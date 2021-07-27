Aralıklı Oruç Nedir, Nasıl Yapılır? Aralıklı Oruç Diyetinde Neler Yenir?
Son zamanlarda en çok tercih edilen diyetler arasında yer alan aralıklı oruç, hızlı sonuç alınmasıyla biliniyor. Ancak pek çok kişi tarafından uygulanan aralıklı oruç diyetinde risk grubunda olup olmadığınıza mutlaka önem vermeniz gerekiyor. Peki aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? İşte aralıklı oruç diyetinde yer alan yiyecekler…
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Haftanın beş günü normal, iki günü çok az miktarda yemek tüketilerek uygulanan aralıklı oruç diyetinde çok az yemek yeniyor. Bu nedenle doktor kontrolünde uygulanması da oldukça önemli. Oruç temelli bir beslenme diyetinden olduğu için, aralıklı orucun kişiye özel bir diyet listesiyle hazırlanmasında fayda var. İşte aralıklı oruç ile ilgili merak edilenler…
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Aralıklı oruç nedir?
Aralıklı oruç diyetinde, haftanın beş günü normal iki günü de çok az miktarda yemek tüketiliyor ya da 8:16 yani günün 16 saati gibi uzun bir süre aç kalıp, sekiz saatlik süreçte çok az yemek yeniyor. ama suya, şekersiz çaya/kahveye izin verilebiliyor.
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Aralıklı oruç nasıl yapılır?
Beslenme ve Diyet Uzmanı / Klinik Diyetisyen Derya Fidan, aralıklı oruç diyetini şöyle açıklıyor;
Aralıklı oruç diyetinde en önemli kural, öğün tüketimlerinin 8 saatlik bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi ve geriye kalan 16 saatlik zaman diliminde hiçbir şey yenilmemesidir. Bu kural çerçevesinde birçok oruç temeline dayalı açlık diyeti çeşitleri bulunuyor. Alternatif tek öğün beslenme, haftada 2 gün kalori azaltmak, ayda 3 gün oruç tutmak ya da gece başlayan 14 saatten uzun açlık yöntemleri bunlardan bazıları.
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Alternatif tek öğün beslenme (24 saat açlık): Bu tip beslenmede, normalde 3 öğün tüketirken 24 saatte sadece bir öğün tüketilir. Örneğin; ilk gün 20:00'ye kadar normal beslenilir. Son öğünü tükettikten sonra ertesi gün 20:00'ye kadar hiçbir şey yenmez. 24 saat sonra saat 20:00'de tekrar tek öğün beslenilip gün tamamlanır.
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Aralıklı beslenme: Kişi belirlenen 8 saat içerisinde beslenir. Burada dikkat edilmesi gereken şey; 8 saat dışında su, çay, kahve gibi sıvılar hariç herhangi bir besin alımının olmamasıdır.
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5:2 sistemi: Bu sistem bedeninize intermittent fasting sürecinde yaşadığınız açlığı taklit ettirmek için tasarlanan bir yapı içeriyor. Haftada beş gün normal beslenme, iki gün ise planlanmış açlık sürecinden oluşur. Hafta boyunca seçtiğiniz art arda gelmeyen iki günde 500-800 kalori alarak bedeninizin aç kalmasını sağlarsınız. Bu sistem genel olarak düzensiz yaşam tarzına sahip ama intermittent fasting uygulayıp denemek isteyen kişilere başlangıç aşamasında önerilir.
Aralıklı oruç diyetinde karbonhidrat alım düzeyinin düşürülmesi gerektiğinden, makarna, pilav ve ekmek gibi karbonhidrat oranı yüksek gıdalardan uzak durulmalıdır. Bunun yanında, salata, et, balık, yumurta gibi hafif ve doyurucu gıdalarla beslenmek hem sağlıklı bir diyet sağlayacak hem de uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır.