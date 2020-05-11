Annenizin Burcuna Göre Yaşamın Size Öğrettikleri

Çocukluğunuz ve astroloji haritanız birbirlerinden ayrılmaz parçalardır. Çocukluğunuzda size olanlar burçlarınızda, evlerinizde ve gezegenlerinizde gizlidir. Bir Koç olduğunuz için mi, yoksa annenize rol yaptığınız için mi, eşinizin sizi aldatacağını sürekli düşünüyorsunuz? Bir Akrep çocuğu olduğunuz için mi, yoksa bir çocuk olarak güvenlik duygusu geliştiremediğiniz için mi, vefalı, düşünceli ve doğru bir insan olduğunuz halde zaman zaman insanları etkilemeye ve onlardan şüpheleniyorsunuz? İşte bunlara cevap bulmaya başladığını da aydınlık ışımaya başlıyor.
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1
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O zaman annelerimizin burçlarına göre okumaya başlayalım:
Gerçeklik yeni bir biçim ve daha büyük bir boyut kazanıyor. Patronlardan neden korkup işten işe gezip durduğunuz ya da bir acımasız ilişkinin kollarından bir diğerine koştuğunuz, neden insanlara bağırdığınız ve onları yolunuzdan ittiğiniz artık bir sır değildir. Astroloji sayesinde gerçek bağlantılar kurarsınız. Çocukluğunuz, anneyle olan ilişkiniz bugünkü tüm ilişkilerinizi şekillendirmenizde yardımcı olan malzemelerle doludur. Unutmayın ki, sorunlar halledilebilir, yaralar iyileşir, çatışmalar çözülür ve bakış̧ açıları daha kapsamlı bir erişime ve canlılığa doğru kaydırılabilir.
2
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Koç burcu annesine sahipseniz;
Hayatınızın en iyi öğretmeni ile birliktesiniz diyebiliriz. O hiçbir şeyin imkansız olmadığı, asla asla dememeniz, asla ölmeyi istememeniz, yaşam için sonuna kadar, hatta daha da ötesinde mücadele etmeniz olgularını size geçirmiştir. Onun hayatı kabulleniş tarzının gücü o kadar büyüktür ki size de mücadele etme ve başka birisinin hayatını sonsuza dek değiştirebilme yetisini vermiştir, özellikle o kişi sizden daha zayıf ise. . . O size daima cesaret, kararlılık ve kendine güven duygularını aşılayacaktır, bu sırf onu kendi rekabet oyununda yenmeniz için olsa bile. . . Her şeyden öte, siz şunu ispat edecektir. “Her ne olursa olsun, yapmak isterseniz, onu mutlaka başarırsınız.”
3
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Boğa burcu annesine sahipseniz;
Onların taş gibi sağlam duruşuna hayran kalırsınız. Yaşadıklarını hatta babanızla bile oluşan her türlü krizi bile atlatmayı başarmasına saygı duymanız gerekir. Düşürdüğünüzde tuhaf bir şekilde kırılmayan narin bir Çin biblosu gibi o da çok kırılgan, ama inanılmayacak kadar dayanıklıdır. Boğa anneler genelde "sinir krizleri" geçirmezler. Kılı kıpırdamadan, gözleri önündeki boş denize kilitlenmiş, elleri aile gemisinin dümenine kenetlenmiş olarak kalmayı yeğlerler. Her şeyi içlerine atarlar, sonra da çatlayıncaya kadar yerler, ya da bir tür fiziki çöküş şeklinde bir çıkış̧ yolu bulurlar. Bir Boğa burcu anne size zorlukların üstesinden gelmeyi öğretecek, facia ve darbelere karşı durma yeteneğini verecek ve size tamamen, ilkbaharın mutlaka geleceğine inandıracaktır. En önemli sloganı ise bedava peynir fare kapanında olur zihniyeti ile çocuklarına yüklediği maddi kuvvet desteğidir. Onunla bir kahve içmek bile sükûnet ve dinginlik sağlamanıza yeterdir. Onun verdiği huzuru kimse vermeyebilir.
