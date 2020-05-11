Annenizin Burcuna Göre Yaşamın Size Öğrettikleri

Yay burcu anneye sahipseniz; onun çok güzel, güçlü analık içgüdüleri vardır, ama körü körüne de itaatkar bir dürtüsü yoktur. Bebeğini beş kat battaniyeye sarıp fırtınada yola koyulur, mama saatinde de bebeğin biberonunu arabanın çakmak gözünde ısıtabilir. Size hamile kalabilecek kadar yatağın içinde nasıl durabildiği merak konusudur. Elbette kalmıştır, ama bahse girerim ki, anneniz hamile olduğunu anlar anlamaz, daha siz ana rahmindeyken, dağ, tepe oradan oraya hoplayıp zıplamışsınızdır. Kesinlikle o şehirden bu şehre zıplarken altınız tuhaf yataklarda değiştirilmiş ve daha küçücük yaşlardan itibaren yeni ufuklar keşfetmişsinizdir. O kainattaki en şahane ev kadını mıdır? Temizlik açısından karar verecekseniz, hayır. Bazı Yay anneler temizlik hastası gibi görünseler de kimsenin çok yakından bakmadığı zamanlarda, evde sanki evden kaçıyormuş ya da taşınıyormuş veya saldırıya uğrayan bir kamp alanına benzeyen durum söz konusu olabilir. Ortalıkta yıkanması gereken bulaşıklar, orasından burasından şişler fırlamış yarısı örülmüş bir süveter, kitaplıktan alınmış ya da konulmak üzere bekleyen kitaplar ve bunun gibi tam bir işi yaparken yarım bırakıp bir başka işe başladığına dair size fikir verecek milyonlarca ipucu vardır. Neşelenmek istediğiniz zaman aslında komik olan, ama anlatmayı beceremediği muhtemelen yeni duyduğu bir fıkrayı size nakletmeye çalışır. Şiddetle bir süvariye ihtiyacınız varsa, dizginleri dağlara doğru yöneltir ve işte o zaman sizi tehdit eden o kafirin vay haline! Ama hayır, ne akan burnunuzu temizlemek için elinde kağıt mendil peşinizden koşturmuş ne de hayatının her dakikasını size sevdiğiniz hangi kurabiyeyi pişireceğini düşünerek geçirmiştir. O hayatı, insanları sever, ama içinden tüm erkeklerin deli olduğuna inanır. İlişkide bağlanmaktan kaçınan, ama kendilerine bağlanılmasını isteyen erkekleri bulup onlarla ilişkiye girebilme yöntemlerini kendilerinden öğrenmeyi ihmal etmemelisiniz. Pek çok hayalperest davranışa yol açsa bile, büyük düşünmeyi ve geniş bir görüş açısı sahibi olmayı öğrenirsiniz. Bu sizin insanları daha sağlıklı, daha felsefi bir ışık alanında görmeniz yardımcı olur. Bazı şeylerle alay ederek sizlerin acı çekmesini istemeyebilir. Babanız eğer romantik bir şekilde gül gönderiyor ve sizde buna özeneceksiniz diye endişe duyup onlardan akşama bir gül reçeli yapabilir. Bu durum ileride çekebileceğiniz aşk acısına karşı bir tavırdır. Yay annesinin sadece zekâsı, espri kabiliyetini ve kendini yılanın deliğinde hissetmek yerine gelincik tarlasında farz ederek yaşamasını öğrenmelisiniz. Sırf siz Aksi halde tımarhane olarak gördüğü bu gezegenden daha akıllı bir şekilde çıkmayı bildiği bir yol yoktur. En doğru yöntemi budur. Bu yöntemi evladına yansıtacaktır. Sizler bunu sorumsuzluk olarak görmek yerine bu tımarhanede akıllı kalma felsefesi olarak benimsemeyi seçin.