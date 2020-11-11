Aralıklı Oruç (İntermittent Fasting) Diyeti Nasıl Yapılır? IF Diyeti Yöntemleri Nelerdir?

DİYET UZMAN EŞLİĞİNDE PLANLANMALI Aralıklı oruçta en çok bilinen ve ketojenik diyetin kombine versiyonu olan ‘Keto Fasting’ ile düşük karbonhidratlı Akdeniz diyetini birleştirmeniz size öncelikli tavsiyem olacaktır. Bu kombinasyonlarda diyet sistemi aralıklı orucun sınırları içinde uygulanmalıdır. Uzman eşliğinde size uygun ketojenik diyet ve if kombini kilo verme süreçlerindeki etkiyi artıracaktır. Bu konuda yiyeceklerinizin türü ve miktarı kişiye göre farklılık gösterecektir. Bu sistemden faydalanmak için yiyip içtiklerinizi sağlıklı, besleyici ve doğal gıdalardan seçmeniz önemlidir.