4
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İkizler burcu annesine sahipseniz;
İkizler burcundaki annelerin bir tarafı un, su, maya ile ekmek yapmaktan hoşlanabilecekken, bir tarafıda beş yaşında size öğrettiği mikrodalgada pizzanızı ısıtmaktır ve bununla gurur duymaya hazırdır. Sürekli araba koltuğunda gezmek zorunda oluşunuz ya da ananeye babaanneye belkide kreşe bırakılmanız sizin terkedildiğiniz anlamına gelmez. İkizler annesine sahip çocuklar sürekli bu duyguyu bir yerlerinde barındırabilirler ama bilmezler ki her şey evlatları için… 18 Yaşına gelene kadar mutlaka bakıcılarla, kreşlerle ya da yakınlarınızın evlerinde kalma ile ilgili şaşırtıcı hikayeleriniz olmuş olabilir. Sırf İngilizceyi daha iyi konuşun diye size bir İngiliz arkadaş bulup zorla arkadaş etmeye çalışmasında bahsetmiyorum bile…Ya da sizi matematikte daha iyi bir yere getirecek biriyle kurduğu sosyal çevre çabası tartışılmaz. İkizler annesi kendisini köşeye sıkışmış gibi hissederse terliğini fırlatır. Ama aksi durum söz konusu değilse neşeli, eğlenceli komik bir kadındır. Ondan hayatın güzel anlarına şükretmeyi ve anı yakalamayı, olan bitenlerden zevk almayı, durumdan fayda çıkartmayı, dürtülerinizle hareket etmeyi ve kendinizi hayatın akışına bırakma yollarını öğrenirsiniz. Yaşınız kaç olursa olsun, ondan hep bir şey öğrenirsiniz. Hatta bu dünyada olmasa bile bir yerde mutlaka bir şeyi anarsınız…
5
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Yengeç burcu annesine sahipseniz;
Yengeç annesi hepimizin annesidir. Bir kere anne olmuşsa herkese annelik yapmakla hükümlü duygusunun önüne geçemez. Gelen market görevlisine, ayakkabısını bağlayamayan sokaktaki herhangi bir çocuğa, parkta terli terli su içen başka bir çocuğa annedir. Yengeç annesiyle en çok ruhsal gelgitlerin zorluğunu çekebilirsiniz. Şayet hayatındaki erkek ile sevgi ilişkilerinde problemler varsa bu ister istemez size şiddetli bir şekilde yansıyacaktır. Evdeki temizliğe, yemeğe, izlediği programlara size verdiği cevaplara kadar yansıma yapacaktır. Bu kişi muhtemelen babanızdır. Yengeç anne fotoğrafın ortasında bulunmak, aileyi sağlam tutmak, erkeklerin de kendilerini ailenin akıllı, yapısal belkemiğini temin eden patronlar olarak düşünmelerini sağlamak için şartlandırılmıştır. Yengeç̧ burcu anneniz bunun yalan olduğunu gayet iyi bilir, ama ona, kişisel hayatında ve toplum içinde aptal erkek egosunu desteklemesi öğretilmiş olabilir. Bu maalesef yaşantısında bir imtihan noktasına gelebilir. O ailenin resmi sosyal kurallarına itaat etmek için programlanmıştır, ki böylelikle dışarıda 3.dünya savaşı da olsa ya da yüzyılın pandemisi de yaşansa mutfakta hindi doldurmaya devam edebilir. Böylece yemek masasına kişisel kimliği mutfak önlüğünün arkasına tıkıştırılmış̧ bir şekilde gelir. Bu nedenle ailenin kutsallığına ilişkin mesajlara karşı her zaman katlanmak durumundasınız. Yengeç̧ burcu annenizden, bir çeşit kişisel tatmin ve kalıcı duygusal bağ oluşturma ihtiyacını alırsınız. Yengeç burcu anneniz size gözünüzü yoldan ayırmadan, çılgın bir yolcunun arka koltuktan sıçrayıp direksiyonu kavramaya çalıştığı zaman bile kontrolünüzü nasıl kaybetmeyeceğinizi öğretir. O size, başkalarının size ihtiyacı olduğunda, kendi çılgınlıklarıyla uğraşırken aynı şekilde size destek olmamış olsalar bile, onların yanında olmayı öğretir. Size sevgiyi öğretir. Çünkü o yalnızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilir…Yalnızlığını ancak sevgi doldurur. O bir tabiat anadır…
6
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Aslan burcu annesine sahipseniz;
Aslan burcu annesi oldukça sevecen ve sıcaktır. O güçlü ve dirençlidir. Evi, işi kolaylıkla idare ederken saçını en düzgün bir şekilde ayırabilir. Ağladığını pek görmezsiniz çünkü yaşama karşı olumlu bir tutumu vardır. Hayata "haydi kalkıp işe koyulalım" tavrı ile yaklaşır. Bazen saltanattan düşmüş görünümü olur ve tahtını özleyebilir. Bu konuda da oldukça asildir. Tahtını sadece çocuğu için bırakır ama geri almak koşuluğuyla. Bu sebeple bazen onda hüzünlü bir ihtişamın dokunuşunu görürsünüz size kendi yerinizi nasıl elinizde tutabileceğinizi ve kendi alanınızı nasıl sürdüreceğinizi öğretir. Bunu, size tamamen teslim olmadan yapar. Yaşınız büyüyüp kendinizi idare etmeye başladığınızda o annele¬rin en havalısı ve okulunuzdaki tüm çocukların imrendiği biri olur. Muhtemelen arkadaşlarınıza onları büyük insanlar yerine koyarak sıcak ve dostça yaklaşmasındandır. Pısırık, bağımlı bir kadın olmamak veya sürekli sorumluluklarından kaçan adamların eteğini yakalamaya çalışırken tepesinden çocuklarının sallandığı pasaklı, şirret bir kadın olmamak ona aşılanmıştır. Sizin Aslan burcu anneniz kendi isteğine bırakıldığında o, sevecen ve destekleyicidir ve sizle yarışmayacak veya size karşı acımasız olmayacak, yaratıcılığınız ve aşk ilişkilerinizde sizi cesaretlendirecektir. Bu nedenle, hiçbir şart altında Aslan burcu annenizin tek ilgi odağı olmayı kesinlikle istemezsiniz. Sizi en önemli odağı yaptığında aman dikkatli olun. Zira o zaman, farkında olmadan sizi, ille de sizin olmanızı istediği değil de kendisinin olmak istediği kişi noktasına getirme girişiminde bulunmuştur. En sonunda kendinizi büyük bir ruh çökünütüsüyle sürünürken bulduğunuzda tek fark ettiğiniz şey, asla var olmadığınızdır. Bir müddet sonra kendi bencil ihtiyaçlarınızı kabul etmek durumunda kalmaktan nefret edebilirsiniz, zira baskın bir insan olarak görünmek istemezsiniz. Hatta tüm kadınların baskın tarafından nefret ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ama annenizden size kalan miras, ondan ayrı bir fert olarak kendi amacı ve doğrultusu olan kendiniz olma duygusudur. Varlığınızı bir güneş gibi ışıldayarak ortaya sunabilecek çok malzemeniz vardır. Size artık sadece doğmak kalmıştır.
