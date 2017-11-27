MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Bakım Aloe Veranın 10 Kullanım Alanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Aloe Veranın 10 Kullanım Alanı
Güzellik Bakım

Aloe Veranın 10 Kullanım Alanı

Eski Mısır’da 'ölümsüzlük bitkisi' olarak bilinen aloe vera, birçok faydasıyla bilinmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İşte güzellik için her derde deva aloe vera bitkisinin faydaları...

Kaynak Fotoğraflar: Pixabay

2Doğal Makyaj Temizleyicidir

Doğal Makyaj Temizleyicidir

Piyasada satışa sunulmuş çoğu temizleme ürünlerindeki kimyasallar yüzünüzü tahriş ederek alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Aloe vera bitkisi, makyajınızı çıkartmanıza yardımcı olurken doğal bir bakımı da beraberinde getiriyor.

3Sivilceleri Temizler

Sivilceleri Temizler

Antibakteriyel özelliği bulunan aloe vera bitkisi, sivilce, isilik ve akne gibi yağlı ve zararlı hücrelerle savaşarak cilde pürüzsüzlük kazandırır.

4Cildi Nemlendirir

Cildi Nemlendirir

Aloe vera, doğal bir nemlendirici olarak cildi iyi nemlendirir ve elastikiyetini arttırır. İyi nemlendirilmiş bir cilt sağlıklı ve pürüzsüz görünür.

5Saç Dökülmeleri & Kepeklenmeyi Önler

Saç Dökülmeleri & Kepeklenmeyi Önler

Saç diplerine uygulanan aloe vera bitkisinin saç köklerini güçlendirerek kepek oluşumlarının önüne geçtiği bilinmektedir. Saç uzamasının hızını arttırdığı da bilinen aloe veranın yeni saç oluşumlarına neden olduğu da diğer faydaları arasında.

6Ayaklardaki Çatlamaları Düzeltir

Ayaklardaki Çatlamaları Düzeltir

Çatlamış ayaklar hem görüntünüzü bozar hem de ağır durumlarda ağrı ve acıya da sebep olur. Aloe vera bitkisi ayaklardaki çatlakları iyileştirerek görünümünün düzgünleşmesine yardımcı olur.

7Hafif Yanık & Yara ve Böcek Isırıklarını İyileştirir

Hafif Yanık & Yara ve Böcek Isırıklarını İyileştirir

Aloe vera’nın anti-inflamatuar ve antiseptik özelliği, küçük yaralar, küçük kesikler, çürükler ve böcek ısırıkları üzerine etkili olmasını sağlar.

8Erken Yaşlanma Belirtilerini Önler

Erken Yaşlanma Belirtilerini Önler

Kırışıklık, ince çizgiler ve diğer yaşlılık belirtilerinin önüne geçen aloe vera bitkisi, yaşlandırmayı geciktirmekle kalmayıp yaşlı görüntüyü de ortadan kaldırıyor.

9Deri Çatlaklarını Azaltır

Deri Çatlaklarını Azaltır

Ciltte kötü görünüme sebebiyet veren çatlaklar aloe vera sayesinde çözüme kavuşuyor. Kalıcı çatlakların da tedavisine olanak sağlayan aloe vera bitkisi krem endüstrisinde sıkça karşılaştığımız içeriklerde yer almaktadır.

10Koyu Renkli Dudakların Rengini Açar

Koyu Renkli Dudakların Rengini Açar

Dudaklarda oluşan ölü hücrelerin giderilmesinde kullanılan aloe vera bitkisi dudaklarınıza yumuşak ve esnek bir yapı da kazandıracaktır.

11Güneş Yanıklarını Tedavi Eder

Güneş Yanıklarını Tedavi Eder

Zararlı güneş ışınlarından koruyarak cildin nem dengesini korumasını sağlar. Aloe vera bitkisinin diğer bir özelliği ise güneş yanığı olan ciltlerde uygulandığında yanığı daha hızlı iyileştirmesidir.

12

Siber zorbalık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi