Annenizin Burcuna Göre Yaşamın Size Öğrettikleri

Terazi burcu annesine sahipseniz; Babanızın kızmasını önlemek için insanoğlunun yapabileceği her şey yerine getirmeye başlayan bir kadın göreceksiniz. Biri size kızmasın ya da kaba davranmasın diye tüm ortamı dengelerken yorgun düşmüş ve kendi zevklerinden mahrum kalmış bir annede diyebiliriz. " Sessiz olun! Babanız uyuyor” ya da “Bakın o çok yorgun yemeğinizi yediğinizi söyleyeceğim, odanıza geçin” gibi ifadelerle ortam dengesi sağlayan güçlü bir katalizör diyebiliriz. O karışıklıkları çözmüş ve kendisine bütün üçgenlerin tepe noktası olmak gibi bir pozisyon yaratmıştır. Her şey papatyalar ve mutlu yüzler ve şirinliklerle doludur. Bütün ev ahalisi gerginken anneniz bir yandan hediyeleri paketlemekte, bir yandan da neşeli bir şekilde bir şarkı söylemekte olabilir. Kendisini başkalarına hizmete adamış̧ olma fikri ona korkutucu gelmektedir. Bu duruma hem içerler hem de bunu yapmayı severler. Ama reddedilmekten her şeyden çok korktuğu için size küfrederek bağırmaya cesaret edemez. Aynı zamanda kabalıktan hiç hoşlanmaz. Bu yüzden ret edilmek ona kabalık yapmayı gösterir. Bu yüzden kabalıktan kaçtığı için “hayır” cevabı alacağı işlere girmez. Çareyi sizi çileden çıkartacak kurnazca saldırılarda bulmak zorundalardır. Tabii ki bunu size aktarır ve siz ondan nazik bir samimiyetin kurallarını öğrenirsiniz. Terazi annesi sayesinde hayatınızdaki diğer insanlarla ilişkilerinizi belirleyebilecek ve en azından bir parçanız dünyaya ait olacaktır. Bazen herkese uyumlanma istediğiniz gereksiz fazla olabilir. Sevmediğiniz bir şeyi sadece karşı taraf seviyor diye sizde seviyor gibi yapmak zorunda hissedebilirsiniz. Terazi burcu annenin onayı sizler için her zaman önemlidir. Evinizde geldiğinizde herhangi bir yerde farklı bir dekor yapmış olabilir. Ya da kitaplığınızı boyamış size saksıdan bardak yapıp bunun avantajlarını anlatıyor da olabilir. İnsanlarla ilişkilerinizin mayın tarlasında yürümek olduğunu size anlatır ve en önemlisi nasıl davranacağınızı size öğretmekle büyük bir iş yapmıştır. Sivriliklerinizi törpülemiş̧, iyi terbiye almış olmanın avantajlarını göstermiş ve size ilişkilerdeki konumunuz için saçınızı başınızı yolmadan, nasıl başarılı bir şekilde mücadele edeceğinizi öğretmiştir. Terazi annenizin size aktardığı şey, sosyal, medeni ve mantıklı ilişkiler kurma yeteneği olacaktır. Tek savunduğu bir felsefe vardır. Ne yaptığınız değil ne hissettirdiğiniz önemlidir.