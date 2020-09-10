Alyans modelleri - Çift, klasik, altın, gümüş ve taşlı olan erkek ve kadın için alyans modelleri (2020)
Evlilikte bağlılığın ve sadakatin simgesi olan alyanslar, çiftler için oldukça büyük önem taşır. Ömür boyu yanınızda taşıyacağınız, aynı zamanda tarzınızı yansıtacak bu aksesuara karar vermek çoğu zaman zor bir tercihtir. Alyanslarda genellikle klasik tarzda düz sarı altınların ön planda olmasının yanında, bronz ve beyaz altınlar da favori renkler olarak bu yıl etkisini gösteriyor. Aynı zamanda kadınlar için göze çarpan taşlar, evlilik yüzüklerinin vazgeçilmezleri arasında her zamanki yerini korumaya devam ederken, erkekler ise tercihlerini en çok beyaz altın ya da çelik alyanslardan yana kullanıyor. Buna ek olarak 2020 trendi kişiye özel tasarımlar, tamamen size ait bir alyans alternatifi sunuyor. İşte bu yılın evliliğinizi taçlandıracak alyans modelleri…
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1
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Klasik alyanslar geri dönüyor
Yine klasik bombeli alyanslar bir anda son moda alyans modelleri haline gelirken, düz alyans modelleri de farklı kesimlerce, daha modern bir görünüme sahip olduğu düşüncesiyle tercih edilenler arasında. Klasik alyansların bu kadar popüler yapan nedenlerden biri de, bu yılın aksesuarlarda favori rengi olan bronz ve altın sarısı bijuterilerle aynı anda kullanılabiliyor olması.
2
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Erkeklerde sadeliği, kadınlarda ihtişamı temsil eden alyans modelleri
Erkekler hemen hemen her konuda olduğu gibi alyans seçiminde de sadelikten yana. Kadınlar ise tektaş yüzükleriyle aynı anda kullanabilecekleri sarı ve beyaz altınlardan oluşan gösterişli tarzı alyanslarda da gösteriyor.
3
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Beyaz altın her zaman her yerde
Beyaz altın alyans modelleri en çok yeni nesil tarafından tercih ediliyor. Daima onlarla olacak bu yüzükleri taşırken dikkat çekmek istemeyenler için ideal olan beyaz altınlar, gümüş takılarla da kullanılabilen modern bir hava katıyor.
4
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Alışılmışın dışında desenli alyanslar
Çoğunlukla düz alyansları seçen erkeklerin aksine, gündelik yaşamda rahatlıkla kullanılabilen, desenli gümüş dokunuşların olduğu alyanslar bu yıl çok moda. Bunun yanında kadınlar, taşlı yüzükleriyle aynı anda kullanabilecekleri düz alyansları tercih ediyor.