Anjiyo Nedir, Neden Yapılır? Anjiyo Hakkında Merak Edilenler

Anjiyo, hiçbir belirti vermeden yıllar boyunca ilerleyen koroner arter hastalıkların teşhisinde önemli rol oynar. Anjiyoda kalp damarları görüntülenerek; damarların büyüklüğü, çapı, daralma olup olmadığı, daralmışsa ne kadar daraldığı, darlığın nerede olduğu, darlığın uzunluğu, darlıkta kireçlenme olup olmadığı, damarın içinde pıhtı olup olmadığı damarın düz mü kıvrımlı mı olduğu bilgileri alınır.



Koroner anjiyografi tamamıyla tanısal bir yöntemdir. Çıkan sonuca göre tedavi (ilaç tedavisi, balon-stent- by-pass) planlanır.