7
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Başak burcu annesine sahipseniz;
Görevini çok ciddiye almış ve pencereye yapışmış vaziyette teleskobuyla sizin refahınızı kollayan bir anne olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu zaman sizin için neyin iyi olduğunu sizden daha doğru bilmiştir ve dedikleri de çoğunlukla onun dediği şekilde olmuştur. Bu zamanla oldukça sinir bozucu olabilir, zira sanki beyninize giden bir yol açmış da orada olan bitenleri sizden daha net görebiliyormuş gibidir. Bir zaman sonra artık bu karmaşayı bile temizlemek istemezsiniz, nasılsa o er ya da geç kuyruğuna bir süpürge bağlamış şekilde gelip tüm çöpünüzü atmanıza yardım edecektir. Başak kadınları dengeli ve aklı başında görünmek için büyük bir çaba harcarken, acıklı yaşam öyküleri olan erkekleri hayatlarına çekme konusunda sanki büyük bir ustadır. Bu babanız olabilir. Çünkü toplamayı seviyorlar... Dağılan şey kalpleri olsa bile. O başka türlüsünü bilmez. Sürekli yaralarınızı tedavi etmeyi ister. Her zaman yaralıları tedavi etmiştir ve gerçekten de iyi, sağlıklı, güçlü ve aklı başında olduğunuz takdirde ne yapacağını bilemez. Ama o kendine saygısı aşırı olan, samimi ve mütevazı biridir. O insanlara sevgi duyar ve arkalarından çok kötü konuşsa bile onlara karşı ilgili davrandığı için arkadaşlarınız tarafından çok sevilir. Başak anneleri hayatları içinde sürekli kendilerini savunmak duygusunu beslerler. Zira sucunun bedelini ödeyip iyiler listesine girebilmek için bu hayatta daha çok gayret ettiğini herkese ispatlamaya çabalar gibidir. Onun en büyük korkularından biri sizin aylak bir insan haline gelmeniz dolayısıyla periyodik olarak çalışıyor rolü yapmanız, bu arada kendinizi şekerle beslemeniz ve bilgisayar oyunları oynamanızdır. Oysa, onun iş ahlakı çok güçlüdür. Ondan bir köylü sadeliğini, disiplini ve insanların tüm hayatları boyunca çalışmaları gerektiği inancını ve başkalarının sizin yerinizi almasını istemiyorsanız, daima kendinize düşen işleri yapmanız gerektiği bilincini alırsınız. Ondan apaçık gerçeği, dosdoğru, laf olsun diye olmayan bir biçimde sevmeyi alırsınız. Ondan tüm tuğlalar ortaya çıkıncaya kadar badanayı kahve molası bile vermeden kazımak gibi tuhaf bir kabiliyet alırsınız.
8
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Terazi burcu annesine sahipseniz;
Babanızın kızmasını önlemek için insanoğlunun yapabileceği her şey yerine getirmeye başlayan bir kadın göreceksiniz. Biri size kızmasın ya da kaba davranmasın diye tüm ortamı dengelerken yorgun düşmüş ve kendi zevklerinden mahrum kalmış bir annede diyebiliriz. " Sessiz olun! Babanız uyuyor” ya da “Bakın o çok yorgun yemeğinizi yediğinizi söyleyeceğim, odanıza geçin” gibi ifadelerle ortam dengesi sağlayan güçlü bir katalizör diyebiliriz. O karışıklıkları çözmüş ve kendisine bütün üçgenlerin tepe noktası olmak gibi bir pozisyon yaratmıştır. Her şey papatyalar ve mutlu yüzler ve şirinliklerle doludur. Bütün ev ahalisi gerginken anneniz bir yandan hediyeleri paketlemekte, bir yandan da neşeli bir şekilde bir şarkı söylemekte olabilir. Kendisini başkalarına hizmete adamış̧ olma fikri ona korkutucu gelmektedir. Bu duruma hem içerler hem de bunu yapmayı severler. Ama reddedilmekten her şeyden çok korktuğu için size küfrederek bağırmaya cesaret edemez. Aynı zamanda kabalıktan hiç hoşlanmaz. Bu yüzden ret edilmek ona kabalık yapmayı gösterir. Bu yüzden kabalıktan kaçtığı için “hayır” cevabı alacağı işlere girmez. Çareyi sizi çileden çıkartacak kurnazca saldırılarda bulmak zorundalardır. Tabii ki bunu size aktarır ve siz ondan nazik bir samimiyetin kurallarını öğrenirsiniz. Terazi annesi sayesinde hayatınızdaki diğer insanlarla ilişkilerinizi belirleyebilecek ve en azından bir parçanız dünyaya ait olacaktır. Bazen herkese uyumlanma istediğiniz gereksiz fazla olabilir. Sevmediğiniz bir şeyi sadece karşı taraf seviyor diye sizde seviyor gibi yapmak zorunda hissedebilirsiniz. Terazi burcu annenin onayı sizler için her zaman önemlidir. Evinizde geldiğinizde herhangi bir yerde farklı bir dekor yapmış olabilir. Ya da kitaplığınızı boyamış size saksıdan bardak yapıp bunun avantajlarını anlatıyor da olabilir. İnsanlarla ilişkilerinizin mayın tarlasında yürümek olduğunu size anlatır ve en önemlisi nasıl davranacağınızı size öğretmekle büyük bir iş yapmıştır. Sivriliklerinizi törpülemiş̧, iyi terbiye almış olmanın avantajlarını göstermiş ve size ilişkilerdeki konumunuz için saçınızı başınızı yolmadan, nasıl başarılı bir şekilde mücadele edeceğinizi öğretmiştir. Terazi annenizin size aktardığı şey, sosyal, medeni ve mantıklı ilişkiler kurma yeteneği olacaktır. Tek savunduğu bir felsefe vardır. Ne yaptığınız değil ne hissettirdiğiniz önemlidir.
