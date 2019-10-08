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GeriKişisel Bakım Anında Gençleşmenizi Sağlayacak 7 İpucu
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Anında Gençleşmenizi Sağlayacak 7 İpucu
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Anında Gençleşmenizi Sağlayacak 7 İpucu

Zamanın yıpratıcı etkisinden birçoğumuz etkileniyoruz. Genetik durumlar, stresli yaşam tarzı, iş derken cildimizde de zamanla kırışıklar oluşmaya başlıyor. Peki zamanın sizde oluşturduğu kırışıklıkları hafifletmeye ne dersiniz?

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Aşağıdaki adımları takip ederek kısa sürede yaşlılık belirtilerinden kurtulabilirsiniz.

2Kapatıcıyı azaltın
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Kapatıcıyı azaltın

Cildimizdeki her kusuru kapatıcı ile kapatmak kolay bir yöntemdir fakat aşırı kullanımda kapatıcı cilt dokunuza zarar verir. Tüm cildinize föndoten tarzı kapatıcılar uygulamak yerine sadece kusurlu bölgeleri kapamayı deneyin.

3Gözaltı halkalarına müdahale edin
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Gözaltı halkalarına müdahale edin

Genetik nedenlerden veya yorgunluktan göz çevremizde koyu renkte halkalar oluşması oldukça sık rastlanan bir sorundur. Göz çevresindeki koyu halkaları ve kırışıkları önlemek için cilt tipinize uygun kremleri sürebilirsiniz. Düzenli olarak kullanacağınız kremler ile zamanla göz altı halkalarınızı yok etmeniz mümkün.

4Dişlerinizi beyazlatın
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Dişlerinizi beyazlatın

Sararmış dişler kötü görünmenize sebep olacak büyük bir etkendir. Çok pahalı bir tedaviye gerek olmadan dişlerinize özenli ve düzenli bakımı yaparsanız genç gülüşlere sahip olabilirsiniz. Öte yandan diş temizletme, beyazlatma yöntemlerini de deneyebilirsiniz.

5Saçınızı sıkı toplayın
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Saçınızı sıkı toplayın

Sıkı bir topuz veya at kuyruğu cildinizde oluşan çizgileri yok edebilir. Sıkı bir saç stili cildinizde germe görevi yaparak kırışıklıkları saklamanızda etkili bir yoldur.

6Kaşları ön plana çıkarın
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Kaşları ön plana çıkarın

Kaşların ön plana çıkması yıllar içinde daha genç görünmeyi sağlayacaktır. Bu yüzden kaşlarınızı aşırıya kaçmadan kalınlaştırmak veya belirginleştirmek birkaç yaş daha genç gözükmeniz için iyi bir yöntemdir.

7Allık sürün
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Allık sürün

Zamanla cildimizin rengi solmaya başlar. Yanaklara veya elmacık kemiklerinize uygulayacağınız renkli bir allık ile daha renkli ve canlı bir görünüşe sahip olabilirsiniz.

8Nemlendirin
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Nemlendirin

Bu maddeyi artık hepimiz çok iyi biliyoruz. İyi bir cilt, doğru nemlendiriciden geçiyor. Cildinizi rutin olarak nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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23 Nisan özel canlı yayınında Ömür Kurt'un sürpriz konuğu...

23 Nisan’da hayalindeki İyilik Ağacı’nı çizip #İyilikAğacı hashtagi ile @adel.turkiye’yi etiketleyerek paylaşan her bir çocuk için Adel Kalemcilik, bireysel ve kurumsal çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojiler geliştiren bir sosyal girişim olan Ecording ile işbirliği yaparak dronelar vasıtasıyla ağaç tohumlarını toprakla buluşturdu ve çocukların geleceğine yeşile dost bir iz bıraktı.

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