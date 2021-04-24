Alkali Su Nedir, Nasıl Yapılır? İşte Üç Farklı Yöntemle Alkali Su Yapımı
Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz alkali su özellikle kilo vermek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, sağlığa birçok faydasıyla dikkat çeken alkali nedir, nasıl yapılır? Söylendiği kadar yararlı mı? İşte, alkali su hakkında en çok merak edilenler.
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Vücudumuzda hasta olmamıza neden olan serbest radikaller asidik gıdalar, eksik olan elektronunu tamamlamak için bulduğu her yere saldırır. Hücrelerimizin gün içerisinde sürekli maruz kaldığı bu oksitleyici faktörlere karşı yeterli miktarda antioksidanları almamaları, hücre zarlarımıza zarar verir. Su içme kuralına dikkat ederek, bir yandan vücudumuzun zindeliğini kazanması için su tüketimi oldukça önemlidir.
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Bu dönemlerde oldukça popüler olan içeceklerin de başında gelen "mucizevi su" en dikkat çeken yanıyla "zayıflatan su" olarak da anılan alkali su, sağlıklı yaşam sırlarını yakından takip edenlerin bildiği bir içecek. Suyun ideal pH değerinin ve temizliğinin korunabilmesi için de suyu alkalileştirmek gerekiyor. Alkali suyun vücudu temizlediği, zayıflamaya yardımcı olduğu, vücudun pH dengesini sağladığı gibi daha bir sürü yararı anlatılıyor. Peki alkali su nedir?
Satın aldığımız suların paketlerini ya da şişelerinin arkasındaki etiketlerin üzerinde pH değeri yazar. pH değeri, suyun içerisindeki hidrojen miktarını gösterir. İçerisindeki hidrojen miktarı ne kadar yüksekse pH değeri de o kadar yüksek olur. pH değerinin yüksek olması, suyun bazik bir yapıda olmasına da işarettir. Peki bir suyun pH değerinin yüksek olup olmadığını nasıl anlarız?
Şişelerin arkasında yazan pH değeri 7'den yüksekse pH değeri yüksek yani alkali bir sudur. Bu da onun bazik olduğunu gösterir. pH değeri 7'nin altında ise asidik bir sudur ve pH değeri o kadar da yüksek değildir. Suyun pH değeri 7 ise bu onun nötr olduğunu gösterir.
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Alkali Su Faydaları
Alkali su daha bazik bir yapıya sahip olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin nötr hale gelmesini ve atılmasını sağlar. Bu sayede vücudumuzun temizlenmesine yardımcı olur. Vücudumuzdaki diğer zararlı maddelerin dışarıya daha hızlı atılmasına yardımcı olur. Sindirim sistemine destek olarak daha hızlı ve düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Vücudumuzun pH dengesinin sağlanmasına da yardımcı olur. Cildimizi besler, yaşlanma belirtilerini azaltır ve cildi güzelleştirir. Hücrelerin daha çabuk yenilenmesine yardımcı olur. pH dengesini sağladığı için vücudun bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına da yardımcı olur. Ödem oluşumunu da engeller. Vücuttan toksinleri atma, ödemi engelleme gibi özellikleri olduğu için zayıflamaya da yardımcı olur.
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Sirkeli Alkali Su Nasıl Yapılır?
1 bardak suya 1 çay kaşığı elma sirkesi ilave ederek alkali su elde edebilirsiniz.
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Karbonatlı Alkali Su Nasıl Yapılır?
Alkali su, evde çok kolay bir şekilde hazırlanabilir. 2 litrelik bir su şişesine 1 yemek kaşığı karbonat dökülüp karıştırıldığında suyun pH değeri artar ve alkali su haline dönüşür.
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Limonlu Alkali Su Nasıl Yapılır?
Limon kullanarak alkali su yapımı evde gerçekleştirilebilir. Bunun için 1 adet limonu dilimlemek suretiyle bir bardak su içerisine atarak 8 saat bekletin. Daha sonra 2 litre suyun içerisine bir çay kaşığı deniz tuzu atarak karıştırın. Böylece suyun pH değeri yükselerek alkali haline gelebilmektedir.
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Alkali Su Nasıl Kullanılmalı?
Alkali su günde toplam 3 bardak su ile ve her bardağa silme yarım çay kaşığı sodyumbikarbonat koyarak mümkünse biraz sıcak su ile karıştırılmalı. Üstünü su ilave edilerek 2-3 dakika sonra içilmelidir. Alkali su bu şekilde 3 litre kadar tüketilebilir.