9
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Akrep burcu anneye sahipseniz;
Kendinizi Biri Bizi Gözetliyor Evi’ndeymiş gibi hissedersiniz ve etrafınızda sürekli olarak sizin ne yaptığınızı merak eden biri varsa o kesinlikle akrep burcu annesidir. Asıl gülünç olan ise, özelinizi korumak için tüm bu haykırışlarınız, sizi bir paranoyak haline getirebilir. Size hayat oyunun nasıl oynandığını anlatır. Yoğunluk, yaratıcılık ve disiplin bunların hepsine bir anda sahip olabilirsiniz. Hayat oyununun nasıl oynandığını öğretir size. Evinize gelen sessiz bir telefon ya da yanlış bir çağrıdan çıkabilecek anlamları ben anlatmayayım. Mermilerden nasıl kaçacağınızı, olası bir deprem için yedek su ve yiyeceği nasıl depolayacağınızı, her şeyi alın terinizle nasıl kazanacağınızı öğrendiniz. Kendi çıkarlarınız için insanların sizi nasıl kullanmayı başaracaklarını ve daha sonra da soğukkanlılıkla nasıl size sırtınızı döneceklerini yaşamadan sizlere öğretebilir. Tuhaf sezgilerine hiçbir zaman anlam veremezsiniz. Bu arkadaşın iyi değil der ve o arkadaşından kesinlikle bir darbe yersiniz. Bunu nasıl yapar sizde bilmezsiniz. Ya da o cafeye gitme der oraya giderseniz kesin bir olay yaşanır. Bu nasıl gelişir anlamazsınız. Ondan gizli ne yapıyorsanız iş üzerinde sizi arar. Bunu nasıl yapıyor hala evren çözmüş değildir. Eğer bir Akrep anneniz varsa, siz küçük bir tırtılsınızdır ve bir kez kendinizi kahvaltıda yenmiş olmaktan kurtarabilirseniz, şehrin en güzel kelebeği olacağınızdan şüpheniz yoktur. Onun kabilesine aitseniz çok güçlü ve dayanıklı bir çocuk olmanız gerekmektedir. Yoksa yamyamlar tarafından yenmenizi kaldıramaz. Aptallık yüzünden başa gelen hiçbir şey kabulü değildir.
