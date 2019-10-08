Anında Gençleşmenizi Sağlayacak 7 İpucu

23 Nisan özel canlı yayınında Ömür Kurt'un sürpriz konuğu... 23 Nisan’da hayalindeki İyilik Ağacı’nı çizip #İyilikAğacı hashtagi ile @adel.turkiye’yi etiketleyerek paylaşan her bir çocuk için Adel Kalemcilik, bireysel ve kurumsal çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojiler geliştiren bir sosyal girişim olan Ecording ile işbirliği yaparak dronelar vasıtasıyla ağaç tohumlarını toprakla buluşturdu ve çocukların geleceğine yeşile dost bir iz bıraktı.