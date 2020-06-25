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Alışveriş Planlaması İçin Yapmanız Gereken 5 Şey

Sürekli kıyafet alıyorsunuz ancak dolabın karşısına geçtiğinizde yine de giyecek bir şey bulamıyor musunuz? O halde ya kendiniz için doğru parçaları almıyorsunuz ya da sadece almış olmak için alıyorsunuz. Bunun önüne geçmek basit bir alışveriş planlaması ile mümkün.