10
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Yay burcu anneye sahipseniz;
onun çok güzel, güçlü analık içgüdüleri vardır, ama körü körüne de itaatkar bir dürtüsü yoktur. Bebeğini beş kat battaniyeye sarıp fırtınada yola koyulur, mama saatinde de bebeğin biberonunu arabanın çakmak gözünde ısıtabilir. Size hamile kalabilecek kadar yatağın içinde nasıl durabildiği merak konusudur. Elbette kalmıştır, ama bahse girerim ki, anneniz hamile olduğunu anlar anlamaz, daha siz ana rahmindeyken, dağ, tepe oradan oraya hoplayıp zıplamışsınızdır. Kesinlikle o şehirden bu şehre zıplarken altınız tuhaf yataklarda değiştirilmiş ve daha küçücük yaşlardan itibaren yeni ufuklar keşfetmişsinizdir. O kainattaki en şahane ev kadını mıdır? Temizlik açısından karar verecekseniz, hayır. Bazı Yay anneler temizlik hastası gibi görünseler de kimsenin çok yakından bakmadığı zamanlarda, evde sanki evden kaçıyormuş ya da taşınıyormuş veya saldırıya uğrayan bir kamp alanına benzeyen durum söz konusu olabilir. Ortalıkta yıkanması gereken bulaşıklar, orasından burasından şişler fırlamış yarısı örülmüş bir süveter, kitaplıktan alınmış ya da konulmak üzere bekleyen kitaplar ve bunun gibi tam bir işi yaparken yarım bırakıp bir başka işe başladığına dair size fikir verecek milyonlarca ipucu vardır. Neşelenmek istediğiniz zaman aslında komik olan, ama anlatmayı beceremediği muhtemelen yeni duyduğu bir fıkrayı size nakletmeye çalışır. Şiddetle bir süvariye ihtiyacınız varsa, dizginleri dağlara doğru yöneltir ve işte o zaman sizi tehdit eden o kafirin vay haline! Ama hayır, ne akan burnunuzu temizlemek için elinde kağıt mendil peşinizden koşturmuş ne de hayatının her dakikasını size sevdiğiniz hangi kurabiyeyi pişireceğini düşünerek geçirmiştir. O hayatı, insanları sever, ama içinden tüm erkeklerin deli olduğuna inanır. İlişkide bağlanmaktan kaçınan, ama kendilerine bağlanılmasını isteyen erkekleri bulup onlarla ilişkiye girebilme yöntemlerini kendilerinden öğrenmeyi ihmal etmemelisiniz. Pek çok hayalperest davranışa yol açsa bile, büyük düşünmeyi ve geniş bir görüş açısı sahibi olmayı öğrenirsiniz. Bu sizin insanları daha sağlıklı, daha felsefi bir ışık alanında görmeniz yardımcı olur. Bazı şeylerle alay ederek sizlerin acı çekmesini istemeyebilir. Babanız eğer romantik bir şekilde gül gönderiyor ve sizde buna özeneceksiniz diye endişe duyup onlardan akşama bir gül reçeli yapabilir. Bu durum ileride çekebileceğiniz aşk acısına karşı bir tavırdır. Yay annesinin sadece zekâsı, espri kabiliyetini ve kendini yılanın deliğinde hissetmek yerine gelincik tarlasında farz ederek yaşamasını öğrenmelisiniz. Sırf siz Aksi halde tımarhane olarak gördüğü bu gezegenden daha akıllı bir şekilde çıkmayı bildiği bir yol yoktur. En doğru yöntemi budur. Bu yöntemi evladına yansıtacaktır. Sizler bunu sorumsuzluk olarak görmek yerine bu tımarhanede akıllı kalma felsefesi olarak benimsemeyi seçin.
