Aralıklı Oruç Nedir, Nasıl Yapılır? Aralıklı Oruç Diyetinde Neler Yenir?

Haftanın beş günü normal, iki günü çok az miktarda yemek tüketilerek uygulanan aralıklı oruç diyetinde çok az yemek yeniyor. Bu nedenle doktor kontrolünde uygulanması da oldukça önemli. Oruç temelli bir beslenme diyetinden olduğu için, aralıklı orucun kişiye özel bir diyet listesiyle hazırlanmasında fayda var. İşte aralıklı oruç ile ilgili merak edilenler…