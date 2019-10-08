MAHMURE ÖZEL
Anında Gençleşmenizi Sağlayacak 7 İpucu
Zamanın yıpratıcı etkisinden birçoğumuz etkileniyoruz. Genetik durumlar, stresli yaşam tarzı, iş derken cildimizde de zamanla kırışıklar oluşmaya başlıyor. Peki zamanın sizde oluşturduğu kırışıklıkları hafifletmeye ne dersiniz?
Gözaltı halkalarına müdahale edin
Genetik nedenlerden veya yorgunluktan göz çevremizde koyu renkte halkalar oluşması oldukça sık rastlanan bir sorundur. Göz çevresindeki koyu halkaları ve kırışıkları önlemek için cilt tipinize uygun kremleri sürebilirsiniz. Düzenli olarak kullanacağınız kremler ile zamanla göz altı halkalarınızı yok etmeniz mümkün.
Saçınızı sıkı toplayın
Sıkı bir topuz veya at kuyruğu cildinizde oluşan çizgileri yok edebilir. Sıkı bir saç stili cildinizde germe görevi yaparak kırışıklıkları saklamanızda etkili bir yoldur.
Allık sürün
Zamanla cildimizin rengi solmaya başlar. Yanaklara veya elmacık kemiklerinize uygulayacağınız renkli bir allık ile daha renkli ve canlı bir görünüşe sahip olabilirsiniz.
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