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Oğlak burcu annesi;
Oğlak anne zırvalıklardan hoşlanmayan, katı, kontrollü, buz gibi bir kadın misyonu üstlenmek isterken bir o kadar da mayalanmış hamur gibi yumuşacıktır. Eğer kurallarına uymayı beceremezseniz sizin yazınızı kışa, kışınızı yaza çevirir. Muhtemelen henüz onun kurallarına uyacak biride doğmamıştır. Zaten öyle zamanlar gelir ki kendisi bile koyduğu kurallara uyamadığı için depresyona girebilir. Ama asla taviz vermez. Oğlak anneniz düşük yapmadan sizi doğurabildiği için çok mutludur ve doğuncaya kadar yasayabilmiş olmanızı her zaman hoş̧ bir sürpriz olarak tanımlar. Çünkü yaşama büyük bir pozitiflikten bakamaz. Pek çok Oğlak annenin öncelikle bir bebeğe hamile kalabileceklerine dair şüpheleri vardır. Ah, elbette "Benim yoktu. Hamileliğimin her anının keyfini çıkardım" diyenler de vardır, ama pek tabii ki bu kesim bazı korkuları gizlemeye çalışanlardır. Size yerinize oturup sıkıntıdan patlasanız veya moraliniz bozulsa bile, ödevinizi bitirinceye kadar dünya ile irtibatınızı kesmenizi ve hayatta kendiniz için bir şeyler yapabilmeyi istiyorsanız, o işe kendinizi adamanız gerektiğini öğretmiştir. Yolunuza çıkan küçük bir engelin sizi yatağa düşürmeyeceğini size bildirmiştir. Sorunlar çözülebilir. Olaylar tartışılabilir. İnsanlar ölümlüdür ve her zaman değişebilir. Ondan aldıklarınızın sonucunda, toplantılara zamanında gider, faturalarınızı ayın on beşine kadar öder, yeni bir iş anlaşmasına kadar yaşantınızı sıkılmadan sürdürebilirsiniz. Onun hiçbir zaman "sadece bir anne" olmadığından emin olursunuz. O daima dünyadaki en iyi anne olmak istemiştir. En anne, dört dörtlük bir anne, kendisinin hiç sahip olmadığını düşündüğü aklı başında bir anne. Aşk ve hayat hakkında karanlık uyarılar ve olumsuz hisler en nihayetinde onun sonsuza dek boyamakta olduğu rengarenk mutluluk tablosunun yaldızlı çerçevesinden sızmaya başlar ve o zaman siz kendinizi kendi sorunlarınızla birlikte onun sorunlarının da üstesinden gelmek için mücadele ederken bulursunuz. Bir oğlak kadının erkek evladıysanız kadın rol modeliniz yüksek motivasyonlu bir kariyer kadınıdır. Biraz ısmarlama, biraz soğuk, akşamüstü altıdan sonra daha fazla Anne olan biridir. Eğer siz bir oğlak kadının kız evladıysanız kendinizi erkeklerin dünyasında ispatlama gereksinimini alırsınız. Bir oğlak annesinin size en güzel katkısı, Hayatınızın hiç olmadık en zor yerinde kafanızın içinde bir ampul yanar ve hangi maksada hizmet ettiğinizi kabul edersiniz hiç̧ sızlanmadan yelkenleri suya indirir ve için için köpürüp taşsanız bile uygun şekilde davranırsınız, çünkü anlamışsınızdır ki soğukkanlılığı koruyabilmek size daima kazandıracaktır.
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Kova burcu annesi;
Kova anneniz kendisini bir geçiş figürü ya da kozmik görevi olan ve sizleri hayata survivor olarak hazırlayan bir güç gibi görür. Zaman zaman size peşpeşe tüylerinizi diken diken yapacak olaylar içerisine çekebilir. Özgürlüğü sevdiği için sizlerin onların hayatında nasıl bir yer kaplayacağınızı ve nelerine engel olabileceğinizi düşünerek inceler. Kova annelerini soğuk ve mesafeli bulabilirsiniz. Eğer bir kova annesiyle büyüyen bir erkekseniz, kadınları çok güvensiz olarak görecek, bu yüzden hayatınızdaki kalıcı kadını yaratabilmek için bir uçtan diğer bir uca gideceksiniz. Ama gerçekte anneniz size sadece bir hayat içinde bulabileceğiniz esneklik ve açıklığı, tarafsız bir iyi huyluluğu, bazen ilgisizlik gibi