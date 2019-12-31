Anne Olmak İsteyenlere: Doğurganlığı Arttıran Besinler
Sağlıklı beslenmenin doğurganlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını biliyor muydunuz? Doğurganlığı arttıran yiyecekleri tüketerek hamile kalma şansınızı yükseltebilirsiniz.
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İşte doğurganlığı arttıran besinler...
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Balık
Ton balığı, sardalya ve somon gibi balık türleri Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri içerir. Bu asitler hormonal dengeyi oluşturur. Ayrıca yumurtalıkların, ovüllerin ve spermlerin sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır.
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Evde Bayram Tıraşı
Braun BT5265 önceki nesil tüm Braun ürünleri, sakal şekillendirme makinelerine kıyasla daha keskin, daha hızlı, daha verimli. 0,5 mm ölçek boyutlu 39 uzunluk ayarına sahip hassas kadran ile zahmetsiz bir tıraş deneyimi sağlıyor. Ömür boyu dayanıklı keskin bıçaklar sayesinde eşit sakal şekillendirme ve saç kesme işlemleri çok kolay! Ana tıraş makinesi başlığıyla boyunda ve yanaklarda keskin çizgiler ve kenarlar elde edebilirsiniz. 1 saat şarj ile 100 dakika kablosuz tıraş imkanı sağlayan Alman teknolojisi ve ergonomik yapı ile Braun BT5265 vazgeçilmeziniz olmaya aday. (Sponsorlu İçerik)
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Kepekli tahıllar
Yulaf, kepekli buğday ve kinoa gibi tahıllı besinlerde B ve E vitaminleri bulunur. Bu iki vitamin de üreme sağlığı açısından çok önemlidir. Bu besinleri tüketmek hormonal dengenizi arttırır ve sağlıklı sperm ve yumurtalara sahip olmanıza yardımcı olur.
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Sarımsak
Sarımsak, bütün mikropları öldüren dezenfektan özelliğine sahip bir gıdadır. Üstelik hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlığı arttıran bir vitamin olan selenyum kaynağıdır. İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde hormonlarınızı düzenlemeye yardımcı olur.
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Sebzeler
Ispanak, marul, roka, brokoli ve diğer koyu yapraklı yeşillikler yüksek miktarda folat içerir. Folat B grubu bir vitamindir ve doğurganlığı arttırır. Ayrıca erkeklerin de sebze tüketmesi spermlerin daha sağlıklı olmasını sağlar.
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Bal
Bal, B vitamini bakımından zengindir ve doğurganlığı artırır. Bal, sperm kalitesini arttırmayı sağlayacak amino asitleri ve mineralleri içerir. B vitamini rahim ve yumurtalıkların güçlendirilmesinde rol oynar.
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Avokado
Avokado, B6 vitamininden zengindir. Bu nedenle serotonin salgılanmasını uyarır. Kadınlarda doğurganlığı arttırması yanı sıra erkeklerde de testosteron salınımını artırır.
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Yumurta
Yumurta içerdiği D ve B6 vitaminleri sayesinde doğurganlığın artması için çok önemli olan progesteronun salgısını sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca progesteron hormonu yumurtlama döneminde rahim içi duvarının embriyonun tutunabileceği hale gelmesini sağlar.