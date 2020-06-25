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GeriModa Trendleri Alışveriş Planlaması İçin Yapmanız Gereken 5 Şey
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Moda Trendleri>Alışveriş Planlaması İçin Yapmanız Gereken 5 Şey
Moda Trendleri
MAHMURE ÖZEL

Alışveriş Planlaması İçin Yapmanız Gereken 5 Şey

Sürekli kıyafet alıyorsunuz ancak dolabın karşısına geçtiğinizde yine de giyecek bir şey bulamıyor musunuz? O halde ya kendiniz için doğru parçaları almıyorsunuz ya da sadece almış olmak için alıyorsunuz. Bunun önüne geçmek basit bir alışveriş planlaması ile mümkün.

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Alışveriş planlaması için takip etmeniz gereken 5 önemli adımı aşağıya bırakıyoruz.

2İlk adım dolabınızı temizlemek olmalı
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İlk adım dolabınızı temizlemek olmalı

Alışveriş yaptığınız halde hala giyecek bir şeyinizin olmadığını düşünüyorsanız şimdiye kadar doğru şeyleri almamışsınız demektir. İşe yanlış alışverişin sonuçlarını ortadan kaldırmak ile başlamanız gerekiyor. Dolabınızı açın ve 3 kere bile giymediğiniz ne varsa kenara ayırın. Belki onları vermek istemiyorsunuz ama giymediğiniz şeylerin dolabınızda yer kaplamasının bir anlamı yok. Ayırdığınız temiz kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

3Kombinler hazırlayın
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Kombinler hazırlayın

Dolabınızdaki fazlalıklardan kurtulduktan sonra geriye giymeyi en çok sevdiğiniz parçalar kalacak. Kalan kıyafetlerinize iyice bakın ve kafanızda kombinler hazırlayın.

4İhtiyaçlarınızı belirleyin
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İhtiyaçlarınızı belirleyin

Elinizde kalan kıyafetlerle nasıl kombinler yapabileceğinize baktıktan sonra oturun ve neye ihtiyacınız var belirleyin. İhtiyacınıza göre alışveriş yapmak hem gereksiz parçalar almanıza engel olacak hem de tasarruf yapmanıza yardımcı olacak.

5Acil durum parçaları edinin
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Acil durum parçaları edinin

Yılın modasına uygun şık bir elbise, beyaz bir gömlek, klasik bir pantolon, blazer ceket her kadının dolabında olması gereken kurtarıcı parçalar. Siz de eğer eksikse dolabınıza 'acil durum parçaları' ekleyin.

6Kıyafetlerinize iyi bakın
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Kıyafetlerinize iyi bakın

Sizin için gerekli iyi kıyafetleri aldıktan ve dolabınızı tamamladıktan sonra yapmanız gereken şey bu kıyafetlere uzun ömürlü olmaları için iyi bakmak. Kıyafetlerinizi renklerine ve kumaş türlerine göre ayırarak yıkayın ve etiketlerinde yer alan yıkama talimatlarına mutlaka uyun.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

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