görünen "bekle ve gör" felsefesini vermiştir. Sizi beslemek için değişik yollar arayacak, farklı yiyecekleri deneyecek, acayip yerlere götürecek ve evinizi çoğunlukla geçici bir mekân haline getirecektir. Şimşeklerin her yönden çakabileceğine olan inancınız size annenizden geçmiştir. Keza, sahibi olduğunuz kozmik şuur pırıltıları da ondan geçmiştir. Kendinizi diğer insanların özgürlüğü için cesaretlendirirken, orijinalliği ve gerçekliği desteklerken bulabilirsiniz. Kova anneniz yüzünden masanızda yabancılar için daima bir yer vardır. Yani o sizi emzirirken göğsüne sıkı sıkıya bastırmış ama kapı zili çaldığında yere koltuğa bırakmış sonra da bir yandan yanlış çalan kapıdaki kadınla laflarken bir yandan da sizi yerden kaldırarak emzirmeye devam etmiştir. Bu nedenle, sonraları yakın ilişkide olduğunuz kişiler sizi düzenli aralıklarla kendi başınıza bırakmazlarsa, sorun yaşarsınız. Keza, siz de onlara aynı şeyi yaparsanız. Öyle veya böyle ilişkiniz kesintiye uğrayacaktır. Kova annesi aile hayatında mutlaka bazı kırgınlıklar yaşamıştır ve bunu sizin yaşamamanız için bir zemin hazırlıyordur. Size bağlanmaktan ve sizin kendisine muhtaç olmanızdan korkar. Bu yüzden sizi kendinize uzak tutmayı ister. Kısaca ipinizi her zaman uzun tutar ama ipinizi hep tutar.
13
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Balık burcu annesine sahipseniz;
Evin içinde sürekli "Ah, senin benim çocukluğumda sahip olamadığım güzel giysilere sahip olmandan dolayı çok mutluyum" ya da "kuralcı bir annenin yerine benim gibi normal, sevecen bir annen olduğu için şanslı değil misin? Gibi sorularla karşılaşıyor olabilirsiniz. Benden daha şanslısın, ama bu harika değil mi?" dermişçesine uzaklardan gelen bir hüzün taşır. Böylece siz, annenizin her kayan yıldızdan gerçekleşmesini dilediği, ama asla sahip olamadığı şeyler için daima biraz üzüntü duyarak büyürsünüz. Balık anneniz kendisinin zannettiği gibi geçimli, yumuşak bir insan olmak yerine korkunç şekilde eleştirici birisi olabilir, ama bu sadece sizin oturaklı bir ha¬ yatınız olmasını istediği içindir. Odanı toplaman ya da ev ödevini yapman için peşinden koşturmuş̧ olsa da onun bilinçaltından verdiği mesaj kendi kişisel tatmini üzerinedir. Kendi görüntünü, gerçek kişiliğini kaybedecek kadar başkaları tarafından yönetilmene izin verme! (Kendisinin yaptığı gibi). Sizi rahatsız eden başkalarının tutarsız davranışlarıdır ya da boş yeminler, size can sıkıntısını aratacak yenilikler, öngörüle¬ bilir bir oturaklılık . . . Balık anneniz birliğin olduğu, günahların affolduğu, aşkın gerçekten var olduğu çok yüksekten uçmanın zor olmadığını anlatır. Ama kendisi muhtemelen bunların hiçbirinde istediğini elde edememiştir. Bir kurban olmuş olabilir ama sizin kurban olmanıza izin vermez. Ondan sonsuza kadar giden bir görüş açısı alırsınız. Öyle ki, perdelerin arkasındakileri görme, gel-gitleri ve dalgaları hissetme ve olayları kendi karmaşıklıkları ve bütünlükleri içinde anlayabilme yeteneğiniz Balık annenizden gelmektedir. Pratik bir gerçekçi olmayı ne kadar istemiş̧ olursa olsun, zaman zaman beslenme çantanıza biraz sihir tozu serpmiş̧ olduğu için, siz de müziğin iyileştirici gücüne ve Allah’a olan inancınıza tutunursunuz. Balık annenizin size sunduğu, gerçeğin karmaşık özellikleridir. Her şeyi ispatlamanın mümkün olmadığı, hikayelerin hep en mükemmel ve düzgün bir şekilde bitmeleri gerekmediği inancını vermiştir. Eğer bir şey bugün meydana gelmezse, yarın olur: "Yarın" sözcüğü bunun için oluşturulmuştur.