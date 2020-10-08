Anne Sütünden Sonra En Kıymetli Besin: Yumurtanın İnanılmaz Faydaları
Yumurtanın içerdiği yüksek kaliteli protein; mineral, vitamin ve biyoaktif bileşen miktarı açısından anne sütünden sonra en kıymetli besin sayıldığına dikkat çeken uzmanlar yumurtanın yüksek kaliteli protein içermesi nedeniyle, bebekler, çocuklar ve ergenlerde sağlıklı büyüme ve gelişim için çok önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekiyor.
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Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve MSD Hayvan Sağlığı Kanatlı ve Balık İş Birimi Direktörü Mustafa Söylemez yumurtanın saymakla bitmeyen faydalarını anlatıyor.
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Sofrada yumurtaya daha çok yer açılmalı
Porsiyon başına 7 gram protein içeren yumurta, kasların güçlenmesine ve korunmasına yardımcı oluyor. Yumurtalar ayrıca sağlıklı bir zihin, vücut ve sağlıklı yaşamın desteklenmesine yardımcı olan 14 vitamin ve minerali içeriyor.
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Bu sayede, vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine de destek oluyor. Anne ve bebeğin sağlıklı olabilmesi için gerekli olan amino asitlere sahip yumurta, anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumlu etkiliyor.
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Hafızanın güçlendirilmesine de olumlu katkı yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmış olan yumurta, kaliteli protein içeriği sayesinde vücutta onarım faaliyetlerini artırarak, yara, yanık, enfeksiyon gibi durumlarda tedaviye katkı sağlıyor.
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Yapısında çok çeşitli vitaminler var
Yumurta, yüksek kaliteli protein içermesi nedeniyle, bebeklerin, çocukların ve ergenlerin sağlıklı büyüme ve gelişiminde çok önemli bir besindir.
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Bir orta boy yumurta yaklaşık 70 kkal enerji içermesine ek olarak, yapısında çok çeşitli vitamin, mineraller ve biyoaktif bileşenler de bulundurmaktadır.
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Yumurta sarısı A vitamini, D vitamini, E vitamini, tiamin, biotin, riboflavin, pantotenik asit, çinko, bakır, kalsiyum ve demirden zenginken; yumurta akı da niasin, sodyum, klor, magnezyum, kükürtten zengindir.
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Yumurtanın faydalarına rağmen ülkemizde maalesef her üç yetişkinden yalnızca biri her gün yumurta tüketiyor. Daha sağlıklı bir gelecek ve daha sağlıklı nesiller için sofrada yumurtaya daha çok yer açmalı.