sağlayacak alanlarda da kitaplar yazmıştır.
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Eğitime verdiği önem gibi okumaya da çok değer veriyordu. Yazmanın yanı sıra çok fazla kitap da okuyan Atatürk’ün başucu kitabı ise Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu kitabı olarak biliniyor.
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Atatürk’ün sanata verdiği önem kadar spora verdiği önem de bilinir. Hatta bu konu ile ilgili pek çok sözü vardır. O dönemlerde büyük önemi olan atlar Atatürk’ün çok sevdiği hayvanlar arasındaydı. Ata binmek ise sevdiği sporlardan biriydi. Yüzme sporuna olan ilgisiyle bilinen Atatürk’ün yüzerken de pek çok fotoğrafı bulunuyor. Çok severek yaptıkları haricinde sporun her dalı ile uğraşılmasını ve başarılı olunmasını da Türk halkına öğütlemiştir.
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O dönemlerin en şık giyinenleri arasında yer alan Atatürk, sadece beyaz gömlek giyerdi. Şık takımlarının içerisine mutlaka giydiği beyaz renkli gömlekleri başta yurt dışından özel olarak getirtse de sonrasında Türk malı kullanımının önemine değinerek Türkiye’de bir terziye diktirmiştir.
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Hayatımızdan bedenen ayrılışının 82. yılında Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyor, açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyoruz...