Alyans modelleri - Çift, klasik, altın, gümüş ve taşlı olan erkek ve kadın için alyans modelleri (2020)

Klasik alyanslar geri dönüyor Yine klasik bombeli alyanslar bir anda son moda alyans modelleri haline gelirken, düz alyans modelleri de farklı kesimlerce, daha modern bir görünüme sahip olduğu düşüncesiyle tercih edilenler arasında. Klasik alyansların bu kadar popüler yapan nedenlerden biri de, bu yılın aksesuarlarda favori rengi olan bronz ve altın sarısı bijuterilerle aynı anda kullanılabiliyor olması.