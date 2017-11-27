Aloe Veranın 10 Kullanım Alanı

Eski Mısır’da 'ölümsüzlük bitkisi' olarak bilinen aloe vera, birçok faydasıyla bilinmektedir.
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1
İşte güzellik için her derde deva aloe vera bitkisinin faydaları...
Kaynak Fotoğraflar: Pixabay
2
Doğal Makyaj Temizleyicidir
Piyasada satışa sunulmuş çoğu temizleme ürünlerindeki kimyasallar yüzünüzü tahriş ederek alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Aloe vera bitkisi, makyajınızı çıkartmanıza yardımcı olurken doğal bir bakımı da beraberinde getiriyor.
3
Sivilceleri Temizler
Antibakteriyel özelliği bulunan aloe vera bitkisi, sivilce, isilik ve akne gibi yağlı ve zararlı hücrelerle savaşarak cilde pürüzsüzlük kazandırır.
4
Cildi Nemlendirir
Aloe vera, doğal bir nemlendirici olarak cildi iyi nemlendirir ve elastikiyetini arttırır. İyi nemlendirilmiş bir cilt sağlıklı ve pürüzsüz görünür.
5
Saç Dökülmeleri & Kepeklenmeyi Önler
Saç diplerine uygulanan aloe vera bitkisinin saç köklerini güçlendirerek kepek oluşumlarının önüne geçtiği bilinmektedir. Saç uzamasının hızını arttırdığı da bilinen aloe veranın yeni saç oluşumlarına neden olduğu da diğer faydaları arasında.
6
Ayaklardaki Çatlamaları Düzeltir
Çatlamış ayaklar hem görüntünüzü bozar hem de ağır durumlarda ağrı ve acıya da sebep olur. Aloe vera bitkisi ayaklardaki çatlakları iyileştirerek görünümünün düzgünleşmesine yardımcı olur.
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Hafif Yanık & Yara ve Böcek Isırıklarını İyileştirir
Aloe vera’nın anti-inflamatuar ve antiseptik özelliği, küçük yaralar, küçük kesikler, çürükler ve böcek ısırıkları üzerine etkili olmasını sağlar.
8
Erken Yaşlanma Belirtilerini Önler
Kırışıklık, ince çizgiler ve diğer yaşlılık belirtilerinin önüne geçen aloe vera bitkisi, yaşlandırmayı geciktirmekle kalmayıp yaşlı görüntüyü de ortadan kaldırıyor.
9
Deri Çatlaklarını Azaltır
Ciltte kötü görünüme sebebiyet veren çatlaklar aloe vera sayesinde çözüme kavuşuyor. Kalıcı çatlakların da tedavisine olanak sağlayan aloe vera bitkisi krem endüstrisinde sıkça karşılaştığımız içeriklerde yer almaktadır.
10
Koyu Renkli Dudakların Rengini Açar
Dudaklarda oluşan ölü hücrelerin giderilmesinde kullanılan aloe vera bitkisi dudaklarınıza yumuşak ve esnek bir yapı da kazandıracaktır.
11
Güneş Yanıklarını Tedavi Eder
Zararlı güneş ışınlarından koruyarak cildin nem dengesini korumasını sağlar. Aloe vera bitkisinin diğer bir özelliği ise güneş yanığı olan ciltlerde uygulandığında yanığı daha hızlı iyileştirmesidir.