Anjiyo Nedir, Neden Yapılır? Anjiyo Hakkında Merak Edilenler
Anjiyo, kalbi destekleyen koroner damar denilen damarların görüntülenmesinde kullanılan bir yöntem. Kalbe giden damarlarda meydana gelen sorunların gösterilmesine yardımcı olan bu yöntem tedavi sürecinde yardımcı olur. Peki anjiyo nedir, neden yapılır? Anjiyo hakkında merak edilenler
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1
Anjiyo, hiçbir belirti vermeden yıllar boyunca ilerleyen koroner arter hastalıkların teşhisinde önemli rol oynar. Anjiyoda kalp damarları görüntülenerek; damarların büyüklüğü, çapı, daralma olup olmadığı, daralmışsa ne kadar daraldığı, darlığın nerede olduğu, darlığın uzunluğu, darlıkta kireçlenme olup olmadığı, damarın içinde pıhtı olup olmadığı damarın düz mü kıvrımlı mı olduğu bilgileri alınır.
Koroner anjiyografi tamamıyla tanısal bir yöntemdir. Çıkan sonuca göre tedavi (ilaç tedavisi, balon-stent- by-pass) planlanır.
2
Anjiyo neden yapılır?
Kalbi besleyen damarlardaki sorunu, kalp ana damarındaki hastalığı teşhiste, kalp kası işlevini görüntüleme ve tedavi sürecini planlamak için yapılır.
3
Anjiyo ne zaman yapılır?
Anjiyografi hemen her zaman uygulanabildiği gibi elektif dediğimiz planlı anjiyografi için hastanın 6 saat aç olması istenir. Acil durumlarda ise gerekli önlemler alınarak mümkün olan en kısa zamanda uygulanır.
4
Ağrılı bir işlem midir?
Lokal anestezi altında uygulanan bir işlemdir. Kişinin ağrı eşiğine göre değişkenlik göstermekle beraber genellikle sadece lokal anestezi yapılırken uygulanan iğne acısından fazla bir ağrı hissedilmez.
5
Anjiyo vücudun hangi bölgelerinden yapılır?
Sıklıkla femoral arter dediğimiz kasık bölgesindeki atardamardan ve radial arter denilen el bileği atardamarından uygulanır. Daha nadiren de, eğer bu iki damar uygun değilse, brakial arter dediğimiz dirseğin iç bölgesindeki atardamardan uygulanabilir.